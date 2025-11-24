Deviza
EUR/HUF382.26 -0.46% USD/HUF331.67 -0.63% GBP/HUF434.78 -0.52% CHF/HUF410.51 -0.53% PLN/HUF90.24 -0.42% RON/HUF75.1 -0.54% CZK/HUF15.82 -0.15% EUR/HUF382.26 -0.46% USD/HUF331.67 -0.63% GBP/HUF434.78 -0.52% CHF/HUF410.51 -0.53% PLN/HUF90.24 -0.42% RON/HUF75.1 -0.54% CZK/HUF15.82 -0.15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,705.75 +0.42% MTELEKOM1,766 +3.03% MOL2,964 -1.79% OTP33,070 +1.01% RICHTER9,585 -0.31% OPUS491 -0.61% ANY7,460 +2.47% AUTOWALLIS154 +1.32% WABERERS5,400 0% BUMIX10,391.82 +1.29% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,302.9 +0.48% BUX107,705.75 +0.42% MTELEKOM1,766 +3.03% MOL2,964 -1.79% OTP33,070 +1.01% RICHTER9,585 -0.31% OPUS491 -0.61% ANY7,460 +2.47% AUTOWALLIS154 +1.32% WABERERS5,400 0% BUMIX10,391.82 +1.29% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,302.9 +0.48%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kiskereskedelem
Black Friday
online

Közeleg a Black Friday, de többet ésszel, mint csak kedvezménnyel: így kerülhetjük el a csalásokat és az átveréseket

Hamarosan itt a Black Friday, amikor hagyományosan rengeteg vállalkozás kínál igen komoly kedvezményeket termékeikre. Mivel az esemény igen közel van a karácsonyhoz, sokan ilyenkor igyekeznek beszerezni nagyobb költséggel járó ajándékaikat, a háztartási gépektől a televíziókig, okostelefonokig. A bőség zavara azonban jelentős kihívásokkal jár: tippek ahhoz, hogy elkerülhessük a csalódásokat, vagy épp az átveréseket Black Friday alatt.
Zováthi Domokos
2025.11.24., 18:46

Már most készülnek az emberek a karácsonyra, aminek egy nagy löketet adhat a Black Friday. Például már most több mint 33-szorosára ugrott az előző hetekhez képest a számítógépes játékok kereséseinek száma, és közel 40 százalékkal a játékkonzoloké – derült ki az Árukereső felméréséből. Sokan kutattak takarító robotok (67 százalék), automata kávéfőzők (67 százalék), LEGO (65 százalék), porszívók (51 százalék) vagy épp LED és OLED TV-k (44 százalék) után. A vásárlási szándék tehát ott van a fogyasztókban, de fontos, hogy ügyeljünk több dologra is.

Economy And Daily Life And In Warsaw. Black Friday
Megnéztük, mire érdemes figyelni Black Friday alatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Nem a százalék, hanem a tényleges ár számít

Igen csábító lehet 50-60-70 százalékos leárazásokkal találkozni, azonban könnyen lehet, hogy ez csak szemfényvesztés. Előfordulhat, hogy épp Black Friday előtt emeltek árat azért, hogy kedvezménynek álcázva tudják eredeti árán eladni a termékeket. Vonzó lehet egy népszerű márka jelentős leárazása, de mindenféleképp érdemes összevetni, hogy milyen webshopból milyen költségért tudjuk beszerezni. Ellenőrizzük, hátha a szállítási díj kedvezőbb valahol, vagy épp több ezer forinttal olcsóbban juthatunk hozzá egy másik helyen.

Karácsonykor hoppon maradni kifejezetten nagy csalódás, így sokan játszanak rá erre: alaposan figyeljük meg, hogy a „már csak pár darab elérhető!” és a „csak ma!” típusú akciók valójában mit rejtenek. Az angol szakkifejezéssel „fear of missing out” (FOMO), azaz a „kimaradástól való félelem” igen stimuláló tud lenni.

Ellenőrizzük le, hogy nincs-e máshol még készleten a termék: még az is lehet, hogy jobb áron találunk alternatívát. 

Csak megbízható boltoktól vásároljunk

Egy-egy webshop megbízhatóságát többféleképpen ellenőrizhetjük. Érdemes utánajárni, hogy elérhető-e minden cégadat és elérhetőség hozzá; hogy

  • vannak-e hiteles vásárlói vélemények,
  • van-e rendszeres kommunikáció,

hogy működik-e a biztonságos kapcsolat, az úgynevezett HTTPS a weboldalon, amit egy kis lakat jelez a legtöbb böngészőben. Az online kereskedő oldalán a vásárlói visszajelzések és egyéb értékelések alapján könnyen ki lehet szűrni a nem megbízható vállalkozásokat, amik utána meg sem jelennek a felület kínálatában. 

Maradjunk végig tudatosak, nem csak a Black Friday alatt

A karácsonyi bevásárlás nyomasztó is lehet, ahogy az is, ha impozáns ajándékokat szeretnénk szeretteinknek, barátainknak beszerezni. A Black Friday ugyan kiváló lehetőség erre, de veszélyekkel is járhat, ha nem ügyelünk költségvetésünkre. Figyeljünk anyagi biztonságunkra, ellenőrizzük, hogy érdemes-e valamit most beszerezni, és gondoljuk azt is végig, hogy valóban szükségünk van-e egy bizonyos termékre. 

A tudatos megközelítés segít kialakítani azt a rutint, amivel évről évre körültekintőbben költenek az emberek, ami kifejezetten hasznos korunkban, amikor folyamatosan, nap mint nap vásárlási lehetőségek vesznek minket körbe – mondta Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója. Hozzátette: a Black Friday időszakában az árak mellett számos egyéb tényezőre érdemes figyelni.

Megint őrület lesz a magyar Black Friday, de a vevők ezt el is várják

Még odébb van november 28., azaz a nagy árleszállításokat ígérő Black Friday, de az akciódömping lassan széthúzódik a hónap egészére, és egybefolyik a többi, év végi ünneppel, főleg a hatalmas bevásárlásokkal járó karácsonnyal. A Black Fridayra való készülődés azonban lendületes.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
Black Friday

Közeleg a Black Friday, de többet ésszel, mint csak kedvezménnyel: így kerülhetjük el a csalásokat és az átveréseket

Csak megbízható boltoktól vásároljunk.
6 perc
mozi

Rekordot dönt a Wicked folytatása: az év legnagyobb kasszasikere lehet – mindent letarolt a nyitó hétvégén

Wicked: For Good
5 perc
árrésstop

Árrésstop Szerbiában: nem tökéletes, de működik a magyar modell

A szerb árrésstop működik, bár a nagy kereskedelmi láncok igyekeznek beszállítóikra hárítani a költségeket.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu