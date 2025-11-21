Fontos adatokat közölt a KSH: komoly a megtorpanás – kiderült, mi húzta le a teljesítményt

A beruházások volumene 2025 harmadik negyedévében a nyers adatok szerint 3,8 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az előző negyedévhez mérten a beruházások összértéke összehasonlító áron 0,3 százalékkal mérséklődött a szezonálisan kiigazított adatok alapján – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken.

A nemzetgazdasági beruházások teljesítménye csökkent / Fotó: Matthias Rietschel / DPA / AFP

2025 harmadik negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok alapján 4,1 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben a szállítás, raktározás, valamint a feldolgozóipar gazdasági ág járult hozzá. A visszaesést a pénzügyi szolgáltatások növekvő beruházási aktivitása mérsékelte.

Ezért fulladt le hirtelen a magyar építőipar: elmagyarázta az ágazat vezetője, hogy mi történt augusztusban

A vasút- és közútfejlesztésekhez hasonló nagy értékű állami beruházások lezárulásával magyarázza Koji László, az Építőipari Vállalkozók Országos Szövetségének (ÉVOSZ) elnöke, hogy miért zuhant be augusztusban váratlanul az ágazat több mint 10 százalékkal. Bár összegészében még mindig nehéz helyzetben van a magyar építőipar , ám vannak bizakodásra okot adó előjelek.

Koji László szerint az augusztusi adatok fényében sem változtattak a korábbi prognózisukon, azaz továbbra is arra számítanak, hogy idén a stagnálás és 2 százalékos visszaesés között lehet az ágazat éves teljesítménye.

Kiderült, milyen állapotban van a magyar gazdaság, megköszönhetjük Németországnak: itt a friss GDP-adat, meglepődtek az elemzők, de Nagy Márton aligha

Továbbra sem tud kitörni a stagnálásközeli állapotából a magyar gazdaság. A KSH október végén közölt adatai szerint a bruttó hazai termék, azaz a GDP a július és szeptember közötti három hónapban a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított, kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6 százalékkal növekedett, az előző negyedévhez képest stagnált. Mivel a második negyedévben a GDP-bővülés éves bázison 0,3 százalékos, háromhavi alapon pedig 0,5 százalékos volt, így minimálisan gyorsult a növekedés.

A GDP-adat elmaradt az elemzői várakozásoktól, de legalább sikerült elkerülni a legrosszabbat.