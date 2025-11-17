Felénél jár a kgfb-kampány: minden autósnak érdemes kalkulálnia
Az év végi évfordulós kgfb-szerződéssel rendelkezők december elsejéig dönthetik el, hogy megtartják-e jelenlegi szerződésüket, vagy pedig új biztosítást kötnek. A döntést jelentősen segíti a meglévő biztosító által a következő évre megajánlott indexdíj, amelyet az érintett autósok a törvényi előírásoknak megfelelően november 11-ig kapnak meg – a választott kommunikációs csatorna függvényében postai úton vagy pedig e-mailben. A kampány idén is több mint 750 ezer gépjárművet, köztük mintegy négyszázezer személygépkocsit érint.
Az eddigi átszerződő autósok szinte mindegyike alacsonyabb díjat fizet jövőre annál, amit meglévő biztosítója ajánlott neki
Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint az első két héten a személygépkocsival rendelkező ügyfelek 34 ezer forintos átlagdíjon kötöttek új szerződést, ami csupán néhány százalékkal tér el a tavaly ilyenkori 32 800 forintos szinttől. Az eddigi átszerződők szinte mindegyike alacsonyabb díjat fizet jövőre annál, amit meglévő biztosítója ajánlott neki a következő időszakra. A többségük jelentős, akár 10 ezer forint feletti megtakarítást is el tudott érni a váltással – írták.
Ugyanakkor vannak, akik csak minimális díjcsökkenést érhetnek el egy átszerződéssel, sőt, olyanok is, akiknek jövőre mélyebben kell majd a zsebükbe nyúlniuk, mint idén (különösen akkor, ha az elmúlt évben kárt okoztak).
Ezért minden érintett autósnak ajánlott összehasonlítani az egyes biztosítók kínálatát a fennmaradó közel két hét során.
Az év végi kgfb-kampány alapvetően azokra az autókra vonatkozik, amelyeket 2010 előtt vásároltak jelenlegi tulajdonosaik.
A meglévő szerződés felmondására legkésőbb
- december 1-jén éjfélig van lehetőség,
- az új biztosítás kiválasztásának határideje december 31.
Kaphatunk kedvezményt a kötelező biztosítás újrakötésekor
Az éves díjak idén is számos kedvezménnyel csökkenthetők.
- A díj egyösszegű befizetésért díjkedvezmény jár, csakúgy mint az átutalásos vagy kártyás díjfizetésért.
- A biztosítók idén is kínálnak e-kommunikációs kedvezményt, amelyért cserébe azt vállalja az ügyfél, hogy a biztosítóval nem postai úton, hanem elektronikusan tartja a kapcsolatot.
