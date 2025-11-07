Deviza
EUR/HUF384.91 -0.31% USD/HUF332.67 -0.5% GBP/HUF437.45 -0.44% CHF/HUF413.39 -0.33% PLN/HUF90.74 -0.14% RON/HUF75.69 -0.3% CZK/HUF15.84 -0.21% EUR/HUF384.91 -0.31% USD/HUF332.67 -0.5% GBP/HUF437.45 -0.44% CHF/HUF413.39 -0.33% PLN/HUF90.74 -0.14% RON/HUF75.69 -0.3% CZK/HUF15.84 -0.21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,293.44 +0.34% MTELEKOM1,772 -1.02% MOL2,918 +0.48% OTP32,400 -0.12% RICHTER9,940 +0.4% OPUS537 -0.93% ANY7,060 +1.13% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,500 +1.82% BUMIX10,445.16 +2.31% CETOP3,694.7 +0.78% CETOP NTR2,300.97 -0.38% BUX107,293.44 +0.34% MTELEKOM1,772 -1.02% MOL2,918 +0.48% OTP32,400 -0.12% RICHTER9,940 +0.4% OPUS537 -0.93% ANY7,060 +1.13% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,500 +1.82% BUMIX10,445.16 +2.31% CETOP3,694.7 +0.78% CETOP NTR2,300.97 -0.38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Royal,Australian,Air,Force,F35,Flyby, f-35 Bekövetkezett az első fegyveres konfliktus Lengyelország és Oroszország között, zajlik a katonai művelet, akcióban a NATO-vadászgépei – a lakosságtól azt kérik, maradjanak otthon
haderő
vadászrepülőgép
F-35 vadászrepülőgép
Trump-Orbán-csúcs
Gripen
Magyarország
vadászgépek
Amerika

Orbán–Trump-csúcs: amerikai vadászgépek válthatják a Gripeneket? Kulcsfontosságú katonai kérdések dőlhetnek el

Itt lehet az ideje szintet lépni a katonai kapcsolatokban. Az Orbán–Trump-csúcs jó eséllyel védelmipolitikai megállapodásokat is hoz Magyarország és Amerika között, és vannak, akik abban reménykednek, hogy ennek része lehet az amerikai csúcsvadászgépek beszerzésének előremozdítása is.
Hecker Flórián
2025.11.07., 16:01
Fotó: Shutterstock

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, számos más kulcsterület mellett a védelem és a haderő is téma lesz a pénteken zajló Orbán–Trump-csúcson Amerikában. Hogy érdemi napirendi pontok várhatók ezen a téren, azt az is bizonyítja, hogy a delegációban ott van a honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf is. Ez a tény, illetve az általa tett nyilatkozat pedig máris okot adhat a találgatásra, hogy vajon lehet-e szó amerikai csúcsvadászgépek beszerzéséről.

Amerikai csúcsvadászgépek, F-35
Amerikai csúcsvadászgépek válthatják fel a Gripeneket? / Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

A tárcavezető útban Washington felé arról beszélt a csúcstalálkozó kapcsán, hogy a védelemnek nagyon nagy jelentősége van, az Egyesült Államok a NATO legerősebb tagja és egyben egy katonai szuperhatalom. Az USA Magyarország szövetségese, és évek óta építünk részben az amerikai haderővel való együttműködésre, részben pedig az amerikai hadfelszerelésre.

Ezen a ponton pedig közölte, hogy a most következő tárgyalások eredményeképpen

további magas színvonalú amerikai technológia jelenhet meg a magyar honvédségben a magyar emberek védelemért. 

Már csak az a kérdés, hogy melyik technológia.

 

Amerikai csúcsvadászgépek válthatják fel a Gripeneket?

Mint arra Bendarzsevszkij Anton külpolitikai elemző felhívta a figyelmet , a katonai együttműködés terén szilárd alapot ad a NATO, de a magyar–amerikai kapcsolatokban meghatározó a 2019-ben, még Trump első elnöksége idején megkötött Védelmi Együttműködési Megállapodás (DCA).

Már csak emiatt is felmerülhet, hogy Magyarország növelje az amerikai fegyverbeszerzéseket. Az elemző szerint potenciális üzleti alku lehet 

  • a HIMARS-rendszerek
  • vagy kiber- és drónvédelmi technológiák vásárlása,
  • de a legelőnyösebb az lenne, ha be lehetne vonni az amerikai védelmi óriáscégeket (a Lockheed Martint, Raytheont) a magyarországi fejlesztésekbe és gyártásba.

Ezzel ugyanis a német mellett egy amerikai védelmi ipari gyártóközpont is létrejönne. Azonban – ha már Lockheed Martin – van itt egy régóta dédelgetett elképzelés, hogy Magyarország esetleg amerikai csúcsvadászgépeket szerezhet be. Ez időről időre azért merülhet fel, mert a magyar légierő által használt Gripenek eredeti lízingszerződése 2026-ig köttetett, így adta magát a kérdés: mi lesz utána?

Még 2001-ben jelentette az első Orbán-kormány, hogy svéd 14 JAS 39 Gripen típusú vadászgépekkel modernizálja a Magyar Honvédséget. Legutóbb 2024 februárjában Budapesten közölte a nyilvánossággal Ulf Kristersson svéd kormányfő és az akkor már az ötödik kormányát vezető Orbán Viktor, hogy Magyarország négy új JAS 39C Gripen típusú vadászgépet vásárol a Saabtól.

A jövő zenéje azonban, hogy a teljes flottát meddig tervezik üzemben tartani, ezzel párhuzamosan pedig a hosszú távú pótlás kérdése is asztalra kerülhet. Ennek kapcsán pedig érdemes lehet észrevételezni, hogy a régióban a csehek, a lengyelek és a románok is amerikai F–35-ös csúcsvadászgépekre voksoltak.

Egyelőre nincs nyilvános információ arról, hogy az Orbán–Trump-csúcs érintheti-e a kérdést, mindenesetre a történelmi fontosságú találkozó keretet adhatna akár annak a megvitatására, hogy Magyarország elköteleződik-e a típus mellett. Ha igen, akkor fajsúlyos részlet lehet a szállítási határidő, valamint az is, hogy fent lehet-e párhuzamosan tartani egy F–35-ös kontingenst a Gripenekkel, vagy ez csak a svéd vadászbombázók lecserélése után lehet esedékes.

Érdemes még azt is megemlíteni, hogy közben világszerte zajlanak a hatodik generációs vadászgépek fejlesztései. Európában kettő verseng egymással,

  • a német-francia-spanyol FCAS
  • és a brit-olasz-japán GCAP.

Ugyanakkor Trump nemrég bejelentette az Egyesült Államok hasonló programját, az F–47-et, amelynek kézzelfogható eredménye a 2030-as évek derekára várható. Így joggal merülhet fel az is, hogy Magyarország megvizsgálja, hogy csatlakozik ehhez a programhoz.

Cikkünk megjelenése előtt írásban érdeklődtünk a Honvédelmi Minisztériumnál, hiszen mint látható, egyelőre jóval több a spekuláció és a kérdés, mint a konkrét válasz. Még néhány óra, és kiderül, közelebb kerülünk-e ezekhez: az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök várhatóan ma a késő délutáni órákban tesz bejelentéseket a két ország között létrejött történelmi megállapodás elemeiről.

A Világgazdaság folyamatosan tudósít a fejleményekről.  

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
orosz üzemanyag

Leállhat a légi közlekedés, közel a teljes összeomlás – támogatják a szankciókat, de Moldova most államosítaná a Lukoilt, hogy elkerüljék a legrosszabbat

A Lukoil elleni szankciók miatt napokon belül bekövetkezhet a baj.
2 perc
vadászrepülőgép

Orbán–Trump-csúcs: amerikai vadászgépek válthatják a Gripeneket? Kulcsfontosságú katonai kérdések dőlhetnek el

Itt lehet az ideje szintet lépni a katonai kapcsolatokban. Az Orbán–Trump-csúcs jó eséllyel védelmipolitikai megállapodásokat is hoz.
3 perc
smr

Csak a francia-orosz után érkezhet az amerikai üzemanyag Paksra

Komoly megállapodás születhet Washingtonban a magyarországi nukleáris energiatermelést tekintve, de az amerikai üzemanyagra hosszú út és sorban állás vár.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu