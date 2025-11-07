Orbán–Trump-csúcs: amerikai vadászgépek válthatják a Gripeneket? Kulcsfontosságú katonai kérdések dőlhetnek el

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, számos más kulcsterület mellett a védelem és a haderő is téma lesz a pénteken zajló Orbán–Trump-csúcson Amerikában. Hogy érdemi napirendi pontok várhatók ezen a téren, azt az is bizonyítja, hogy a delegációban ott van a honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf is. Ez a tény, illetve az általa tett nyilatkozat pedig máris okot adhat a találgatásra, hogy vajon lehet-e szó amerikai csúcsvadászgépek beszerzéséről.

A tárcavezető útban Washington felé arról beszélt a csúcstalálkozó kapcsán, hogy a védelemnek nagyon nagy jelentősége van, az Egyesült Államok a NATO legerősebb tagja és egyben egy katonai szuperhatalom. Az USA Magyarország szövetségese, és évek óta építünk részben az amerikai haderővel való együttműködésre, részben pedig az amerikai hadfelszerelésre.

Ezen a ponton pedig közölte, hogy a most következő tárgyalások eredményeképpen

további magas színvonalú amerikai technológia jelenhet meg a magyar honvédségben a magyar emberek védelemért.

Már csak az a kérdés, hogy melyik technológia.

Amerikai csúcsvadászgépek válthatják fel a Gripeneket?

Mint arra Bendarzsevszkij Anton külpolitikai elemző felhívta a figyelmet , a katonai együttműködés terén szilárd alapot ad a NATO, de a magyar–amerikai kapcsolatokban meghatározó a 2019-ben, még Trump első elnöksége idején megkötött Védelmi Együttműködési Megállapodás (DCA).

Már csak emiatt is felmerülhet, hogy Magyarország növelje az amerikai fegyverbeszerzéseket. Az elemző szerint potenciális üzleti alku lehet

a HIMARS-rendszerek

vagy kiber- és drónvédelmi technológiák vásárlása,

de a legelőnyösebb az lenne, ha be lehetne vonni az amerikai védelmi óriáscégeket (a Lockheed Martint, Raytheont) a magyarországi fejlesztésekbe és gyártásba.

Ezzel ugyanis a német mellett egy amerikai védelmi ipari gyártóközpont is létrejönne. Azonban – ha már Lockheed Martin – van itt egy régóta dédelgetett elképzelés, hogy Magyarország esetleg amerikai csúcsvadászgépeket szerezhet be. Ez időről időre azért merülhet fel, mert a magyar légierő által használt Gripenek eredeti lízingszerződése 2026-ig köttetett, így adta magát a kérdés: mi lesz utána?