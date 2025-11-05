Mindenki jól jár, ha több fővárosa lesz Magyarországnak: Debrecen és Szeged szerepe is felértékelődik – így kaphat új lendületet a vidék
Hosszú ideje gondot okoz, hogy a magyar gazdasági térszerkezet túlságosan a fővárosra és környékére épül – mondta a Világgazdaságnak Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató kutatási igazgatója. Kiemelte: a hazánkban zajló hatalmas autópari beruházások és gyárépítések nagyban erősítik a vidéket.
Felhívta a figyelmet, hogy a beruházások döntő többsége ide koncentrálódik, ami
- fokozza a városi zsúfoltságot,
- megemeli az ingatlanárakat és a munkaerőköltségeket
- és a munkaerőhiány is egyre súlyosabbá válik.
A kutató kiemelte, minden olyan intézkedés és fejlesztés, amely enyhíteni tudja a központi régió súlyát, versenyképességi szempontból kedvező hatású.
Éppen ezért lényeges a két vidéki, Szegedet és Debrecent érintő nagy autóipari beruházás, amelyek lendületet adhatnak a térségek gazdasági fejlődésének
– fogalmazott. Pásztor Szabolcs emlékeztetett, hogy a trianoni határmegvonás után a magyar városhálózat külső gyűrűje leszakadt, és Szeged, illetve Debrecen elvesztette korábbi vonzáskörzete nagy részét. A határ menti térségekben félperifériák és perifériák alakultak ki, amelyek most újra megerősödhetnek. A szakértő szerint a multinacionális vállalatok nem véletlenül választották ezeket a helyszíneket: a döntések mögött már a határon túlról ingázó munkaerő bevonásának lehetősége is szerepet játszhatott.
A kutató különösen fontos tényezőnek nevezte Románia 2025. január 1-jei schengeni csatlakozását, amely megkönnyíti a határon átnyúló munkaerőmozgást. Pásztor úgy véli,
az autóipari fejlesztések nemcsak munkahelyeket hoznak, hanem a teljes régió gazdasági dinamizmusát növelhetik.
Ugyanakkor figyelmeztetett: a növekvő lakosságszámot és ipari aktivitást az infrastruktúra fejlesztésének is követnie kell, különben a régió növekedése kifulladhat.
Most a feladat az, hogy a térségek minél nagyobb szeletet hasítsanak ki a gyárak gazdasági kisugárzó hatásából
– fogalmazott a szakértő.
A debreceni autógyár a munkaerőpiacot is rendesen megpörgette
Ahogy azt megírtuk, folyamatosan keresik az embereket a BMW Group debreceni gyárába, ahol az iX3-at, az új Neue Klasse platform első modelljét készítik. A BMW-nek nagyon kell a munkaerő, mivel az új elektromos modellre már a bejelentése után akkora rendelésszám érkezett be, hogy jelen állapotában a debreceni üzem biztosan nem tudja kielégíteni. „Jövő. Nekünk. Neked. Gyártsd velünk az új BMW iX3-at!” – jön szembe velünk napjában többször is a kiemelt hirdetés a Facebookon, a bajor autógyár jó hangulatú munkavállalókkal, a nemrég átadott futurisztikus gyártócsarnok vágóképeivel toboroz új kollégákat, a felhívás eddig 2,6 millió megtekintésnél jár.
„Fantasztikus és lenyűgöző a méret, fantasztikus és lenyűgöző a minőség” – mondta lényegre törően a miniszterelnök a gyáravatón még szeptember végén. Orbán Viktor kifejtette, hogy amikor 1998-ban megállapodott Helmut Kohllal a Magyarország és Németország közötti együttműködésről, azt vizionálták, hogy a két ország gazdasági együttműködésére büszkék lehetünk. Emlékeztetett, hogy hét éve jelentette be a kormány, hogy BMW-gyárat épít Debrecenben. A miniszterelnök elmondta még, hogy közművek és utak újultak meg, és jön a debreceni repülőtér bővítése is.
Hangsúlyozta, hogy Debrecenben az iparfejlesztés úgy valósult meg, hogy „autógyárostól, akkumulátorgyárastól, logisztikai fejlesztésekkel együtt a város bekerült Európa zöldfővárosainak versenyébe a legjobb három közé”.
Konzervatív becsléssel is 1000 milliárd forint feletti összeg érkezett ide Hajdú-Biharba
– közölte a miniszterelnök.
Így került Szegedre a BYD
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még 2023 decemberében jelentette be, hogy első európai gyárát Szegeden építi fel a BYD. A cég igazgatósága a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel 224 tárgyalási fordulót követően döntött hazánk mellett. A több ezer új munkahelyet létrehozó kínai óriás az akkumulátorgyártás és a vegyipari tevékenységek kivételével a teljes gyártási folyamatot itt valósítja meg. A beruházás költsége mintegy 4,5 milliárd dollár, amivel a valaha volt egyik legnagyobb ilyen fejlesztés Magyarországon.
Budapesten túl is van Magyarország – a regionális jelenlét a jövő versenyelőnye lehet
Sokszor elhangzik, hogy Magyarország kicsi ország – de gazdasági szempontból még mindig túlságosan egy központú. Miközben az ország gazdasági központja továbbra is Budapest, az ország keleti felében csendben, de határozottan formálódik egy új üzleti valóság. Bővebben Nagy Csaba, az Omikron Informatika Kft. ügyvezetőjének véleménycikke a Világgazdaságon.