EUR/HUF387.45 -0.15% USD/HUF336.25 -0.13% GBP/HUF441.89 -0.04% CHF/HUF416.15 -0.5% PLN/HUF91.05 -0.15% RON/HUF76.16 -0.14% CZK/HUF15.92 -0.15%
BUX107,763.9 +0.41% MTELEKOM1,760 -0.23% MOL2,914 -1.55% OTP32,490 +1.25% RICHTER10,350 -0.19% OPUS539 -1.46% ANY7,000 0% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,740 +2.5% BUMIX10,244.9 +1.29% CETOP3,682.27 +0.42% CETOP NTR2,302.03 +0.42%
Már látszik a fény az alagút végén: lassan, de bővül a feldolgozóipar – életjeleket mutat a magyar gazdaság

A beszerzésimenedzser-index szezonálisan kiigazított októberi értéke 51,0-re csökkent. A friss BMI-adat szerint lassuló ütemben, de továbbra is bővül a magyar feldolgozóipar.
VG/MTI
2025.11.03, 17:20
Frissítve: 2025.11.03, 17:32

A beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított októberi értéke 51,0-re csökkent a szeptemberi 51,6-es érték után. Októberben a válaszadók az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar lassabb bővüléséről számoltak be – közölte hétfőn a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT).

Start of production of the VW ID.3 ipar, feldolgozóipar autógyártók magyar feldolgozóipar, magyar ipar BMI, MLBKT
Októberben csökkent a BMI, a feldolgozó ipar bővülésének lassulását jelzi / Fotó: Matthias Rietschel / DPA / AFP

A korábbi október havi értékekkel összevetve az idei érték alacsonyabb, mint az 52,3 pontos hosszú távú októberi átlag, de felülmúlja az előző három év e havi értékeinek átlagát (50,3).

A foglalkoztatottság indexe emelkedett ebben a hónapban, értéke bővülést jelez. Az elmúlt időszakban 50,0 pont körül mozgott az index, ami ebben a hónapban a határérték felett áll 50,8-en. A BMI 50 százalék feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére, 50 százalék alatti értéke a recesszió irányába való elmozdulásra utal.

Továbbra is bővülést jelez a BMI

Az MLBKT kiemelte, hogy az új rendelések mennyisége index 1,6 százalékponttal csökkent, és még mindig bővülést mutat. A termelési mennyiség nőtt, az indexérték 2,9 százalékponttal alacsonyabb az előző havinál. A foglalkoztatás indexe ezúttal 50,0 pont felett áll, az indexérték 3,5 százalékponttal nőtt. A szállítási átfutási idő index ismét 50,0 alatt áll, értéke 1,8 százalékponttal emelkedett. A vásárolt készletek indexértéke 2,2 százalékponttal nőtt, és továbbra is bővülést mutat.

A külpiaci mutatók közül az import indexe 4,0 százalékponttal nőtt, az exporté 1,7 százalékponttal csökkent.

A beszerzési árak csökkentek, az index értéke 0,3 százalékponttal nőtt az előző hónaphoz képest. A beszerzési mennyiség indexe 0,5 ponttal nőtt, az index stabil emelkedést jelez. A késztermékkészletek indexe 0,4 százalékponttal csökkent.

