Így fogadták az amerikaiak Orbán Viktorék Wizz Air repülőgépét Washingtonban – videón a brutális autókonvoj

Szépen sorban érkeznek a közösségi oldalakra az első posztok Orbán Viktor történelmi jelentőségű utazásáról Washingtonba. Az Amerika fővárosában landolt magyar delegáció tagjai között médiaszereplők is vannak, így első kézből értesülhetünk az eseményekről, amíg Orbán Viktor Donald Trumppal tárgyal a súlyos szankciók feloldásáról Magyarországnak.
VG
2025.11.06, 22:13

Több friss felvétel is megjelenet a közösségi médiában arról, hogyan fogadták az amerikaiak a magyar delegációt a washingtoni reptéren. Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökhöz érkezett csúcstalálkozóra.

Amerika, Orbán. Trump, csúcs
Amerika: brutális autókonvoj várta Orbán Viktort / Fotó: Szijjár Péter

Orbáb Viktor még a Wizz Air gép fedélzetén adott interjújában úgy fogalmazott, hogy van egy-két pont, amit meg kell oldani, és van egy-két cél, amit el lehet érni, a tárgyalások erről fognak szólni Donald Trumppal. 

Gond az amerikai szankciós rendszer az orosz fosszilis üzemanyagokra vonatkozóan, amely ha így marad, az Magyarország számára rendkívül kedvezőtlen lenne. A háztartásoknak is, és a vállalkozásoknak is. Itt szeretnék elérni eredményeket. Itt el kell hárítani egy veszélyt. Van együttműködési lehetőség tudományban, kutatásban, energetikai együttműködésben, katonai területeken, ott pedig ki akarom használni a lehetőséget. Ezek a célok, jól elő van készítve a tárgyalássorozat, tehát azt kell mondanom, hogy a siker nagyon komoly esélyével érkezek most ide

– emelte ki Orbán Viktor. Az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók kapcsán kifejtette, hogy az amerikai elnöknek el fogja mondani, hogy a döntés milyen helyzetbe hozza Magyarországot. Mint mondta, néhány vállalat és ország kapott már kivételt a szankciók alól. 

Megdöbbentő autókonvoj várt rájuk

Deák Dániel Facebook oldalán posztolta az érkezés utáni pillanatokat, amelyen látszik, hogy kétsoros autókonvoj sorakozott fel a magyar delegáció fogadására.

A médiaszemélyiség azt írta Facebookon, hogy holnap történelmi nap következik. 

Orbán Viktor Donald Trumppal találkozik, a magyar érdekeket képviselve fontos gazdasági megállapodásokra készül az amerikai elnökkel. A találkozóra magyar idő szerint délután 5 fele kerül majd sor. Hajrá, Magyarország! 

— fogalmazott Deák Dániel.

A magyar delegáció megérkezett Washingtonba

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a landolás utáni pillanatokat is megosztotta közösségi oldalán. Az ő felvételen is jól megfigyelhető a magyar delegáció elé küldött autókonvoj.

A Patrióta műsorvezetője, György-Horváth Zsuzsa pedig egy rövid videót is készített a fogadtatásról.

