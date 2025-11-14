Deviza
Szijjártó Péter
Brüsszel
Európai Unió

"Ursula von der Leyen alkalmatlan" közölte Szijjártó Péter — gigantikus vámokkal sújtaná az Európai Unió Magyarországot

Egyre több fronton támadja az Európai Unió és Ursula von der Leyen a magyarokat. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárai lesznek Magyarországon, azonban hozzátette, hogy a brüsszeli bürokratákat meg kell állítani.
VG
2025.11.14, 11:49
Frissítve: 2025.11.14, 12:20

Brüsszel nem tud lenyugodni: az Európai Bizottság újabb vámokat akar kivetni, ezúttal a vasötvözetek behozatalára. Ezzel újabb áremelkedéseket fognak okozni, mert ezeket az alapanyagokat számos iparágban használják — közölte a tárcavezető Facebook-oldalán.

SZIJJÁRTÓ Péter LNG-szerződés brüsszel
Szijjártó Péter alaposan beolvasott a brüsszeli bürokratáknak / Fotó: Soós Lajos

Nem csak ezen az egy fronton fenyegeti a magyarokat Brüsszel

A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, hogy a megállapodás kölcsönösen jó a feleknek, az Európai Bizottság elnöke viszont „egy botrányosan tragikus” megállapodást kötött korábban az amerikai elnökkel. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy teljes szankciómentességet kapott az Egyesült Államok elnökétől Magyarország a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében.

Szijjártó elmondta, hogy a két vezető tiszteli, becsüli egymást, és barátságban vannak egymással. „Hogy mit profitál az Orbán–Trump-barátságból Magyarország? Azt, hogy továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárai lesznek itt Magyarországon.” 

Ma reggel a norvég kereskedelmi miniszterrel, Cecilie Myrsethtel folytatott telefonos tárgyaláson is megerősítettem, hogy Magyarország természetesen a javaslat ellen fog ma szavazni, mert a vámok és a szankciók eddig is óriási károkat okoztak az európai gazdaságnak, és nem kell több belőlük!!! 

– közölte Szijjártó Péter. Hozzátette: „Az Európai Bizottság és annak elnöke, Ursula von der Leyen alkalmatlan a feladata ellátására, itt az ideje a fordulatnak Brüsszelben!!!”

 

Csak a magyar kormánynak köszönhetjük az alacsony rezsiárakat

Azt profitálták a magyar emberek, hogy amikor karácsony környékén az energiakiadásaikat számolják, akkor azok nem lesznek a háromszorosai a mostaniaknak

– jelentette ki.

A politikus kiemelte, hogy a „brüsszeli csata” még hátravan.  Az Európai Bizottság javaslata szerint 2028-ra nullára kell csökkenteni a tagországok oroszországi olaj- és gázimportját. 

