Hamarosan jöhetnek az elektromos kerékpárok a Bubiba: újabb akadály hárult el, ezrével érkeznek majd az új biciklik

Célegyenesbe ér a fővárosi közösségi kerékpáros szolgáltatás, a Bubi harmadik generációja, miután a Fővárosi Közgyűlés szerdai döntése értelmében a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megkötheti a szerződést a közbeszerzési eljárás nyertesével - közölte a társaság csütörtökön.

Az új Bubi-rendszer legalább ötezer kerékpárt, köztük ezer elektromos rásegítésűt kínál majd / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A BKK a szerződéskötési moratórium lejárta után, várhatóan december közepén megkötheti a szerződést a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, és megkezdheti a "minden eddiginél nagyobb és korszerűbb" szolgáltatás előkészítését.

Az új flotta a szerződéskötést követő hat hónapon belül jelenhet meg a budapesti utcákon.

A társaság jelenlegi szolgáltatási szerződése december 23-ig érvényes, november 23-ától a havi bérletek már nem újultak meg automatikusan, és a BKK bevezette a téli MOL Bubi-bérletet, amely 500 forintért elérhető, és a korábbi bérletkonstrukciókkal megegyező feltételekkel rendelkezik, azaz egy bérlettel 30 percig ingyenesen lehet kerékpározni.

A téli bérlet - függetlenül a megvásárlás napjától - december 23-án jár le, a társaság pedig a közlemény szerint jelenleg is azon dolgozik, hogy azt követően is hasonló feltételekkel működjön a szolgáltatás, illetve hogy minél rövidebb időt vegyen igénybe az átállás az új rendszerre .

"Az új Bubi-rendszerben a mostaninál jelentősen nagyobb, rugalmasan bővíthető, új kerékpárokból álló flotta áll majd a felhasználók rendelkezésére, még vonzóbbá téve a közösségi kerékpározást azok számára is, akik eddig nem próbálták" - közölték.

Az új közbringarendszer a tervek szerint legalább ötezer teljesen új kerékpárt biztosít - ezek közül legalább ezer elektromos rásegítésű lesz -,

és idővel a jelenlegi szolgáltatási terület határától messzebb lévő minden fontos nagy közlekedési csomópontot, így az összes metróállomást is lefedheti.

Az új szolgáltatás később olyan megállókba és városrészekbe is elér majd, mint az Örs vezér tere, Kőbánya-Kispest, Újpest-városkapu, a József Attila-lakótelep, Angyalföld, Zugló vagy Őrmező. A kerékpárok ráadásul már a Mobi-pontokon is felvehetők és leadhatók lesznek - írta a BKK.