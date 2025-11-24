Közeleg a Black Friday, de többet ésszel, mint csak kedvezménnyel: így kerülhetjük el a csalásokat és az átveréseket
Már most készülnek az emberek a karácsonyra, aminek egy nagy löketet adhat a Black Friday. Például már most több mint 33-szorosára ugrott az előző hetekhez képest a számítógépes játékok kereséseinek száma, és közel 40 százalékkal a játékkonzoloké – derült ki az Árukereső felméréséből. Sokan kutattak takarító robotok (67 százalék), automata kávéfőzők (67 százalék), LEGO (65 százalék), porszívók (51 százalék) vagy épp LED és OLED TV-k (44 százalék) után. A vásárlási szándék tehát ott van a fogyasztókban, de fontos, hogy ügyeljünk több dologra is.
Nem a százalék, hanem a tényleges ár számít
Igen csábító lehet 50-60-70 százalékos leárazásokkal találkozni, azonban könnyen lehet, hogy ez csak szemfényvesztés. Előfordulhat, hogy épp Black Friday előtt emeltek árat azért, hogy kedvezménynek álcázva tudják eredeti árán eladni a termékeket. Vonzó lehet egy népszerű márka jelentős leárazása, de mindenféleképp érdemes összevetni, hogy milyen webshopból milyen költségért tudjuk beszerezni. Ellenőrizzük, hátha a szállítási díj kedvezőbb valahol, vagy épp több ezer forinttal olcsóbban juthatunk hozzá egy másik helyen.
Karácsonykor hoppon maradni kifejezetten nagy csalódás, így sokan játszanak rá erre: alaposan figyeljük meg, hogy a „már csak pár darab elérhető!” és a „csak ma!” típusú akciók valójában mit rejtenek. Az angol szakkifejezéssel „fear of missing out” (FOMO), azaz a „kimaradástól való félelem” igen stimuláló tud lenni.
Ellenőrizzük le, hogy nincs-e máshol még készleten a termék: még az is lehet, hogy jobb áron találunk alternatívát.
Csak megbízható boltoktól vásároljunk
Egy-egy webshop megbízhatóságát többféleképpen ellenőrizhetjük. Érdemes utánajárni, hogy elérhető-e minden cégadat és elérhetőség hozzá; hogy
- vannak-e hiteles vásárlói vélemények,
- van-e rendszeres kommunikáció,
hogy működik-e a biztonságos kapcsolat, az úgynevezett HTTPS a weboldalon, amit egy kis lakat jelez a legtöbb böngészőben. Az online kereskedő oldalán a vásárlói visszajelzések és egyéb értékelések alapján könnyen ki lehet szűrni a nem megbízható vállalkozásokat, amik utána meg sem jelennek a felület kínálatában.
Maradjunk végig tudatosak, nem csak a Black Friday alatt
A karácsonyi bevásárlás nyomasztó is lehet, ahogy az is, ha impozáns ajándékokat szeretnénk szeretteinknek, barátainknak beszerezni. A Black Friday ugyan kiváló lehetőség erre, de veszélyekkel is járhat, ha nem ügyelünk költségvetésünkre. Figyeljünk anyagi biztonságunkra, ellenőrizzük, hogy érdemes-e valamit most beszerezni, és gondoljuk azt is végig, hogy valóban szükségünk van-e egy bizonyos termékre.
A tudatos megközelítés segít kialakítani azt a rutint, amivel évről évre körültekintőbben költenek az emberek, ami kifejezetten hasznos korunkban, amikor folyamatosan, nap mint nap vásárlási lehetőségek vesznek minket körbe – mondta Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója. Hozzátette: a Black Friday időszakában az árak mellett számos egyéb tényezőre érdemes figyelni.
Megint őrület lesz a magyar Black Friday, de a vevők ezt el is várják
Még odébb van november 28., azaz a nagy árleszállításokat ígérő Black Friday, de az akciódömping lassan széthúzódik a hónap egészére, és egybefolyik a többi, év végi ünneppel, főleg a hatalmas bevásárlásokkal járó karácsonnyal. A Black Fridayra való készülődés azonban lendületes.