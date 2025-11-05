Mindenki jól jár, ha több fővárosa lesz Magyarországnak: Debrecen és Szeged szerepe is felértékelődik – így kaphat új lendületet a vidék

Hosszú ideje gondot okoz, hogy a magyar gazdasági térszerkezet túlságosan a fővárosra és környékére épül – mondta a Világgazdaságnak Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató kutatási igazgatója. Kiemelte: a hazánkban zajló hatalmas autópari beruházások és gyárépítések nagyban erősítik a vidéket.

A BYD Szegedet választotta új autógyára helyéül / Fotó: Anadolu via AFP

Felhívta a figyelmet, hogy a beruházások döntő többsége ide koncentrálódik, ami

fokozza a városi zsúfoltságot,

megemeli az ingatlanárakat és a munkaerőköltségeket

és a munkaerőhiány is egyre súlyosabbá válik.

A kutató kiemelte, minden olyan intézkedés és fejlesztés, amely enyhíteni tudja a központi régió súlyát, versenyképességi szempontból kedvező hatású.

Éppen ezért lényeges a két vidéki, Szegedet és Debrecent érintő nagy autóipari beruházás, amelyek lendületet adhatnak a térségek gazdasági fejlődésének

– fogalmazott. Pásztor Szabolcs emlékeztetett, hogy a trianoni határmegvonás után a magyar városhálózat külső gyűrűje leszakadt, és Szeged, illetve Debrecen elvesztette korábbi vonzáskörzete nagy részét. A határ menti térségekben félperifériák és perifériák alakultak ki, amelyek most újra megerősödhetnek. A szakértő szerint a multinacionális vállalatok nem véletlenül választották ezeket a helyszíneket: a döntések mögött már a határon túlról ingázó munkaerő bevonásának lehetősége is szerepet játszhatott.

A kutató különösen fontos tényezőnek nevezte Románia 2025. január 1-jei schengeni csatlakozását, amely megkönnyíti a határon átnyúló munkaerőmozgást. Pásztor úgy véli,

az autóipari fejlesztések nemcsak munkahelyeket hoznak, hanem a teljes régió gazdasági dinamizmusát növelhetik.

Ugyanakkor figyelmeztetett: a növekvő lakosságszámot és ipari aktivitást az infrastruktúra fejlesztésének is követnie kell, különben a régió növekedése kifulladhat.

Most a feladat az, hogy a térségek minél nagyobb szeletet hasítsanak ki a gyárak gazdasági kisugárzó hatásából

– fogalmazott a szakértő.

A debreceni autógyár a munkaerőpiacot is rendesen megpörgette

Ahogy azt megírtuk, folyamatosan keresik az embereket a BMW Group debreceni gyárába, ahol az iX3-at, az új Neue Klasse platform első modelljét készítik. A BMW-nek nagyon kell a munkaerő, mivel az új elektromos modellre már a bejelentése után akkora rendelésszám érkezett be, hogy jelen állapotában a debreceni üzem biztosan nem tudja kielégíteni. „Jövő. Nekünk. Neked. Gyártsd velünk az új BMW iX3-at!” – jön szembe velünk napjában többször is a kiemelt hirdetés a Facebookon, a bajor autógyár jó hangulatú munkavállalókkal, a nemrég átadott futurisztikus gyártócsarnok vágóképeivel toboroz új kollégákat, a felhívás eddig 2,6 millió megtekintésnél jár.