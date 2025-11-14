Deviza
Nem gondolná, melyek a legnépszerűbb támogatott autótípusok: tízezernél több elektromos gépkocsival zöldíthetik flottájukat a hazai vállalatok

Meghaladta a tízezret a vállalati e-autó-program segítségével beszerezni kívánt klímabarát járművek száma, az igénylések alapján közel 7800 környezetkímélő személygépkocsi és több mint 2200 kisteherautó zöldítheti az állományt. Erről az autóipari újdonságról számolt be az Energiaügyi Minisztérium a Facebook-oldalán.
VG
2025.11.14, 17:20

A tárca tájékoztatása szerint a gazdasági társaságok a 40 milliárd forintra megemelt keretösszegből kérhetnek támogatást tisztán elektromos autók megvásárlásához — közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Electric,Car,Connected,autó,To,Charging,Station.,Electric,Car,Charging.,Concept elektromos autóKína, kínai EV volkswagen nissan
Az elektromos autók ipara virágzik Magyarországon / Fotó: Shutterstock

A pályázatnak köszönhetően egyre több zöldautó közlekedik a hazai utakon. Térnyerésükkel csökken a levegőszennyezés és a zajterhelés, tulajdonosaik üzemeltetési-karbantartási költségeket takaríthatnak meg.

Az eddigi kérelmekben 10 030 gépkocsira érkezett be támogatási igény. A legkeresettebb márka több mint kétezer darabbal a BYD, a legnépszerűbb típus a Tesla Model Y. Több mint 5700 gépkocsira már ki is fizettek összesen 22 milliárd forintot. A támogatási lehetőség érdemben élénkíti a zöldautók piacát. Októberben megdőlt a forgalomba helyezésük havi rekordja, már biztosra vehető az újabb éves csúcs is. A kormányzati program jóvoltából idén munkába állhat a százezredik tisztán elektromos gépjármű Magyarországon – közölte az EM.

Szegedre érkezett a BYD autógyára – hatalmas magyar siker

A Szegeden gyárat építő BYD autói a legnépszerűbbek a vállalati e-autó-programban, a cég járműveiből már több mint kétezer megvásárlására igényeltek támogatást a pályázók – derül ki az Energiaügyi Minisztérium szerdai Facebook-bejegyzéséből.

 

Lemaradt a Tesla a BYD mögött

Az „igénylési verseny” korábbi állásával kapcsolatban megírtuk, hogy második helyen a Tesla áll 1500 igényléssel, míg a harmadik helyen a Hyundai található 700 darabbal. A tárca szerint a két éllovas a program pályázatainak több mint harmadát lefedi.

A vállalatok számára indított pályázat keretében járművenként 4 millió forint támogatást lehet nyerni elektromos autók beszerzésére, maximum 64 millió forint értékben. 

Eddig mintegy 7200 vállalkozásnak ítélték meg a támogatásokat a tárca szerint, összesen 31,6 milliárd forint értékben, és több mint ötezer cégnek összesen 22 milliárd forintot már ki is fizettek.

A pályázat is hozzájárult tehát ahhoz, hogy idén eléri a tisztán elektromos autók állománya a százezret, miután a klímabarát járművek száma 2023 ősze óta megduplázódott a hazai utakon. Az EM azt is elárulta, hogy októberben közel 3 ezer új elektromos autó állt forgalomba Magyarországon, ami rekordnak számít a korábbi szeptemberi csúcs után. Az idei év éves csúcsot is fog hozni, hiszen a tavalyi 22 ezres rekordot már szeptember végére túlléptük.

A robbanómotoros autóknál halkabb és tisztább járművek élhetőbbé teszik a településeket a lég- és zajszennyezés csökkentésével, miközben karbantartásuk és üzemeltetésük olcsóbb a régi típusú autókénál.

