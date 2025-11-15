Deviza
Puskás Ferenc Stadion Aréna BL-döntő
sportgazdaság
Bajnokok Ligája-döntő
turizmus
Bajnokok Ligája
labdarúgás

Sokmilliárdos bevételt hozhat a budapesti Bajnokok Ligája-döntő: a budapesti vendéglátósok is örülhetnek – az UEFA időpont-változtatása sokat hozhat a konyhára

A jövő évi Bajnokok Ligája-finálé a Puskás Arénában nemcsak sport-, hanem gazdasági szempontból is kiemelten fontos esemény lesz. A döntő több tízezer vendéget vonzhat Budapestre, és a turizmus, a vendéglátás, valamint a városimázs szempontjából is kiemelkedő hatást gyakorolhat a fővárosra.
Zováthi Domokos
2025.11.15., 05:17

A 2026. május 30-án esedékes UEFA Bajnokok Ligája-döntőt a Puskás Arénában rendezik, amely 67 ezer néző befogadására alkalmas. A világ legnézettebb klubmérkőzése sok tízezer külföldi szurkolót és ezzel együtt jelentős fogyasztói költést hozhat Budapestre.

Focimagyar szurkolóFoci-eb 2024 budapest puskás stadion
A telt házas Puskás Ferenc Stadionban mindig garancia a jó hangulat, ezzel pedig Budapest is jól jár / Fotó: AFP

A szállodák, éttermek, közlekedési szolgáltatók és kiskereskedelmi egységek forgalma a rendezvényt megelőző napokban megugorhat, a város turisztikai forgalma a várakozások szerint 20-30 százalékkal is nőhet. Az új, korábbi kezdési időpont – 18:00 – miatt a látogatók este is aktívak maradhatnak a városban, ami további költést generálhat a szórakoztatóipar és a vendéglátás területén. Az UEFA szerint a korábbi kezdés javítaná a tömegközlekedéshez való hozzáférést a mérkőzés után, míg a rendező városok gazdaságilag profitálnának, ha a szurkolók a stadionon kívül folytatnák az ünneplést. A döntő megrendezése

  • infrastrukturális
  • és imázshatásokat

is hoz. Budapest nemzetközi sport- és rendezvényközpontként jelenik meg, ami újabb sportesemények, konferenciák és az üzleti turizmus számára is vonzóvá teheti a várost. A közlekedési fejlesztések, parkolási és tömegközlekedési beruházások hosszabb távon is növelhetik a városi szolgáltatások színvonalát. A stadionkörnyéki fejlesztések és a vendéglátó-kapacitás bővítése mind hozzájárulhat ahhoz, hogy Budapest a nagy európai városokkal egy kategóriába kerüljön a rendezvényiparban.

Többletbevétel, de komoly szervezési felelősség

A BL-döntő rövid távon több milliárd forintnyi bevételt hozhat a budapesti turizmusnak, ugyanakkor a költségek sem elhanyagolhatók. A biztonsági, logisztikai és infrastrukturális kiadások, valamint a szervezési kötelezettségek jelentős állami és önkormányzati koordinációt igényelnek.
A tapasztalatok szerint a korábbi döntők helyszínein, például

  • Londonban,
  • Isztambulban
  • vagy Párizsban

a teljes gazdasági hatás 60-80 millió euróra tehető, ebből 70-75 százalék közvetlenül a helyi szolgáltató szektornál csapódik le.

Erre készülhet Budapest – brutálisat kaszált a Bajnokok Ligája-döntővel München

München példája is bizonyítja, hogy egy rangos sportesemény jelentős gazdasági és társadalmi hatással van a házigazda városokra. A Bajnokok Ligája döntője Budapest számára is óriási lehetőség, hiszen a világ egyik legnézettebb futballeseményét rendezi meg 2026-ban.

A rendezés a magyar sport- és turisztikai szektor számára hosszabb távú előnyökkel is járhat. A UEFA-val közös „Champions Innovate” program Budapesten is elindul, amely a sporthoz kapcsolódó innovációkat, startupokat és zöldtechnológiákat támogatja. A város nemcsak sportturisztikai célpontként, hanem befektetési és rendezvénypiaci hubként is erősödhet. A nemzetközi médiavisszhang pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy Budapest márkája tartósan bekerüljön az európai rendezvényfővárosok közé.

Kihívások is vannak a budapesti döntővel kapcsolatban

A siker azonban nem automatikus. A megfelelő szálláskapacitás, a közlekedési infrastruktúra és a szervezési minőség kulcsfontosságú lesz. Budapest viszont már bizonyított:

a 2023-as Európa-liga-döntő megszervezésével bebizonyította, hogy képes világszínvonalú futballeseményt rendezni.

