Már csak ez hiányzott: áfaemelés fenyegeti a magyar autóipart, most megmutatjuk, mi lenne a következménye – keresztet vethetünk a versenyképességre

Az elmúlt napokban nagy visszhangot kapott a Tisza Pártnak tulajdonított klasszikus baloldali megszorítócsomag. Miután a teljes, több száz oldalas dokumentumhoz a Világgazdaság is hozzájutott, számos cikkben dolgoztuk fel részletesen az abban szereplő javaslatokat, köztük az egyik legmeglepőbb kutya- és és macskaadó ötletét, a cigaretta és az alkoholra célzott áfaemelés vagy éppen a vagyonadó javaslatát. Ezúttal egy szintén kardinális elképzelést mutatunk be: az autókra, pontosabban a motoros járművekre és alkatrészeikre kigondolt áfaemelését.

Áfaemelés fenyegeti a magyar autóipart: már csak ez hiányzott / Fotó: Vémi Zoltán

Fontos jelezi, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter tagadja, hogy közük lenne a kiszivárgott anyaghoz, illetve pereket helyezett kilátásba azok felé, akik beszámolnak az abban foglaltakról.

Ugyanakkor lapunk a dokumentumot hitelesnek fogadja el, például azért is, mert a szakmai és tudományos részletességgel kidolgozott koncepciókban egyértelműen visszaköszönnek a nyilvánosságban is fellelhető tiszás elképzelések. Ilyen koncentráltan azonban Magyar Péter pártjának törekvései eddig nem voltak ismertek a magyar közvélemény előtt.

A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a párt számos vezetője, köztük az elnöke tett már korábban is arra egészen konkrét utalásokat, hogy a háttérben zajlik a merőben új alapokra helyezett programjuk kidolgozása. Ennek a nyilvánosságra került terv abszolút megfelel. Ráadásul arról is kerültek ki információk, hogy pontosan kik készíthették a Tisza Párt gazdasági csomagját.

A javaslatban egészen pontosan az olvasható, hogy 2027-re fareformot terveznek, amelynek az egyik legmarkánsabb eleme a 32 százalékos áfakulcs bevezetése. Ami először szemet szúr, hogy mindezt részben a "luxusfogyasztás" megadóztatásával magyarázzák. Csakhogy a 32 százalékos kulcs az autók esetében

az 1600 köbcenti feletti gépjárművekre és azok alkatrészeire vonatkozna, ami aligha nevezhető luxuskategóriának.

De ezen kívül a 125 köbcentinél nagyobb motorokra és alkatrészeire is alkalmaznák, ahogy minden motoros égi- és vízijárműre is. A dokumentumban egyenesen fogalmaznak: a magasabb áfakulcs több bevételt eredményez az államkasszának. Ennek beérkezését nem is bízná a véletlenre: az adóhatóság ellenőrzési képességét meg akarják erősíteni.