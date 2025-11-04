Magyar egyetemista jött rá, hogyan lehet a legegyszerűbben kinyerni az aranyat a hulladékból: ez a módszer, lecsaphat rá az ipar

Egy olyan aerogélt fejlesztett a Debreceni Egyetem hallgatója, Bukta Balázs József és témavezetője Herman Petra, mely az eddigi leghatékonyabb és legfenntarthatóbb módon segíti visszanyerni az aranyat az elektronikai hulladékokból.

Herman Petra és Bukta Balázs József kutatása forradalmasíthatja az arany visszanyerését a hulladékokból / Fotó: Debreceni Egyetem

Már szabadalmi kérelmet is benyújtottak a hulladékból aranyat kinyerő találmányra

A felsőoktatási intézmény honlapja szerint a tudományos munka alapján az intézmény Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központja már szabadalmi bejelentést is tett, miután a kutatás az I. innOTDK Nagydíjat is elnyerte. A vegyészmérnök hallgató elmondta, hogy már korábban is léteztek módszerek arra, hogy az elektronikai hulladékból visszanyerjék az aranyat, ám

az ő megoldásuk sokkal hatékonyabb, hiszen több nemesfémet tud megkötni olcsón és környezetbarát módon.

A DE TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék adjunktusa pedig elmondta, hogy a fiatal kutató minden kísérletet maga végzett, csak minimális útmutatásra volt szüksége egy igazán innovatív és fenntartható megoldás kidolgozására.

A debreceni kutató a ritkaföldfémek visszanyerésén is dolgozik

A Rezorcin-formaldehid alapú aerogélek aranyvegyületek szelektív megkötésére című projektjével Bukta Balázs József különdíjat nyert áprilisban a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK), majd nevezett az I. innOTDK-ra is. A megmérettetést azzal a céllal hirdették meg, hogy az innovációs elemeket tartalmazó legjobb pályamunkák szerzői mentori és anyagi támogatást kaphassanak, és könnyebben megvalósíthatják kutatásuk tárgyát. Bukta Balázs kutatása ezen a versenyen is győzedelmeskedni tudott.

Bár a fiatal kutató projektje már egy laboratóriumban kidolgozott megoldásként került a zsűri elé, de itt még nem ért véget a munka, ugyanis már egy külföldi kollaborációban készül az innováció ipari szintű hasznosíthatóságát vizsgálni, miközben újabb gélek előállítását is tervezi, amelyekkel az értékes ritkaföldfémeket szeretné kivonni különböző hulladékokból.