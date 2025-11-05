Év végi hitelverseny: a személyi kölcsönök tarolnak, az áruhitelek kivárnak

A személyi kölcsönök iránt továbbra is kiemelkedő a kereslet Magyarországon, míg az áruhitelek piacán az idei év eddig visszafogottabb volt a tavalyinál. A BiztosDöntés.hu szakértője, Fülöp Norbert Attila szerint az év végi hajrá döntő lehet az áruhitelek szempontjából, hiszen a karácsony előtti vásárlási szezon hagyományosan a legerősebb időszak.

Fotó: Székelyhidi Balázs

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2024-ben a 46,4 milliárd forintnyi új áruhitel több mint 31 százalékát az utolsó negyedévben kötötték. Bár az online vásárlásoknak köszönhetően az elmúlt években folyamatosan nőtt az áruhitelek volumene, idén szeptember végéig 27,4 milliárd forintnyi új szerződés született, ami 14,4 százalékos visszaesés az előző évhez képest. Az egy szerződésre jutó összeg viszont tovább emelkedett, 262 ezer forint fölé.

Ezzel szemben a személyi kölcsönök piaca kifejezetten erős: már az év első kilenc hónapjában meghaladta a 2024-es teljes mennyiséget. A kedvező kamatkörnyezetnek és az online hiteligénylés egyszerűsödésének köszönhetően ma már nemcsak milliós összegekre, hanem kisebb, néhány százezer forintos kölcsönökre is elérhetők versenyképes ajánlatok. A Trive Bank 12 százalékos kamattal kínál gyorskölcsönt, a Provident 12,43 százalékkal új ügyfeleknek, míg a nagyobb bankoknál – mint az Erste, MBH, CIB, MagNet vagy OTP – a kamatok 10,6 és 23 százalék között mozognak, a jövedelmi feltételektől függően. Az MBH Banknál ugyanekkora hitelösszeget és futamidőt feltételezve évi 13,49 százalék is lehet az éves kamat, ha az ügyfél helyben vezetett számlájára legalább havi 400 ezer forint jövedelem érkezik.

A szakértő hangsúlyozza: bár a kölcsönök iránti érdeklődés erős, a döntés előtt érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat, hiszen a megfelelő konstrukció kiválasztása akár több tízezer forint megtakarítást is jelenthet.