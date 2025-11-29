Most érdemes Lego szettet venni karácsonyra – meglepően sokat lehet spórolni a Black Friday akciókkal
A Lego sokak szomorúságára nem egy olcsó hobbi, ezért érdemes kihasználni az olyan időszakokat, mint a Black Friday (vagyis inkább most már Black November), amikor jelentős akciók vannak a népszerű, drágább szettekre is. Ezek a leárazások nem csak a Lego saját oldalán, hanem a viszonteladóknál is jelen vannak, a kedvezmény mértéke viszont változhat, így nem árt szemfülesnek lenni. Az alábbiakban összeszedtük azokat a szetteket, melyekre érdemes lehet ránézni még a napokban.
Ahogy más játékpiaci szereplőknél, úgy a Lego esetében is a licenszelt, nagy franchise-ok köthető termékekek a legdrágábbak, mert a szett méretén kívül az adott brandet is megvásároljuk. Így ezekre különösen érdemes odafigyelni Black Fridaykor, valamint majd az ünnepi időszak előtt is. A Lego saját oldalán is szoktak lenni időközönként kedvezmények, de ilyenkor fix 30-40 százalékos leárazással lehet számolni, mint ahogy azt az alábbi szettek is mutatják:
- a Star Warsból ismert klón AT-TE lépegető 30 százalékos kedvezménnyel most 41 993 forint;
- az X-Men rajzfilmsorozatban feltűnő X-Men X-Jet 30 százalékos kedvezménnyel most 25 893 forint;
- a Harry Potteres idei Adventi naptár 30 százalékos kedvezménnyel most 10 359 forint;
- a NASA Apollo holdjáró jármű 30 százalékos kedvezménnyel most 62 993 forint;
- a Peugeot 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar 30 százalékos kedvezménnyel most 41 993 forint.
A viszonteladóknál már nem beszélhetünk ilyen méretű kedvezményekről, ők viszont olyan Lego-termékeket is árulnak akciósan, melyeket a hivatalos oldalon ritkábban áraznak le. Ilyen például az Alzán megtalálható A Gyűrűk Ura: Barad-dûr torony, melyet most 10 százalékos kedvezménnyel 155 690 forinttért vehetünk meg. Szauron tornya azért is különleges, mert belülről J. R. R. Tolkien regényei és a filmek sem ábrázolták, a dán vállalat így szabad kezet kapott a megalkotásában.
Az Alza oldalán még a népszerű Bonsai fa és a Ferrari SF-24 F1-es versenyautó is olcsóbban kapható – előbbi 22, utóbbi 15 százalékos kedvezménnyel.
Még a valaha volt legnagyobb Lego-szettet sem kímélte a Black Friday
Az igazi nagyágyú viszont 2025 legnagyobb dobása, a gyűjtői kiadású Halálcsillag. Az új Lego-Halálcsillag a legdrágább és legtöbb elemet tartalmazó szett, amit valaha piacra dobott. Az Halálcsillag 9023 kockából és 38 minifigurából áll, ezzel a valaha kiadott legnagyobb készlet lett. A rajongók viszont megosztottak: sokak szerint látványos, de nem éppen erre számítottak: ugyanis csak egy kivágott szelete a tökéletesen felszerelt és működőképes támaszpontnak.
Az új Lego-Halálcsillag eredeti ára 399 990 forint, most viszont a Bravostore oldalán
20 százalékos kedvezménnyel közel százezer forintot spórolhatunk, és 319 990 forinttért vehetjük meg.
Sokan azt várták, hogy ha az új Halálcsillag lesz a Lego legdrágább és legnagyobb készlete, akkor egy nagy szétnyitható diszkógömb lesz, hasonlóan a szintén Ultimate Collector sorozatban (UCS) megjelent Ezeréves Sólyomhoz: kívülről hűen leköveti a már ismert űrhajót, a tetejét pedig több ponton le lehet venni, és meg lehet nézni a belső kialakítást. Ezzel szemben Palpatine császár szuperfegyvere egy montázs lett az űrállomás ikonikus helyszíneiről és jeleneteiről – és bár vicces a gumikacsával fürdő rohamosztagos, ennél azért sokan többet vártak.