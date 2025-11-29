Most érdemes Lego szettet venni karácsonyra – meglepően sokat lehet spórolni a Black Friday akciókkal

A Lego sokak szomorúságára nem egy olcsó hobbi, ezért érdemes kihasználni az olyan időszakokat, mint a Black Friday (vagyis inkább most már Black November), amikor jelentős akciók vannak a népszerű, drágább szettekre is. Ezek a leárazások nem csak a Lego saját oldalán, hanem a viszonteladóknál is jelen vannak, a kedvezmény mértéke viszont változhat, így nem árt szemfülesnek lenni. Az alábbiakban összeszedtük azokat a szetteket, melyekre érdemes lehet ránézni még a napokban.

Most érdemes Lego szettek venni karácsonyra – meglepően sokat lehet spórolni a Black Friday akciókkal / Fotó: Lego

Ahogy más játékpiaci szereplőknél, úgy a Lego esetében is a licenszelt, nagy franchise-ok köthető termékekek a legdrágábbak, mert a szett méretén kívül az adott brandet is megvásároljuk. Így ezekre különösen érdemes odafigyelni Black Fridaykor, valamint majd az ünnepi időszak előtt is. A Lego saját oldalán is szoktak lenni időközönként kedvezmények, de ilyenkor fix 30-40 százalékos leárazással lehet számolni, mint ahogy azt az alábbi szettek is mutatják:

A viszonteladóknál már nem beszélhetünk ilyen méretű kedvezményekről, ők viszont olyan Lego-termékeket is árulnak akciósan, melyeket a hivatalos oldalon ritkábban áraznak le. Ilyen például az Alzán megtalálható A Gyűrűk Ura: Barad-dûr torony, melyet most 10 százalékos kedvezménnyel 155 690 forinttért vehetünk meg. Szauron tornya azért is különleges, mert belülről J. R. R. Tolkien regényei és a filmek sem ábrázolták, a dán vállalat így szabad kezet kapott a megalkotásában.

Az Alza oldalán még a népszerű Bonsai fa és a Ferrari SF-24 F1-es versenyautó is olcsóbban kapható – előbbi 22, utóbbi 15 százalékos kedvezménnyel.

Fotó: JLPPA / Bestimage

Még a valaha volt legnagyobb Lego-szettet sem kímélte a Black Friday

Az igazi nagyágyú viszont 2025 legnagyobb dobása, a gyűjtői kiadású Halálcsillag. Az új Lego-Halálcsillag a legdrágább és legtöbb elemet tartalmazó szett, amit valaha piacra dobott. Az Halálcsillag 9023 kockából és 38 minifigurából áll, ezzel a valaha kiadott legnagyobb készlet lett. A rajongók viszont megosztottak: sokak szerint látványos, de nem éppen erre számítottak: ugyanis csak egy kivágott szelete a tökéletesen felszerelt és működőképes támaszpontnak.