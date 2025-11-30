Az év vége a kiskereskedelem egyik legsűrűbb időszaka, és a lakosság egyik legfontosabb vásárlási szezonja. Ugyan az idei Black Fridayt már a hátunk mögött hagytuk, de az advent még csak most kezdődik, a karácsonyi felkészülés, és a szeretteinknek, kollégáinknak, barátainknak történő ajándékvásárlás még sokaknál hátra van. Habár a legtöbb karácsonyi filmben az ajándékbeszerzések hangulatos karácsonyi vásárokban és mesésen feldíszített bevásárlóközpontokban történnek, a valóságban egyre többen már az otthon kényelmében ülve, virtuálisan indulnak bevásárlókörútra.

Igazi mentőöv az online csalók tengerében a virtuális bankkártya – az OTP és a Revolut is brutális összegeket mentett meg / Fotó: Natee K Jindakum / Shutterstock

Azonban ahogyan a mesékben, úgy a valóságban is létezik az ünnepet tönkre tevő gonosz Grincs: az online bűnözők ugyanis ilyenkor akarnak lecsapni gyanútlan, jóhiszemű áldozatukra. Tökélesen védelem ugyan nem létezik, azonban az online vásárlások során a legtöbb ránk leselkedő veszély kiszűrhető tudatossággal és kis odafigyeléssel. Korábbi cikkünkben összegyűjtöttük, mire érdemes figyelni, mielőtt elindítanánk a tranzakciót.

De mi a helyzet a magyar felhasználókkal? Mennyire tudatosan vesszük igénybe az elérhető, online csalások ellen segítséget nyújtó, és gyakran ingyenes fintech-megoldásokat? Erről kérdeztük meg a piaci szereplőket. Az online vásárlásokhoz kapcsolódó csalások és visszaélések ellen hasznos eszköz az egyre több banknál elérhető egyszer használatos bankkártya. Az ilyen kártyákkal csupán egyetlen tranzakciót vagy online vásárlást lehet végrehajtani, ezt követően az egyébként virtuális bankkártya automatikusan megszűnik. Ennek köszönhetően abban az esetben sem tudnak visszaélni vele a csalók, ha valamilyen módon megszereznék az adatokat.

A virtuális bankkártya mellett egyéb megoldásokkal is segít az OTP

A Világgazdaság érdeklődésére az OTP Bank elárulta, hogy már hosszú ideje elérhető a webKÁRTYA szolgáltatása, amely kizárólag internetes vásárlásokra használható, fizikai kártya nem készül hozzá. A konstrukció népszerű, jelentős számú ügyfél rendelkezik ilyen típusú kártyával. Ennek egy továbbfejlesztett verziója a virtuális kártya, amely az igénylést követően azonnal használható, és digitalizálást követően akár fizikai környezetben – például bolti terminálokon – is alkalmazható. A pénzintézet kiemelte, hogy mindkét megoldás lehetőséget biztosít a tudatos limitkezelésre, amelyet az OTP Bank folyamatos edukációval támogat. Ennek előnye, hogy az ügyfelek saját használati szokásaikhoz igazíthatják a limiteket, amelyeket díjmentesen és azonnal módosíthatnak online csatornákon keresztül.