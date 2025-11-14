Most éppen nem túl menő Magyarország áramellátása

Pillanatnyilag alig süt a nap, emiatt alapjáraton termelnek a magyarországi naperőművek. Visszavett a villamos energia előállításából egyik blokkján most kezdődött karbantartása miatt a Paksi Atomerőmű is. Ráadásul nemcsak érezhetően kevesebbet produkálnak a hazai erőművek az átlagosnál, hanem azt a karbonmentes áramtermelés rovására teszik.

A felhő nem a naperőművi áramtermelés barátja/Fotó: nattapan72 / Shutterstock

Kicsit nagyobb lett az áramtermelés karbonlábnyoma

Így, miközben a napsütötte nyári napokon és a csúcsra járó atomerőmű mellett Magyarország áramtermelése mintegy 80 százalékban karbonmentes volt, sőt, maradt belőle exportra is, most elég borús a kép. Jelenleg (péntek délelőtt, de a paksi karbantartás és a borús napok mindegyikén)

Paks és az összes megújuló együtt az ország áramellátásának mintegy harmadát adja, vagyis a felhasználásból csak ennyi biztosan karbonmtentes.

Másik harmadáról a gázüzemű- és a lignitblokkok, a harmadikról a nettó áramimport gondoskodik. Fontos, hogy nettó áramimportról van szó, hiszen a behozatal mellett van kivitel is. Ez azt mutatja, hogy bár más országok villamosenergia-termelésére támaszkodva, de nincs gond a hazai ellátással. Az viszont a nyilvános adatokból nem derül ki, hogy a behozott áram mekkora hányada származik karbonmentes forrásból.

A legtöbb áram Szlovákiából érkezik, a mennyisége kétszer akkora, mint az összes többié együtt. (Az utóbbiakon belül Ausztria, Ukrajna, Szerbia és Szlovénia a sorrend.) Magyarországról most éppen Horvátországba és Románába megy ki áram. Ez is ugyanúgy lehet tranzit, mint hazai termelés. Az összes többi szomszédunktól importálunk. A beérkező és az országot elhagyó áram egy része lehet tranzit is.

Nagyobb áramtermelésre van szükség

Az átlagosan is mintegy egyharmad részben behozatalra alapozó magyarországi áramellátás kitettségét a stabilan és nagy mennyiséget előállító kapacitások növelése csökkentheti. Az időjárástól, illetve a napszakoktó függően termelő létesítmények nem tartoznak ezek közé, azonban környezetkímélő és a belföldi önellátást segítő voltuk miatt nagy szükség. A megoldás

a nukleáris alapú termelés már megcélzott bővítése,

a három gázüzemű blokk részben már megkezdett felépítése,

valamint az energia nagy mennyiségben és hosszabb időre történő tárolásának megoldása.

Mindez része is a területet érintő számos stratégiának, de beérésükre még évekig kell várni.