Jövőre kilő a hazai akkumulátoripari kutatás

Egy dél-koreai–magyar akkumulátoripari kutatóközpont jön létre 2026-ban a Magyar Akkumulátor Szövetség vezetésével. Az erről szóló megállapodás a szövetség napokban tartott konferenciáján született. A Korea–Hungary Battery Cooperation Research Center (KHBCC) lehetőséget teremt a tudásmegosztásra, a kutatás-fejlesztésre és az iparági együttműködésre a szövetség közleménye szerint.

Sokat vár Kaderják Péter az akkumulátor-kompetenciaközponttól / Fotó: HUBA

A központ 2025–2026-os programja tartalmazza egy ipari tanácsadó testület felállítását, egyetemi mesterképzés indítását, közös (magyar–dél-koreai) kutatási pályázatok benyújtását, valamint az ipari szintű fejlesztéseket. „Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a kompetenciaközpont valódi tudás- és innovációs központtá váljon, amely hidat képez a két ország technológiai fejlődése között” – mondta Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője az eseményen.

Mi lesz a központ feladata?

A KHBCC a jövőben fontos szerepet tölthet be abban, hogy a vállalatok megfeleljenek az Európai Unió akkumulátorokra vonatkozó szabályozási előírásainak, különösen az adatátviteli és életciklus-követési rendszerek fejlesztésében, valamint az újrahasznosítási és újrafelhasználási folyamatok támogatásában – sorolja a közlemény.

A budapesti esemény a 2022-ben indított hároméves Economic Innovation Partnership Programot (EIPP) zárta le. A program célja, hogy erősítse a két ország gazdasági és technológiai együttműködését az elektromobilitás és az energiatárolás területén. Ennek érdekében a felek a jövőben is folytatni kívánják az együttműködést.

A program első évében a résztvevők elemezték az EU és Magyarország akkumulátoréletciklus-kezelési gyakorlatát, és felépítették a magyar és koreai partnerekből álló szakmai hálózatot.

A második évben a központ működési modellje, a Battery Passport-kompatibilis adatarchitektúra és az RRR (reuse-repurpose-recycle) folyamatok fejlesztése került a középpontba,

a harmadik év célja a kormányzási és pénzügyi modell véglegesítése volt.

A program zárószakaszában indult az akkumulátoripari központ terveinek előkészítése.

Már most is pezseg az akkumulátorbiznisz Magyarországon

A szövetség honlapja tíz olyan magyarországi helyszínt mutat, ahol akkumulátoriparral kapcsolatos kutatás folyik. Akkumulátorcella tervezésével, illetve gyártásával hat társaság foglalkozik. Ezek a Flexomont, a Szegedi Egyetem, a CATL, a Sunwoda, a Jászplasztik és az Ideona. (Az interaktív térképen láthatók továbbá a területhez kapcsolódó nyersanyag-előállítás és újrahasznosítás, oktatás és más tevékenységek helyszínei is.)