Leállásokra figyelmeztetett egy hazai nagybank

A K&H Bank közleményéből kiderül, hogy novemberben két alkalommal is lesznek leállások a pénzintézetnél. 2025. november 11-én 22:00 órától 2025. november 12-én 02:00 óráig, illetve 2025. november 21-én 18:00 órától 2025. november 23-án 18:00 óráig szünetelnek az egyes banki szolgáltatások.

Tervezett karbantartás, illetve a banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt lesznek leállások a K&H Bank szolgáltatásaiban az elkövetkező időszakban / Fotó: Alexandros Michailidis

A K&H Bank leállásának részletei

2025. november 11-én 22:00 órától 2025. november 12-én 02:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak az ügyfelek a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi, befektetési szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.

2025. november 21-én 18:00 órától 2025. november 23-án 18:00 óráig pedig a banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt az elektronikus csatornáink (internetbanki és mobilbanki alkalmazás) és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési szolgáltatások, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatás szünetelnek. Az azonnali átutalási megbízások indítása és a fizetési kérelem fogadása szintén szünetelni fog. A bejövő azonnali átutalásokat visszautasítják, azokat a szolgáltatás szünetelését követően újra be kell nyújtani. A felsorolt szolgáltatások szünetelése a hatályos jogszabály értelmében bankszünnapnak minősül.

A pénzintézet ügyfeleinek érdemes azzal számolniuk, hogy a bankszünnapokra eső előre megadott határidős vagy rendszeres megbízásokat, csoportos beszedéseket automatikusan, a bankszünnapokat követő első munkanapon teljesíti a bank.

