ingatlan
terézvárosi önkormányzat
Airbnb

Döntött a Kúria: be lehet tiltani az Airbnb-t, az nem törvényellenes

A tavalyi népszavazás után nemsokára életbe léphet a rövid távú lakáskiadás tilalma Terézvárosban. Az Airbnb-piac közben a szakértők szerint is egyre kevésbé vonzó a magasabb adók, a telített piac és a hektikus szabályozás miatt.
K. B. G.
2025.11.11., 19:46

Hamarosan életbe léphet az Airbnb-rendelet Terézvárosban, amely megtiltja a rövid távú lakáskiadást a kerületben, miután a Kúria keddi döntése szerint nem törvényellenes az erről szóló rendelet.

spanyol airbnb
Az Airbnb ellen nemcsak Magyarországon tiltakoznak / Fotó: AFP

Az Airbnb betiltásáról még tavaly tartottak népszavazást Terézvárosban

A városrészben még tavaly szeptemberben tartottak népszavazást a kérdésről, ahol alacsony részvétel mellett, de a tiltáspártiak győztek, ami után önkormányzati rendelet is született az Airbnb betiltásáról a kerületben. Ezt követően kért törvényességi felülvizsgálatot Budapest Főváros Kormányhivatala, amit a Kúria elutasított, kimondva ezzel, hogy 

nem törvényellenes a városrész Airbnb-rendelete.

A Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke, Schumicky Balázs korábban a Világgazdaságnak elmondta, hogy egyre kevésbé jövedelmező az Airbnb-kiadás Magyarországon, miután a piac egyre telítettebb, és az Airbnb-szobák után fizetendő éves átalányadó 34 400 forintról 150 ezer forintra nőtt Budapesten. Ugyanakkor a szakember szerint a lakáskiadóknak is segíthet az Otthon Start program támasztotta kereslet, így sokan dönthetnek a befektetési célú ingatlan értékesítése mellett ebben a helyzetben.

Sok lakás még a legforgalmasabb időszakban is üresen áll

Schumicky Balázs arról is beszámolt, hogy még a Forma–1 és a Sziget Fesztivál napjaiban is sok, átlagos áron kivehető Airbnb-lakás maradt, ami arra utal, hogy a piac telítetté vált. Az elmúlt években sokan vágtak bele az Airbnb-zésbe, illetve sok szállodaprojekt is indult a magyar fővárosban. 

Az ide érkező vendégek sok lehetőségből válogathatnak.

A rövid távú lakáskiadás szabályozása világszerte számos kérdést vet fel, és kevés a jó megoldás, így a befektetőknek sincs könnyű dolguk. Jó példa talán Barcelona lehet, ahol drasztikus bírságokkal vették rá a lakáskiadókat a turisták megrendszabályozására. Azonban Schumicky Balázs szerint az nem igaz, hogy az Airbnb-lakások hajtanák fel a lakásárakat, amit az is bizonyít, hogy 2025 eleje óta nem lehet Airbnb-engedélyt kiadni Budapesten, a lakásárak mégis nagymértékben nőttek.

A terézvárosi ingatlanpiacot is felforgathatja a rendelet életbelépése

Terézvárosban egyébként 29 ezer lakásból 9 ezerben nem laknak, ami a második legmagasabb arány a fővárosban, amit csak az V. kerület múl felül, ráadásul a népszavazás előtt ott volt a legtöbb Airbnb-lakás is Budapesten. A tavaly szeptemberi adatok szerint a 15 ezres budapesti Airbnb-kínálatból 2700 terézvárosi lakás volt. A rövid távú lakáskiadás betiltása így alighanem jócskán átformálja a terézvárosi bérlakás- és ingatlanpiacot is.

Azok pedig, akik befektetési céllal, Airbnb-kiadásra vettek a VI. kerületben lakást, és nem szálltak ki eddig, az Otthon Start program támasztotta keresletre, esetleg a hosszabb távú albérletkiadásra támaszkodhatnak.

Soproni Tamás, Terézváros polgármestere a Kúria döntését kommentálva azt ígérte, hogy: „Terézváros továbbra is az itt élők érdekeit tartja szem előtt.”

