Megint őrület lesz a magyar Black Friday, de a vevők ezt el is várják
A november egészére széthúzott akciók miatt máris tart, ráadásul a Black Friday egy felmérés szerint is, ráadásul így van ez az egész világon. A boltosok ugyanis abban reménykednek, hogy megelőzik a versenytársakat, és így náluk költik el a fizetésük egy részét a vásárlók.
Óriási kínálattal készülnek a boltok a Black Friday-re
A Kantar felmérése szerint a hazai potenciális vásárlók 79,4 százaléka tervezi, hogy online vásárol az idei Black Friday alkalmával, az átlagos tervezett költés mintegy 130 ezer forint.
A magyarországi lakosok leginkább háztartási kisgépeket, divatcikkeket, kozmetikumokat, tévét és játékokat terveznek vásárolni.
- Az Emag, az egyik legnagyobb magyarországi webshop továbbra is hisz a hagyományokban, egyetlen napra, november 14-re korlátozza az akciókat.
- Az Alza sem tétlenkedik, a cseh gyökerű webshop közismert kis zöld békája segítségével már október 30-án megnyitotta a leárazáshullámot, ami egészen december 1-jéig tart.
- A magyar gyökerű Euronicsnál is egész novemberben tart a Black Friday. A virtuális polcokon háztartási gépek, kütyük, televíziók, játékok, barkácseszközök találhatók.
- A bútor- és lakáskiegészítő forgalmazó Jysk weboldalán ugyan nem szerepel a fekete péntek kifejezés, de már a nyitóoldal is tele van legfeljebb 60 százalékos kedvezménnyel kínált karácsonyi kiegészítőkkel és a 38 százalékkal olcsóbban árult gamerszékkel.
Akció Black Friday nélkül is van
A nagyáruházak nem mindegyike hirdet Black Fridayt. Az Auchan bízik a sikerben, háromhetesre nyújtotta az eredetileg egynapos akcióhullámot, a kínálat teljesen vegyes – követve az áruházlánc amúgy is széles termékkínálatát. November 26-ig tartanak az akciók. A brit Tesco viszont nem tart Black Fridayt, de a nyitóoldalán előkelő helyen szerepeltetik karácsonyi játék-, illetve ajándékkatalógusukat, és az egyre közeledő Mikulásra is emlékeztetik a nézelődőt. A Notino drogérialánc kuponos akciót hirdetett, a népszerű magyar Dorko boltjaiban és webshopján is előkarácsonyi akciót tart.
Tavaly sem volt más - összefolynak az akciók
Olyan lett november 28-i fekete péntek, mint egy általános nyár végi kiárusítás, vagy egy év eleji készletkisöprés a lapunknak korábban nyilatkozó szakemberek szerint. A boltosok azonban készülnek, hiszen a vevők várják az akciókat - ezt a múlt évi Black Friday előtt írta a Világgazdaság. A lényeg azonban ugyanaz: a Black Friday előtti kiskereskedelmi forgalmat már pörgette a halloween, majd a mindenszentek, majd követte a karácsonyi bevásárlási roham, amelynek a szilveszterre való felkészülés volt a kisebb lendületű folytatása. A PwC Magyarország által, a Publicis Groupe Hungary megrendelésére készült adatok szerint a Black Friday 2024-es forgalma 150-160 milliárd forintra volt várható, de a becslést nehezíti az akciók egész hónapra történő elhúzódása.
A Publicis-kutatás szerint a Black Friday-vásárlók átlagosan 195 ezer forint elköltését tervezik, de ez teljes érték, míg az ez évre vonatkozó fenti Kantar-adat csak az online-ra.
A rendelt árut ki is kell vinni
A logisztikai cégeknek mindegy, hogy a munkájuk mely ünnepekhez kötődik, a rájuk bízott árut célba kell juttatniuk. Tény azonban, hogy az év utolsó negyede kihívásos időszak számukra. Ilyenkor a rendelések lavinaszerűen záporoznak, a raktárak és szállítmányozási hálózatok maximális terhelés alá kerülnek, miközben a vásárlók azonnali kiszolgálást várnak. Ez a dömping nem csupán a webshopok számára nehézség, hanem az egész ellátási lánc rugalmasságát próbára teszi. Szepesi Gábor, a Trans-Sped régióvezetője és Mihály Attila, a Trans-Sped légi-tengeri-vasúti osztályának logisztikai szakértője szerint az előre tervezés az egyik kulcs. Már az ügyfélportfólió összeállításánál figyelembe kell venni az ügyfelek szezonalitását, el kell kerülni a túlvállalásokat.
Az impulzív vásárlások miatt januárban megnőnek a csereigények, a visszáru kezeléséből adódó többletmunka így elnyújtja a szezonális csúcsot.
Nem mellékes a munkaerő szabadságolásának tudatos ütemezése sem, továbbá sarkalatos pont az ügyfélszolgálat megfelelő rendelkezésre állása. A legnagyobb nyomást a közúti szállítmányozás viseli, ahol a komoly kihívás a sofőrhiány.
Az ünnepi időszakban a légi szállításban is megnövekszik a szállítandó áru mennyisége. A csúcsszezon itt leginkább a túlfoglalt kapacitások, a megemelkedő szállítási díjak és a hosszabb tranzitidők formájában jelentkezik. Ugyanakkor a légi kiszolgálások a megszokott éjjel-nappali szolgálatoknak köszönhetően még a csúcsszezonban is folyamatosan működnek, így az nem különösebb kihívás számukra.