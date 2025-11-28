Deviza
A Black Friday hűvös fejekkel találkozik Magyarországon, nem dőlünk be az érzelmeknek

A magyarok már nem dőlnek be az impulzusvásárlásnak. Átgondolt döntések, ár-érték arány és tudatos tervezés határozza meg az idei Black Fridayt.
VG
2025.11.28, 18:40

Egyre inkább megjelenik a tudatosság a magyarok vásárlásai során, már előre tervezik és figyelembe veszik az ár-érték arányt is, ez pedig a különféle akciós időszakok, így a Black Friday  alatt is befolyásoló tényező marad. Másrészt a koronavírus-járvány hatására és azt követően felértékelődtek a szolgáltatások, fontossá vált a személyre szabhatóság, előre tört az online vásárlás és a fenntarthatóság fontossága – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány pénteki elemzéséből.

DM-201901-02-1914926 black friday
Átgondolt döntések, ár-érték arány és tudatos tervezés határozza meg az idei Black Fridayt / Fotó: Kuklis István

Egy 2024-es felmérés eredményei szerint a fogyasztók többsége (63 százalék) célzottan, előre eltervezetten keresi fel az akciókat, és

a vásárlók mindössze 11 százaléka jelezte, hogy tavaly a Black Friday konkrét napja (november 29.) alkalmával vásárolt.

A klasszikus „egy napos vásárlási hullám” Magyarországon tehát már mondhatni ellaposodott, ezt pedig erősítik a novemberre (akkori akciókra) előrehozott karácsonyi vásárlások is.

Tavaly decemberben a KSH közlése szerint a kiskereskedelmi forgalom 1,2 százalékkal el is maradt a novemberitől, melyben az előrehozott karácsonyi vásárlások is szerepet játszottak.

Hosszabb távú változást hoz ezeken felül a generációváltás is. Az egyes generációk eltérő elvárásokkal, értékrenddel rendelkeznek, melyek a fogyasztásukban is megjelennek. E változások kihatnak egyebek mellett a tulajdonláshoz fűződő viszonyra, a márkahűségre, de akár a csomagolásra és szállításra is a fenntarthatósági és etikussági igények megjelenésével.

Ezek a hosszabb távú folyamatok azonban nem elszigetelten zajlanak, hanem összefüggenek a gazdasági környezettel és a fogyasztói bizalom alakulásával is. 

Már látszódnak az élénkülés jelei a lakosságnál is. Több friss, 2025 őszi kutatás szerint is a fogyasztói bizalom kismértékben, de folyamatos javulást mutat Magyarországon, részben a tartósan javuló reálbéreknek, az infláció stabilizálódásának, illetve a családi mozgástér bővülésének (pl. új szja-kedvezmények) köszönhetően. Egyrészt a Századvég konjunktúraindexe mutatja a kedvező fordulatot, immáron nyár vége óta. Másrészt a GKI fogyasztói bizalmi indexe is a nyár vége óta emelkedik, tizennégy havi csúcsára ért fel októberben. A részletek szerint, a lakosság következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásai érezhetően javultak szeptemberhez képest, és a nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése az előző havinál kedvezőbb lett. A lakosság inflációs várakozása is csökkent a felmérés szerint.

Az utóbbi hónapokban Magyarországon fokozatosan javult a fogyasztói hangulat, amit a bizalmi indexek emelkedése, továbbá a vásárlási kedv erősödése is jelez.

Várható a lakossági optimizmus erősödése a vásárlások terén is, mely leginkább célzottabb, nagyobb értékű vásárlásokat eredményezhet, de várhatóan nem indítja el újra az impulzív költekezést, a vásárlói tudatosság megmarad, a költések volumene inkább stabilizálódik. A vásárlói tudatosság, a takarékosság és a minőség iránti igény egyre hangsúlyosabb lesz, a spontán impulzív költések aránya pedig csökkenhet.

