Hivatalos: a kormány megmenti Budapestet, Karácsony Gergely levelet kapott – ez lesz a fővárosi dolgozók fizetésével
A kormány a főváros működését mindenáron biztosítani fogja - írta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a Facebook-oldalán.
Gulyás Gergely bejegyzése szerint Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából válaszolt Karácsony Gergely főpolgármester levelére a kormány nevében, amelyről tájékoztatta a fővárosi közgyűlés valamennyi frakcióvezetőjét, valamint fővárosi cég- és szakszervezeti vezetőket.
A miniszter közösségi oldalán megosztott levél szerint a kormány a szerdai ülésén tárgyalt a főpolgármester levelében foglaltakról, és arról döntött, hogy
a főváros fizetésképtelensége esetén minden feltételt biztosít ahhoz, hogy a fővárosi közszolgáltatások - ideértve a budapesti tömegközlekedést is - zavartalanul működjenek.
A kormány - a levél szerint - arról is döntött, hogy a működés biztosítása azt is jelenti, hogy az érintett dolgozók a fizetésüket akkor is meg fogják kapni, hogyha a fővárosi önkormányzat nem tud a fizetési kötelezettségének eleget tenni.
Gulyás Gergely a leveléhez mellékelte a fentieket rögzítő kormányhatározatot is.
Rendkívüli ülést hívott össze Karácsony Gergely
Jövő hétfőre összehívta a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését Karácsony Gergely főpolgármester azért, hogy a testület ismét rögzítse Budapest valós pénzügyi helyzetét. Ezt követően az erről szóló határozatot a tervek szerint demonstráció keretében elviszik a Karmelita-kolostorhoz.
Karácsony Gergely csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján a Kormányinfón elhangzottakra reagálva közölte:
hétfő 17 órára összehívja a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését a Kelenföldi autóbuszgarázsba.
Az ülésen megerősítik azt a döntésünket, amit már egyszer meghoztak, de ha Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek "ez kell ahhoz, hogy beinduljon az állami gépezet, akkor meg fogja kapni ezt a döntést" - mondta a főpolgármester, emlékeztetve: a Fővárosi Közgyűlés szeptemberben egyszer már tudomásul vette az Állami Számvevőszék jelentését, amelynek legfontosabb megállapítása, hogy a fővárosi önkormányzat nem tudja egyszerre teljesíteni az állami elvonásokat és biztosítani a budapesti közszolgáltatásokat, márpedig törvényi feladata elsősorban a közszolgáltatások finanszírozása.
A főpolgármester közölte: a közgyűlési ülés után, hogy "legyen nyomatéka" a döntésnek, újra személyesen viszi el a határozatot a Karmelita-kolostorhoz, de ezúttal hívja a budapestieket is. Este fél hétkor a Clark Ádám téren lesz a találkozó, majd megtartják a Budapesti Büszkeség Menet 2-őt - mondta.
Hozzátette: Gulyás Gergely "könnyes szemekkel" arról beszélt a Kormányinfón, hogy a kormány szeretné megmenteni Budapestet a csődtől, majd "ugyanebben a percben" a Magyar Államkincstár leemel a főváros számlájáról 6,2 milliárd forintot. Nyilvánvalónak nevezte, hogy ez az inkasszó törvénytelen, rámutatva, a Kúria szerint nincsenek meg a jogszabályi alapjai annak, hogy a fővárosi önkormányzat számlájáról az államkincstár inkasszáljon.
Emlékeztetett: néhány napja személyesen vitte a Karmelita-kolostorhoz Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett levelét, amelyben leírta a "baj mértékét és az okait", megnevezve azokat a kifizetéseket, amelyeket a kormány elmulasztott. Továbbá felhívta a figyelmet arra is, hogy a Kúria jogerős döntésének értelmében jogszerűtlen minden inkasszó.
"Az abszolút dráma tehát az, hogy a kormány úgy csinál, minthogyha a nemzet fővárosának ügye fontos lenne számára, majd ugyanebben a percben a kormány egy másik szerve leemeli törvénytelenül a pénzt a számlánkról" - fogalmazott.
Gulyás Gergely azon kijelentésére reagálva, hogy amint a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is megállapítja a fizetésképtelenséget, a kormány belép, és biztosítja a város működőképességét, azt válaszolta: nem érti, miért van erre szükség , de "akkor játsszuk ezt a játékot", ennek megfelelően össze is hívta a közgyűlés rendkívüli ülését.
Karácsony Gergely kijelentette: a kormány nem a fővárosi vezetéssel van vitában, még csak nem is a fővárosi választópolgárokkal, akinek a kétharmada pontosan tudja, hogy a főváros pénzügyi helyzetét a kormányzati megszorítások okozták. A kormány a bírósággal, az Alkotmánybírósággal és az Állami Számvevőszékkel van vitában - tette hozzá.
Budapest nem engedi magát megalázni
Ugyanakkor ha az kell ahhoz, hogy a kormány komolyan vegye az alkotmányos feladatait, akkor egy újabb közgyűlési döntéssel megerősítik a már említett korábbi határozatukat - ismételte meg.
Karácsony Gergely kiemelte: amit csinálnak, az nem egy politikai játszma, mindent a nemzet fővárosért és az országért tesznek, és azért, hogy az a 27 ezer ember, aki nap mint nap Budapestét dolgozik, januárban is megkapja a fizetését. Ezért is olyan helyen lesz a közgyűlési ülés, ahol azok dolgoznak, akiknek a béréért mennek harcba - jegyezte meg.
Kérdésekre válaszolva elmondta: az ügyben teljesen egyetért a Tisza Párt fővárosi frakciójának álláspontjával, ennek megfelelően a "valós helyzetet" rögzítik majd a közgyűlési határozatban. Ebben újra felhívják a kormányt, hogy tegyen eleget alkotmányos kötelezettségétének, illetve "azoknak a mondatoknak szerezzen érvényt, hogy a város működőképességét semmi nem veszélyeztetheti" - közölte.
A főpolgármester ismét jelezte, hogy kormányzati beavatkozás nélkül a város fizetésképtelenné fog válni.
Karácsony Gergely szerint Gulyás Gergely kérése jogilag értelmezhetetlen, tekintettel arra, hogy ez egy politikai kérdés. A főváros pénzügyi helyzetét okozó kormányzati sarcpolitika törvénytelen - hangsúlyozta.
A főpolgármester szerint a közgyűlési határozat kiprovokálásával az volt a cél, hogy a nemzet fővárosát megalázzák, Budapest azonban ezt nem hagyja.