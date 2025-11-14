Otthonteremtési nagyágyú: a kormány felrúgta a szabályokat, korhatár nélkül igényelhető a családtámogatási hitel – óriási lesz az érdeklődés
A kormány újabb családtámogatási bővítést jelentett be: a CSOK Plusz hitelt ezentúl akkor is igényelhetik a párok, ha a várandós nő 41 év feletti. Hankó Balázs szerint ezzel tovább erősítik az egymásra épülő támogatási rendszert, amely szerinte már bizonyítottan emeli a gyermekvállalási kedvet Magyarországon.
A kormány kiterjeszti a CSOK Plusz hitelt: mostantól nem jelent akadályt, ha a várandós édesanya 41 év feletti
– jelentette be Budapesten Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter. A döntés szerinte azért fontos, mert így a teljes családtámogatási rendszer több élethelyzetben kínál majd belépési pontot az otthonteremtéshez.
Hankó arról is beszélt, hogy ez az első hónap, amikor a háromgyermekes édesanyáknál a személyijövedelemadó-mentesség havi átlagban 109 ezer forint pluszt jelent, és a családi adókedvezmény júliusi és januári emelésével együtt 307 ezer forintos éves segítséget kapnak.
Eközben – mint fogalmazott – „folyik a háborús készülődés”, mivel a Tisza-adó az egy-, kettő- és háromgyermekes családoknak rendre 166 ezer, 226 ezer és 344 ezer forintnyi többletterhet jelentene, ezt pedig a kormány mindenképpen meg akarja akadályozni.
Megváltoztatták a CSOK Plusz feltételeit – itt vannak a részletek
A kormány újra módosította az Otthon Start program rendeletét, most összehangolták a CSOK Plusz hitel szabályaival.
A miniszter élesen szembeállította egymással a kormányzati családtámogatásokat és az uniós politikát.
Egyértelmű a képlet: migrációs paktum versus szja-mentesség, családtámogatás versus családi adókedvezmény-elvonás
– mondta. Hozzátette: a magyar kormány „a családok és a béke pártján” áll, és szerinte az EU-ban Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a termékenységi ráta az elmúlt években, miközben Magyarországon „a migrációs hátterű születések aránya nulla”.
Hankó szerint a babaváró és a CSOK Plusz igénylése is emelkedik, és fordulóponthoz érkezett a gyermekvállalási trend, amit a házasságkötések számának növekedése is támogat.
Úgy véli, a döntések és a nemzetközi tárgyalások is egy irányba mutatnak: „mi, magyarok a teremtett világ rendje szerinti családokat védjük”. Állítása szerint Washingtonban is „tisztelet övezi” ezt a politikát, és a tárgyalások megerősítik a magyar kormány szuverenitását.
Hankó: a CSOK Pluszt külföldön is irígylik
A miniszter azt is kiemelte: amerikai családszervezetekkel folytatott egyeztetései alapján a magyar családpolitika minta az Egyesült Államok számára. Hozzátette, több országot is csatlakoztatnának a családok védelmét hangsúlyozó Genfi konszenzus nyilatkozathoz, magyar közvetítéssel egy konferencián jelentenék be az új résztvevőket.
Eközben Brüsszelben elfogadták a migrációs paktumot, amely Hankó szerint 240 milliárd forintos terhet róna Magyarországra, míg a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége évente nagyjából 200 milliárd forintba kerül. „Egyértelmű nem a migrációra, egyértelmű igen a családtámogatásokra” – hangsúlyozta.
Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár arról beszélt:
jövőre minden eddiginél többet, 4802 milliárd forintot fordít a kormány a családokra, ami a GDP 5 százaléka.
Szerinte „2025 a családok éve", hiszen
- életbe lépett Európa legnagyobb adócsökkentési programja;
- elindult az Otthon Start Program;
- a háromgyermekes anyák pedig szja-mentessé váltak.
Emellett több közösségi és generációkat összekötő programot is útjára indítottak, köztük a senior örömtáncot, amely 400 településen elérhető, és 2030-ra ezret céloznak meg.
Betettek éjjel egy csavart az Otthon Startba: segíthet a testvér, de akkor már nem kap ilyen hitelt
Az Otthon Start programban bővülnek a jogosultsági feltételek és rugalmasabbá válnak a finanszírozási szabályok. A testvér adóstársként bevonható, valamint áron aluli önkormányzati lakások és öröklött résztulajdonok is megvásárolhatók a hitelből.