EUR/HUF381.53 0% USD/HUF329.38 +0.13% GBP/HUF435.35 -0.04% CHF/HUF409.17 +0.08% PLN/HUF90.2 -0.03% RON/HUF74.97 +0.03% CZK/HUF15.78 -0.04%
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
Hivatalos: a kormány megmenti Budapestet, Karácsony Gergely levelet kapott – ez lesz a fővárosi dolgozók fizetésével

A kormány kész garantálni Budapest működésének folyamatos fenntartását fizetésképtelenség esetén is – közölte Gulyás Gergely, aki Orbán Viktor megbízásából válaszolt Karácsony Gergely főpolgármester levelére. A miniszter szerint a kabinet minden szükséges feltételt biztosítana a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működéséhez, és az érintett dolgozók bérkifizetéseit is garantálná.
VG/MTI
2025.11.28, 07:27
Frissítve: 2025.11.28, 07:42

A kormány a főváros működését mindenáron biztosítani fogja - írta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

budapest KARÁCSONY Gergely; KISS Ambrus; SZÁMADÓ Tamás
A kormány kész garantálni Budapest működésének folyamatos fenntartását  / Fotó: Szigetváry Zsolt

Gulyás Gergely bejegyzése szerint Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából válaszolt Karácsony Gergely főpolgármester levelére a kormány nevében, amelyről tájékoztatta a fővárosi közgyűlés valamennyi frakcióvezetőjét, valamint fővárosi cég- és szakszervezeti vezetőket.

A miniszter közösségi oldalán megosztott levél szerint a kormány a szerdai ülésén tárgyalt a főpolgármester levelében foglaltakról, és arról döntött, hogy 

a főváros fizetésképtelensége esetén minden feltételt biztosít ahhoz, hogy a fővárosi közszolgáltatások - ideértve a budapesti tömegközlekedést is - zavartalanul működjenek.

A kormány - a levél szerint - arról is döntött, hogy a működés biztosítása azt is jelenti, hogy az érintett dolgozók a fizetésüket akkor is meg fogják kapni, hogyha a fővárosi önkormányzat nem tud a fizetési kötelezettségének eleget tenni.

Gulyás Gergely a leveléhez mellékelte a fentieket rögzítő kormányhatározatot is.

Rendkívüli ülést hívott össze Karácsony Gergely

Jövő hétfőre összehívta a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését Karácsony Gergely főpolgármester azért, hogy a testület ismét rögzítse Budapest valós pénzügyi helyzetét. Ezt követően az erről szóló határozatot a tervek szerint demonstráció keretében elviszik a Karmelita-kolostorhoz.

Karácsony Gergely csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján a Kormányinfón elhangzottakra reagálva közölte:

hétfő 17 órára összehívja a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését a Kelenföldi autóbuszgarázsba.

Az ülésen megerősítik azt a döntésünket, amit már egyszer meghoztak, de ha Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek "ez kell ahhoz, hogy beinduljon az állami gépezet, akkor meg fogja kapni ezt a döntést" - mondta a főpolgármester, emlékeztetve: a Fővárosi Közgyűlés szeptemberben egyszer már tudomásul vette az Állami Számvevőszék jelentését, amelynek legfontosabb megállapítása, hogy a fővárosi önkormányzat nem tudja egyszerre teljesíteni az állami elvonásokat és biztosítani a budapesti közszolgáltatásokat, márpedig törvényi feladata elsősorban a közszolgáltatások finanszírozása.

A főpolgármester közölte: a közgyűlési ülés után, hogy "legyen nyomatéka" a döntésnek, újra személyesen viszi el a határozatot a Karmelita-kolostorhoz, de ezúttal hívja a budapestieket is. Este fél hétkor a Clark Ádám téren lesz a találkozó, majd megtartják a Budapesti Büszkeség Menet 2-őt - mondta.

KARÁCSONY Gergely
Karácsony Gergely rendkívüli fővárosi közgyűlést hívott össze / Fotó: Illyés Tibor

Hozzátette: Gulyás Gergely "könnyes szemekkel" arról beszélt a Kormányinfón, hogy a kormány szeretné megmenteni Budapestet a csődtől, majd "ugyanebben a percben" a Magyar Államkincstár leemel a főváros számlájáról 6,2 milliárd forintot. Nyilvánvalónak nevezte, hogy ez az inkasszó törvénytelen, rámutatva, a Kúria szerint nincsenek meg a jogszabályi alapjai annak, hogy a fővárosi önkormányzat számlájáról az államkincstár inkasszáljon.

Emlékeztetett: néhány napja személyesen vitte a Karmelita-kolostorhoz Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett levelét, amelyben leírta a "baj mértékét és az okait", megnevezve azokat a kifizetéseket, amelyeket a kormány elmulasztott. Továbbá felhívta a figyelmet arra is, hogy a Kúria jogerős döntésének értelmében jogszerűtlen minden inkasszó.

"Az abszolút dráma tehát az, hogy a kormány úgy csinál, minthogyha a nemzet fővárosának ügye fontos lenne számára, majd ugyanebben a percben a kormány egy másik szerve leemeli törvénytelenül a pénzt a számlánkról" - fogalmazott.

Gulyás Gergely azon kijelentésére reagálva, hogy amint a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is megállapítja a fizetésképtelenséget, a kormány belép, és biztosítja a város működőképességét, azt válaszolta: nem érti, miért van erre szükség , de "akkor játsszuk ezt a játékot", ennek megfelelően össze is hívta a közgyűlés rendkívüli ülését.

Karácsony Gergely kijelentette: a kormány nem a fővárosi vezetéssel van vitában, még csak nem is a fővárosi választópolgárokkal, akinek a kétharmada pontosan tudja, hogy a főváros pénzügyi helyzetét a kormányzati megszorítások okozták. A kormány a bírósággal, az Alkotmánybírósággal és az Állami Számvevőszékkel van vitában - tette hozzá.

Budapest nem engedi magát megalázni

Ugyanakkor ha az kell ahhoz, hogy a kormány komolyan vegye az alkotmányos feladatait, akkor egy újabb közgyűlési döntéssel megerősítik a már említett korábbi határozatukat - ismételte meg.

Karácsony Gergely kiemelte: amit csinálnak, az nem egy politikai játszma, mindent a nemzet fővárosért és az országért tesznek, és azért, hogy az a 27 ezer ember, aki nap mint nap Budapestét dolgozik, januárban is megkapja a fizetését. Ezért is olyan helyen lesz a közgyűlési ülés, ahol azok dolgoznak, akiknek a béréért mennek harcba - jegyezte meg.

Kérdésekre válaszolva elmondta: az ügyben teljesen egyetért a Tisza Párt fővárosi frakciójának álláspontjával, ennek megfelelően a "valós helyzetet" rögzítik majd a közgyűlési határozatban. Ebben újra felhívják a kormányt, hogy tegyen eleget alkotmányos kötelezettségétének, illetve "azoknak a mondatoknak szerezzen érvényt, hogy a város működőképességét semmi nem veszélyeztetheti" - közölte.

A főpolgármester ismét jelezte, hogy kormányzati beavatkozás nélkül a város fizetésképtelenné fog válni.

Karácsony Gergely szerint Gulyás Gergely kérése jogilag értelmezhetetlen, tekintettel arra, hogy ez egy politikai kérdés. A főváros pénzügyi helyzetét okozó kormányzati sarcpolitika törvénytelen - hangsúlyozta.

A főpolgármester szerint a közgyűlési határozat kiprovokálásával az volt a cél, hogy a nemzet fővárosát megalázzák, Budapest azonban ezt nem hagyja.

