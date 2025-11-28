Hivatalos: a kormány megmenti Budapestet, Karácsony Gergely levelet kapott – ez lesz a fővárosi dolgozók fizetésével

A kormány a főváros működését mindenáron biztosítani fogja - írta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

A kormány kész garantálni Budapest működésének folyamatos fenntartását / Fotó: Szigetváry Zsolt

Gulyás Gergely bejegyzése szerint Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából válaszolt Karácsony Gergely főpolgármester levelére a kormány nevében, amelyről tájékoztatta a fővárosi közgyűlés valamennyi frakcióvezetőjét, valamint fővárosi cég- és szakszervezeti vezetőket.

A miniszter közösségi oldalán megosztott levél szerint a kormány a szerdai ülésén tárgyalt a főpolgármester levelében foglaltakról, és arról döntött, hogy

a főváros fizetésképtelensége esetén minden feltételt biztosít ahhoz, hogy a fővárosi közszolgáltatások - ideértve a budapesti tömegközlekedést is - zavartalanul működjenek.

A kormány - a levél szerint - arról is döntött, hogy a működés biztosítása azt is jelenti, hogy az érintett dolgozók a fizetésüket akkor is meg fogják kapni, hogyha a fővárosi önkormányzat nem tud a fizetési kötelezettségének eleget tenni.

Gulyás Gergely a leveléhez mellékelte a fentieket rögzítő kormányhatározatot is.

Rendkívüli ülést hívott össze Karácsony Gergely

Jövő hétfőre összehívta a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését Karácsony Gergely főpolgármester azért, hogy a testület ismét rögzítse Budapest valós pénzügyi helyzetét. Ezt követően az erről szóló határozatot a tervek szerint demonstráció keretében elviszik a Karmelita-kolostorhoz.

Karácsony Gergely csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján a Kormányinfón elhangzottakra reagálva közölte:

hétfő 17 órára összehívja a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését a Kelenföldi autóbuszgarázsba.

Az ülésen megerősítik azt a döntésünket, amit már egyszer meghoztak, de ha Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek "ez kell ahhoz, hogy beinduljon az állami gépezet, akkor meg fogja kapni ezt a döntést" - mondta a főpolgármester, emlékeztetve: a Fővárosi Közgyűlés szeptemberben egyszer már tudomásul vette az Állami Számvevőszék jelentését, amelynek legfontosabb megállapítása, hogy a fővárosi önkormányzat nem tudja egyszerre teljesíteni az állami elvonásokat és biztosítani a budapesti közszolgáltatásokat, márpedig törvényi feladata elsősorban a közszolgáltatások finanszírozása.