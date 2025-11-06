Így fogadták az amerikaiak Orbán Viktorék Wizz Air repülőgépét Washingtonban – videón a brutális autókonvoj

Több friss felvétel is megjelenet a közösségi médiában arról, hogyan fogadták az amerikaiak a magyar delegációt a washingtoni reptéren. Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökhöz érkezett csúcstalálkozóra.

Amerika: brutális autókonvoj várta Orbán Viktort / Fotó: Szijjár Péter

Orbáb Viktor még a Wizz Air gép fedélzetén adott interjújában úgy fogalmazott, hogy van egy-két pont, amit meg kell oldani, és van egy-két cél, amit el lehet érni, a tárgyalások erről fognak szólni Donald Trumppal.

Gond az amerikai szankciós rendszer az orosz fosszilis üzemanyagokra vonatkozóan, amely ha így marad, az Magyarország számára rendkívül kedvezőtlen lenne. A háztartásoknak is, és a vállalkozásoknak is. Itt szeretnék elérni eredményeket. Itt el kell hárítani egy veszélyt. Van együttműködési lehetőség tudományban, kutatásban, energetikai együttműködésben, katonai területeken, ott pedig ki akarom használni a lehetőséget. Ezek a célok, jól elő van készítve a tárgyalássorozat, tehát azt kell mondanom, hogy a siker nagyon komoly esélyével érkezek most ide

– emelte ki Orbán Viktor. Az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók kapcsán kifejtette, hogy az amerikai elnöknek el fogja mondani, hogy a döntés milyen helyzetbe hozza Magyarországot. Mint mondta, néhány vállalat és ország kapott már kivételt a szankciók alól.

Megdöbbentő autókonvoj várt rájuk

Deák Dániel Facebook oldalán posztolta az érkezés utáni pillanatokat, amelyen látszik, hogy kétsoros autókonvoj sorakozott fel a magyar delegáció fogadására.

A médiaszemélyiség azt írta Facebookon, hogy holnap történelmi nap következik.

Orbán Viktor Donald Trumppal találkozik, a magyar érdekeket képviselve fontos gazdasági megállapodásokra készül az amerikai elnökkel. A találkozóra magyar idő szerint délután 5 fele kerül majd sor. Hajrá, Magyarország!

— fogalmazott Deák Dániel.

A magyar delegáció megérkezett Washingtonba

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a landolás utáni pillanatokat is megosztotta közösségi oldalán. Az ő felvételen is jól megfigyelhető a magyar delegáció elé küldött autókonvoj.