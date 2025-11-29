Beruházási boom mozdíthatja ki a holtpontról a stagnáló agrárhitel piacot

2027- ig összességében 2 ezer milliárd forint értékű mezőgazdaság-, és ezer milliárdnyi élelmiszeripari fejlesztésre van kilátás. A beruházásokban jelentős elmaradások mutatkoznak, a ciklusvégi hajrá azonban olyan lendületet adhat ezeknek a fejlesztéseknek, ami a bankok várakozásai szerint kimozdíthatja a holtpontról az évek óta stagnáló agrárhitel piacot is.

Aszály Szolnokon - a szárazság lenyomhatja a földárakat, a kereslet viszont fellendíheti az agrárhitel piacot/ Fotó: Mészáros János

Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója szerint a jelenleg 1700-1800 milliárd forintos piac bővülése a közeljövőben 200-300 milliárd,

Szabó István, az OTP Bank agrárgazdasági értékesítési igazgatója pedig 600 milliárd forintos bővüléssel számol.

Utóbbi várakozás valóra válása esetén piac mérete elérheti 2400 milliárd forintot, ami a mintegy tíz éve tartó stagnáláshoz képest igen tekintélyes előrelépésnek értékelhető.

Az MBH képviselője azért kalkulál kisebb piacbővüléssel, mert a kifejezetten alacsony bedőlési rátájú, jó adósnak számító agrár ügyfelek folyamatosan fizetik vissza a hiteleiket, ami a hitelállomány csökkenése irányába hat, Szabó István viszont azért vár erőteljesebb bővülést, mert a visszafizetők többnyire újra igényt tartanak ezekre a hitelekre Ezt utóbbi álláspontot erősíti, hogy az agrárhitelezés vezető terméke a Széchenyi kártya, amihez többnyire megújuló hitelek tartoznak.

A két bank a jelenleg az agrár-, és élelmiszeripari hitelpiacnak több mint 50 százalékát tudhatja magáénak. A beszélgetésen elhangzott, hogy az MBH piaci részesedése mintegy 10 százalékkal haladja meg versenytársáét, vagyis 32 százalék körüli, ami 600 milliárd forintnyi hitelállományt jelent, és nála bankol a legtöbb e szektorhoz tartozó ügyfél is. Piaci részesedése további növelését egyik bank sem tervezi, jelenlegi pozícióikat azonban meg kívánják őrizni.

Agrárhitel piac: megnő az önerő szerepe

A rövid távú pénzintézeti ambíciókat táplálja, hogy ebben az uniós finanszírozási ciklusban még 50 százalékos vissza nem térítendő támogatással kalkulálhatnak beruházást tervező agrár-, és élelmiszeripari vállalkozások, a következőtől viszont, minden bizonnyal még akkor is a támogatási intenzitás csökkenésével kell számolniuk, ha Ursula von der Leyenék a gazdák ellenállása miatt nem tudják átverni a Közösségi Agrárpolitikát (KAP) gyökeresen felforgató elképzeléseiket. Ez pedig szintén abba az irányba hat, hogy bankok az önerő biztosításában az eddigieknél hangsúlyosabb szerephez jutnak.

Az egyébként is drámai hatásokat az EU agrárpolitikája tovább erősíti, amikor úgy akarja az 51 millió hektár kitűnő termőerőddel rendelkező Ukrajna – no meg a Mercosur megállapodás keretében Dél-Amerika – iszonyatos méretű agrárkibocsátását az az európai termelők nyakába szakítani, hogy közben drasztikusan leépíti az agrártámogatásokat.

Mindez az Alföld aszályosodását magával hozó klímaváltozással együtt gyökeres változásokat kényszeríthet ki a magyar mezőgazdaágban. Utóbbi miatt várhatóan nemcsak a kukoricát kell más, forróság-, és szárazság tűrő növényekre – például cirokra, vagy kenderre cserélni – de azzal is számolni kell, hogy

a jelenlegi mintegy 4,7 millió hektárnyi szántóból

akár kétmillió hektár is alkalmatlanná válhat a mezőgazdasági művelésre.

Jól mutatja a helyzet súlyosságát, hogy jelenleg a magyarországi szántóknak mindössze 3 százalékát öntözik.

A nem éppen szívderítő helyzetre a banki szakértők szerint az évek óta tervezett, ám még el nem indított beruházások felgyorsításával tud versenyképes választ adni a magyar agrárium. A kisebb kibocsátású vállalkozásoknál réspiacokat megnyitó innováció, illetve, az ezeket célzó fejlesztések jelenthetik a túlélést, megfelelő üzemméret esetén pedig az innováció és a a hatékonyságot növelő beruházások együttesen vezethetnek a versenyképesség megőrzéséhez akár még olyan cégek esetében is, amelyek jelenleg kiválóan teljesítenek nemzetközi piacokon.