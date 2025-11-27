Deviza
Kilőhet a SZÉP-kártyás forgalom: hatalmas fellendülést hozhat, hogy már élelmiszert is lehet venni általa

A döntés átírja a béren kívüli juttatásként használt SZÉP-kártya szerepét, amely eddig elsősorban rekreációs és vendéglátási célokat szolgált.
Andor Attila
2025.11.27, 11:00
Frissítve: 2025.11.27, 11:09

A kormány döntése értelmében 2025 decemberétől 2026 áprilisáig ismét lehetőség nyílik hideg élelmiszerek vásárlására a SZÉP-kártyával. A korábban nagy népszerűségnek örvendő intézkedés visszatérése megkönnyíti a mindennapi bevásárlást, miközben a kiterjesztett árréscsökkentés tizennégy további termékcsoportra is kedvező hatással lesz. Az év végéig vérhatóan látványosan élénkíti az idei SZÉP-kártya-forgalmat is.

cafeteria
Népszerű cafeteriaelem a SZÉP-kártya / Fotó: Shutterstock

Az új, ideiglenes szabályozás jól mutatja, hogy a SZÉP-kártya már nemcsak a kikapcsolódásról, hanem a tudatos mindennapokról is szól

– kommentálta Rammacher Zoltán, a K&H lakossági és kkv-szegmens marketingvezetője. „Az ünnepi időszak közeledtével különösen hasznos lehet, hogy az ügyfelek élelmiszer-vásárlásra is felhasználhatják keretüket. Emellett 

az élelmiszer-kereskedők számára is forgalomélénkítő hatású lehet az intézkedés.

A szakember hozzátette: „A SZÉP-kártya funkcióinak időszakos bővítése segíti a háztartások tervezhetőségét, miközben a gazdaságot is élénkíti. Az ügyfelek számára a legfontosabb, hogy a fizetés könnyű és gyors legyen – akár boltban, akár online vásárolnak. Ebben a digitális SZÉP-kártya kínál praktikus és népszerű megoldást, amely bankunknál a piacon elsőként vált elérhetővé 2023-ban. Azóta több mint 300 000 tranzakciót bonyolítottak le vele, összesen több mint egymilliárd forint értékben.” 

Bőven kapnak a katonák a juttatásból

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter ugyanis saját elmondása szerint kijárta a kormánynál, hogy a Magyar Honvédség és a honvédelmi szervezetek állományának tagjai egyszeri, legfeljebb 120 ezer forint értékű SZÉP-kártya-juttatást kapjanak. 

Erre azok a katonák jogosultak, akiknek szolgálati vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonya augusztus 1-jén és november 18-án is fennállt.

A mostani parlamenti döntés értelmében pedig a SZÉP-kártyán lévő összeget már hideg élelmiszerre is el lehet majd költeni. A SZÉP-kártyán található összeg felhasználhatósága kapcsán már többször született hasonló döntés, így annak hideg élelmiszerre költhetőségére volt lehetőség a koronavírus-járvány alatt, míg idén a juttatás fele elkölthető lakásfelújításra is.

A mostani változás sem újdonság, a használati lehetőség kiterjesztését Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter október 30-án jelentette be a kormányinfón.

 

