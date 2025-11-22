Teljesen megváltoztatja Magyarország legfejlettebb városát az Otthon Start program: óriási 3 százalékos lakópark épül – indulhat a beköltözési roham

Budaörs már tavaly is a legfejlettebb 15 ezer fő feletti város volt az országban, és évek óta a fővárosi agglomeráció egyik legdinamikusabban fejlődő települése. Ennek ellenére arra panaszkodott a polgármester, hogy nem nő a lakosság száma. Ez most megváltozik, mert egy új, 250 lakásos lakópark épül.

Új lakóparkkal bővül Budaörs / Fotó: Martchan / Shutterstock

Az ingatlanfejlesztést az Otthon Start Program támogatja, a Magyar Építők beszámolója szerint a három kétszárnyú épület az MB Ingatlan fejlesztése. Az új otthonok teremtésére szükség is van, mert a lakhatási probléma Budaörsön is egyre súlyosabb, a fiatalok, pályakezdők és sok más család számára

már szinte megfizethetetlenek az ingatlanok.

Wittinghof Tamás polgármester szerint az épülő lakásokat befektetők veszik meg, akik kiadják bérlőknek, akik nem lesznek budaörsi lakosok. Ezen a problémán segíthet a Nádas-dűlő területén épülő lakópark.

Épül-szépül Budaörs

A beruházás építészeti koncepciójában az egyik legfontosabb cél a környezet építészeti karakterének összehangolása volt, mert a környező panelépületek, az irodai zóna és a sportpálya találkozása eddig éles törésvonalat képezett. Az új projekt hidat képez majd közöttük.

Az épületek jóval alacsonyabbak lesznek, mint a környező tízemeletesek, emellett épül mélygarázs és új sétálóutca is, amely kapcsolatot teremt a városrészek között.

Az Otthon Start Porgram segít / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A fejlesztés nem csupán lakásokat jelent, hanem különböző szolgáltatásokat is, többek között

kávézót,

új üzleteket,

éttermeket,

közösségi helyeket,

pihenőzónákat.

Fenntartható működés

A megújuló energiaforrások, energia-hatékony rendszerek és fenntartható építőanyagok alkalmazása teszi hosszú távon fenntarthatóvá a működést.

A fejlesztő egyik szintén budaörsi referenciájára hivatkoznak: az 1200 négyzetméternyi irodaterülettel és 37 lakással felépült Edison Centerre, amelyet olyan zöld technológiákkal szerelték fel, mint a geotermikus hűtés-fűtési, vagy a légcserélő rendszer.

„A projekt mögött álló beruházó neve garancia a minőségre és az átgondolt városfejlesztési koncepcióra” – hangsúlyozták a közleményükben.