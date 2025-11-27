Deviza
Végre: újraindul Magyarország egyik legnagyobb akkumulátorgyára, másfél hónapig állt – ez az egész iparnak kulcspillanat

Másfél hónapos kényszerszünet után újraindult az SK On Hungary iváncsai akkumulátorgyára. A cég szerint előre tervezett karbantartási munkák miatt álltak le október elején. Az akkumulátorgyár termelése fokozatosan tér vissza a megszokott ütemre, a magyar munkavállalók létszámának megtartása mellett.
2025.11.27, 06:35

Tervezett karbantartási munkálatok miatt október elején leállt az SK On Hungary iváncsai akkumulátorgyára, amelyet később meghosszabbított a vállalat, így az üzem november közepén, másfél hónapos munkaszünet után indult újra – tudta meg a DUOL.

Battery production Mercedes Benz akkumulátorgyára
Másfél hónapos kényszerszünet után újraindult az SK On Hungary iváncsai akkumulátorgyára / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP (Illusztráció)

A megyei lapot a cég kommunikációs ügynöksége arról tájékoztatta, hogy a termelés felfutó ütemben, fokozatosan, az előzetes terveknek megfelelően, a saját magyar munkavállalóik változatlan létszáma mellett indul újra.

Az üzemben elvégzett munkák lehetővé tették a létesítmény alapos ellenőrzését, karbantartását és optimalizálását az SK On rendszeres éves karbantartási programjának megfelelően. 

"Az elmúlt időszak arra is lehetőséget adott csapatunk számára, hogy jobban felkészüljön a következő időszak technológiai változásaira, új kihívásaira. Az SK On továbbra is elkötelezett a fenntartható növekedés, a magyar munkaerő foglalkoztatása és a folyamatos beruházások mellett Magyarországon."

Az iváncsai akkumulátorgyár vendégmunkásokat küldött el a nyár végén

Augusztus végén az SK On akkumulátorgyára elbocsájtott, mégpedig több száz vendégmunkást. Az ok az volt, hogy lezárult egy gyártási projekt. A termelés a tervek szerint folytatódott. 

Az SK On cégcsoport a világ egyik legnagyobb elektromos járművekhez használt akkumulátorcellák gyártásával foglalkozó vállalata. A létszámlepítésről magyarországi üzleti helyzetértékelésük után döntöttek.

Beindult a debreceni BMW-gyár sorozatgyártása, a magyar autóipar feltámadását várják tőle

Nem csak az iváncsai akkugyár indult el a novemberben. A hónap elejétől megindult a sorozatgyártás a debreceni BMW-gyárban is. A termelés felfuttatása mint egy falat kenyér, úgy hiányzik a magyar feldolgozóiparnak, és nem utolsósorban a magyar gazdaságnak, amely immáron harmadik éve nem képes érdemi növekedésre. 

Annyira mélyen van a termelés a magyar autóiparban, hogy onnan már csak fölfelé lehet elindulni – mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemző, aki szerint egyáltalán nem lehet biztosra venni, hogy debreceni BMW-gyár novemberi indulása rögtön meglátszik majd az ipar adatokban. Szerinte 

egyelőre a gyártási folyamat elindításáról van szó, és nem arról, hogy egyből évi 150 ezer autó gördül le a gyártószalagokról. Ha minden igaz, akkor ennek a harmadával fog első körben elkezdődni a termelés, emiatt volumen is kisebb a lehet.

"Hogy önmagában az egész magyar ipart meg tudja-e tolni, az nagy kérdés, nem vagyok ebben biztos" – mondta az elemző.

Jövőre elvileg már mindhárom nagy gyár, így a BMW mellett a szeged BYD és a debreceni CATL beruházása is termőre fordulhat. A Magyar Nemzeti Bank korábban úgy számolt, hogy ez a három gyár önmagában 1 százalékkal lökheti meg a GDP-növekedést 2026-ban.

Ám az ING Bank elemzője szerint erősen kérdéses, hogy valóban látjuk-e a termelés felfutását és növekedési hozzájárulásukat abban a formában, ahogy a kormány és a jegybank számolt. 

