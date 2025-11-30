Igazi mentőöv az online csalók tengerében a virtuális bankkártya – az OTP és a Revolut is brutális összegeket mentett meg
Az év vége a kiskereskedelem egyik legsűrűbb időszaka, és a lakosság egyik legfontosabb vásárlási szezonja. Ugyan az idei Black Fridayt már a hátunk mögött hagytuk, de az advent még csak most kezdődik, a karácsonyi felkészülés, és a szeretteinknek, kollégáinknak, barátainknak történő ajándékvásárlás még sokaknál hátra van. Habár a legtöbb karácsonyi filmben az ajándékbeszerzések hangulatos karácsonyi vásárokban és mesésen feldíszített bevásárlóközpontokban történnek, a valóságban egyre többen már az otthon kényelmében ülve, virtuálisan indulnak bevásárlókörútra.
Azonban ahogyan a mesékben, úgy a valóságban is létezik az ünnepet tönkre tevő gonosz Grincs: az online bűnözők ugyanis ilyenkor akarnak lecsapni gyanútlan, jóhiszemű áldozatukra. Tökélesen védelem ugyan nem létezik, azonban az online vásárlások során a legtöbb ránk leselkedő veszély kiszűrhető tudatossággal és kis odafigyeléssel. Korábbi cikkünkben összegyűjtöttük, mire érdemes figyelni, mielőtt elindítanánk a tranzakciót.
De mi a helyzet a magyar felhasználókkal? Mennyire tudatosan vesszük igénybe az elérhető, online csalások ellen segítséget nyújtó, és gyakran ingyenes fintech-megoldásokat? Erről kérdeztük meg a piaci szereplőket. Az online vásárlásokhoz kapcsolódó csalások és visszaélések ellen hasznos eszköz az egyre több banknál elérhető egyszer használatos bankkártya. Az ilyen kártyákkal csupán egyetlen tranzakciót vagy online vásárlást lehet végrehajtani, ezt követően az egyébként virtuális bankkártya automatikusan megszűnik. Ennek köszönhetően abban az esetben sem tudnak visszaélni vele a csalók, ha valamilyen módon megszereznék az adatokat.
A virtuális bankkártya mellett egyéb megoldásokkal is segít az OTP
A Világgazdaság érdeklődésére az OTP Bank elárulta, hogy már hosszú ideje elérhető a webKÁRTYA szolgáltatása, amely kizárólag internetes vásárlásokra használható, fizikai kártya nem készül hozzá. A konstrukció népszerű, jelentős számú ügyfél rendelkezik ilyen típusú kártyával. Ennek egy továbbfejlesztett verziója a virtuális kártya, amely az igénylést követően azonnal használható, és digitalizálást követően akár fizikai környezetben – például bolti terminálokon – is alkalmazható. A pénzintézet kiemelte, hogy mindkét megoldás lehetőséget biztosít a tudatos limitkezelésre, amelyet az OTP Bank folyamatos edukációval támogat. Ennek előnye, hogy az ügyfelek saját használati szokásaikhoz igazíthatják a limiteket, amelyeket díjmentesen és azonnal módosíthatnak online csatornákon keresztül.
Az OTP Bank felhívta a figyelmet arra, hogy számos egyéb biztonsági megoldással rendelkezik az online csalások megelőzésére. Ilyenek többek között:
- A online fizetések kikapcsolása vagy limitálása funkcióval az ügyfelek külön beállíthatják az internetes tranzakciókra vonatkozó limiteket, és push értesítést kapnak, ha a beállítások ellenére online vásárlás történne.
- Az Utalásőr egy biztonsági funkció, lényege, hogy ügyfeleik beállíthatnak egy utalási limitet és kijelölhetnek egy második jóváhagyót az átutalásaikhoz, aki a megadott limit feletti utalásokról értesítéseket kap, és szükség esetén meg is akadályozhatja őket.
- A hívásellenőrző funkció segítségével a MobilBankban ellenőrizhető, hogy valóban az OTP munkatársa keresi-e telefonon az adott ügyfelet.
- Lehetőség van a internet- és mobilbank belépés letiltására is. Ha illetéktelenek szerezték meg a belépési adatainkat, a belépés egy gombnyomással letiltható a Mobilbankban. Azt ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ez a funkció nem tiltja automatikusan a kártyát.
- Ettől függetlenül van kártyaletiltás funkció is, amellyel a bankkártya – elvesztés vagy eltulajdonítás esetén – szintén egy gombnyomással letiltható.
Elárulta a Revolut, mennyi potenciális csalást sikerült megelőznie
A Világgazdaság megkeresésére a Revolut arról számolt be, hogy felhasználóinak körében erős tudatosságot és érdeklődést tapasztalak a pénzügyi biztonságot szolgáló eszközök iránt. Az egyszer használatos kártyáik virtuális kártyák, amelyek ideálisak az online vásárlásokhoz, mivel a kártyaadatok minden fizetés után automatikusan frissülnek és új adatokra cserélődnek. Ez azt jelenti, hogy még ha egy csaló meg is szerzi ezeket az adatokat, nem tudja őket újra felhasználni.
A vállalat adatai alapján a Revolut globálisan összességében több mint 600 millió font (mintegy 261 milliárd forint) értékű potenciális csalást előzött meg 2024-ben.
Adataik szerint az egyszer használatos kártyák a leggyakoribb kártyatípus az ügyfelei körében Magyarországon. Az idén az itt kibocsátott összes kártya
- 14 százaléka nem egyszer használatos virtuális kártya,
- 12 százaléka fizikai kártya,
- 74 százaléka pedig egyszer használatos kártya volt.
2018 óta kínáljuk az egyszer használatos kártya funkciót Magyarországon, és azóta ügyfeleink nagy része igénybe is vette ezt a szolgáltatást. Csak 2024-ben több mint 650 ezer ügyfél hozott létre egyszer használatos kártyát Magyarországon, az év során átlagosan 4,7 kártyát hoztak létre felhasználónként.
A Revolut arról számolt be, hogy egyértelmű szezonális trendeket tapasztalnak a nagyobb vásárlási időszakokban, például a Black Friday és a karácsony körül. A tavalyi Black Friday alkalmával az egyszer használatos kártyák használata csúcsot ért el, a felhasználók 35 százalékkal több ilyen kártyát hoztak létre, mint az azt megelőző 3 pénteken és a novemberi napi átlagban. A használat december elején is magas szinten maradt, körülbelül 4 százalékkal felülmúlva a novemberi napi átlagot. Ezután, az ünnepi vásárlási szezon végeztével, december utolsó hetében 26 százalékkal visszaesett a virtuális kártyák használata.
Azt azonban ők is kiemelték, hogy számos egyéb biztonsági megoldás bevezettek az elmúlt években. Többek között kifinomult csalásfelderítő rendszereket használnak, amelyek folyamatosan figyelik a magas kockázatú tranzakciókat, hogy az ügyfelek biztonságban vásárolhassanak. Ide tartozik például a mesterséges intelligencia alapú csalásmegelőző funkció, amely képes felismerni, ha nagy valószínűséggel csalás állhat egy fizetés mögött, azonnal figyelmezteti rá az ügyfelet, sőt, egyes esetekben vissza is utasítja a tranzakciót.
Emellett az alkalmazáson belül ingyenesen elérhetik a csalásmegelőzési tanfolyamokat is, amelyek célja, hogy megismertessék a felhasználókat a különböző csalástípusokkal, valamint olyan eszközöket és technikákat biztosítsanak számukra, amelyek segítségével könnyebben felismerhetik a csalásokat és megvédhetik pénzüket (beleértve az online csalásokat is). Ezeket a tanfolyamokat a Revolut saját pénzügyi bűnözés-megelőzési szakértői fejlesztették ki.