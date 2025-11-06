Deviza
EUR/HUF386.25 -0.15% USD/HUF335.01 -0.44% GBP/HUF438.6 -0.13% CHF/HUF414.59 -0.21% PLN/HUF90.8 -0.12% RON/HUF75.95 -0.17% CZK/HUF15.87 -0.04% EUR/HUF386.25 -0.15% USD/HUF335.01 -0.44% GBP/HUF438.6 -0.13% CHF/HUF414.59 -0.21% PLN/HUF90.8 -0.12% RON/HUF75.95 -0.17% CZK/HUF15.87 -0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,220.99 -0.24% MTELEKOM1,788 +1.45% MOL2,906 +0.55% OTP32,500 +0.06% RICHTER9,980 -2.91% OPUS548 +0.55% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5,540 -0.72% BUMIX10,243.24 +0.23% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,319.17 +1.19% BUX107,220.99 -0.24% MTELEKOM1,788 +1.45% MOL2,906 +0.55% OTP32,500 +0.06% RICHTER9,980 -2.91% OPUS548 +0.55% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5,540 -0.72% BUMIX10,243.24 +0.23% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,319.17 +1.19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ügyfél
bank
tájékoztatás
díj
körlevél

Spórolós levelet küldenek a banki ügyfeleknek

Folytatják a korábbi években megismert gyakorlatukat a magyar pénzintézetek. A Magyar Bankszövetséggel kötött megállapodásával összhangban a Magyar Nemzeti Bank ugyanis vezetői körlevelet adott ki a hazai bankoknak, pénzforgalmi szolgáltatóknak, amelyben felhívja a figyelmet a lakossági banki ügyfelek kedvezőbb árú banki számlacsomagról való tájékoztatására. Ez fontos mozzanat lesz a következő hetekben: az ügyfelek akár spórolhatnak is azzal, ha figyelnek a tájékoztatásra.
VG
2025.11.06, 13:28
Frissítve: 2025.11.06, 13:36

Idén nyáron új eszközt élesített az MNB annak érdekében, hogy az ügyfelek könnyebben hasonlíthassák össze a számlacsomagok árazását. Most pedig egy régebben bevezetett, rendszeres időközönként használt eszköz kerül elő: az MNB vezetői körlevelében felhívja a pénzforgalmi szolgáltatók figyelmét, hogy miképp tájékoztassák a lakossági banki  ügyfeleket az azok számára rendelkezésre álló, az eddiginél kedvezőbb árazású számlacsomagjaikról – írja az Origo. 

lakossági banki ügyfelek, mnb
A MNB vezetői körlevele alapján fontos tájékoztatást kapnak a lakossági banki ügyfelek / Fotó: Teknős Miklós

Banki ügyfelek: mindenkinek fontos a január 31-i határidő

A jegybank egyebek mellett azt kezdeményezte, hogy a piaci szereplők 

az ügyfeleknek legkésőbb január 31-ig kiküldendő – az előző esztendő számlaadatait összegző – éves díjkimutatással egy küldeményben adjanak ingyenes tájékoztatást a náluk elérhető kedvezőbb számlacsomagról, amelyre átszerződve az ügyfelek költséget takaríthatnak meg. 

Ha egy ügyfél részére annak jelenlegi számlacsomagjához képest több kedvezőbb ajánlat is adható, a piaci szereplőknek minden esetben a legnagyobb megtakarítást nyújtó ajánlatot kell javasolniuk.

Ha hasonlóságot érez a lakásbiztosítási kampánnyal, nem véletlen: miként a Világgazdaság bemutatta , a lakásbiztosítási kampányoknak szintén célja a piaci verseny erősítése, a szolgáltatások színvonalának javíttatása, s az, hogy az ügyfelek kevesebb pénzből kaphassanak minőségi biztosítási szolgáltatást. Bár a biztosításoknál gyakori a kampány idején az átszerződés, annak is kialakult gyakorlata van, hogy az ügyfél marad a jelenlegi biztosítójánál, ám olcsóbb lesz a kötvény díja, vagy plusz fedezeti eseteket kap ahhoz az eredeti áron.

A körlevél elvárása szerint a bankoknak arról is tájékoztatniuk kell a fogyasztókat, hogy a számlaváltásra (saját szerződéses feltételeikkel összhangban) milyen kommunikációs csatornákon van lehetőségük. 

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu