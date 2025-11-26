Elszólta magát Magyar Péter? A Tisza elnöke maga beszélt a párt korszakos tervéről, amit most letagad – videó
Érdekesen cseng Magyar Péter nagykanizsai kongresszusán elhangzott egyik mondata azután, hogy – hasonlóan az Indexhez – lapunk is megszerezte és egészében majd részleteiben a nyilvánosság elé tárja a Tisza Párt több száz oldalas, részletesen kidolgozott gazdasági programját, ami egyértelműen egy baloldali megszorítócsomag.
A párt júliusi kongresszusán elmondott beszédében Magyar Péter egy helyen így fogalmazott:
Olyan gazdaságfejlesztési fordulatot kínálunk, egy olyan magyar New Dealt, amely valóban újraindítja szeretett hazánkat.
A baloldali megszorítócsomag fényében: Magyar Péter elszólta magát? Videón, mit mondott a Tisza terveiről
Hogy mit is kínál a Tisza, arról a hangzatos szövegek mellett már rendelkezésre áll egy papírra vetett vaskos gazdasági program, ami tartalmát illetően valójában egy baloldali megszorítócsomag.
- Például progresszív személyi jövedelemadót, amely 22 és 33 százalékos kulcsot is alkalmazna. Így már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22 százalékra ugrana az szja-ja.
- Emellett a kedvezmények megnyirbálását is, aminek nyomán egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményét.
- Nem úsznák meg a vállalkozások sem: jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit: a kisebbeknek 13,5 százalékra, a közepeseknek 18 százalékra nőne a társasági adója.
- Szerepel a tiszás tervek között 32 százalékos forgalmi adó is az 1600 köbcenti feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre.
- Ha mindez nem lenne elég, bevezetnék az eb- és macskaadót, és 4 százalékos különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire, például a tápokra és az almokra.
A baloldali megszorítócsomagban jönne még 20 százalékos özvegyinyugdíj-adó, de egyébként is felforgatnák a társadalombiztosítást. Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.
A Magyar Pétertől idézett mondat az alábbi videóban hallható, 4:49:10-től.