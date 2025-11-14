Deviza
Hankó Balázs
Koncz Zsófia
CSOK Plusz
Otthon Start Program
gyermekvállalás
lakáshitel
otthonteremtés
családtámogatás

Otthonteremtési nagyágyú: a kormány felrúgta a szabályokat, korhatár nélkül igényelhető a családtámogatási hitel – óriási lesz az érdeklődés

Hankó Balázs szerint a cél, hogy még több élethelyzetben legyen elérhető a támogatott otthonteremtés. A kormány kiterjeszti a CSOK Pluszt: ezentúl azok a párok is igényelhetik, ahol a várandós nő már elmúlt 41 éves.
VG/MTI
2025.11.14, 15:04

A kormány újabb családtámogatási bővítést jelentett be: a CSOK Plusz hitelt ezentúl akkor is igényelhetik a párok, ha a várandós nő 41 év feletti. Hankó Balázs szerint ezzel tovább erősítik az egymásra épülő támogatási rendszert, amely szerinte már bizonyítottan emeli a gyermekvállalási kedvet Magyarországon.

HANKÓ Balázs csok plusz
Hankó Balázs pénteken bejelentette, hogy a kormány kiterjeszti a CSOK Pluszt: ezentúl azok a párok is igényelhetik, ahol a várandós nő már elmúlt 41 éves / Fotó: Lakatos Péter

A kormány kiterjeszti a CSOK Plusz hitelt: mostantól nem jelent akadályt, ha a várandós édesanya 41 év feletti 

jelentette be Budapesten Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter. A döntés szerinte azért fontos, mert így a teljes családtámogatási rendszer több élethelyzetben kínál majd belépési pontot az otthonteremtéshez.

Hankó arról is beszélt, hogy ez az első hónap, amikor a háromgyermekes édesanyáknál a személyijövedelemadó-mentesség havi átlagban 109 ezer forint pluszt jelent, és a családi adókedvezmény júliusi és januári emelésével együtt 307 ezer forintos éves segítséget kapnak.

Eközben – mint fogalmazott – „folyik a háborús készülődés”, mivel a Tisza-adó az egy-, kettő- és háromgyermekes családoknak rendre 166 ezer, 226 ezer és 344 ezer forintnyi többletterhet jelentene, ezt pedig a kormány mindenképpen meg akarja akadályozni.

Megváltoztatták a CSOK Plusz feltételeit – itt vannak a részletek

A kormány újra módosította az Otthon Start program rendeletét, most összehangolták a CSOK Plusz hitel szabályaival.

A miniszter élesen szembeállította egymással a kormányzati családtámogatásokat és az uniós politikát.

Egyértelmű a képlet: migrációs paktum versus szja-mentesség, családtámogatás versus családi adókedvezmény-elvonás

– mondta. Hozzátette: a magyar kormány „a családok és a béke pártján” áll, és szerinte az EU-ban Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a termékenységi ráta az elmúlt években, miközben Magyarországon „a migrációs hátterű születések aránya nulla”.

Hankó szerint a babaváró és a CSOK Plusz igénylése is emelkedik, és fordulóponthoz érkezett a gyermekvállalási trend, amit a házasságkötések számának növekedése is támogat.

Úgy véli, a döntések és a nemzetközi tárgyalások is egy irányba mutatnak: „mi, magyarok a teremtett világ rendje szerinti családokat védjük”. Állítása szerint Washingtonban is „tisztelet övezi” ezt a politikát, és a tárgyalások megerősítik a magyar kormány szuverenitását.

Hankó: a CSOK Pluszt külföldön is irígylik

A miniszter azt is kiemelte: amerikai családszervezetekkel folytatott egyeztetései alapján a magyar családpolitika minta az Egyesült Államok számára. Hozzátette, több országot is csatlakoztatnának a családok védelmét hangsúlyozó Genfi konszenzus nyilatkozathoz, magyar közvetítéssel egy konferencián jelentenék be az új résztvevőket.

Eközben Brüsszelben elfogadták a migrációs paktumot, amely Hankó szerint 240 milliárd forintos terhet róna Magyarországra, míg a háromgyermekes édesanyák szja-mentessége évente nagyjából 200 milliárd forintba kerül. „Egyértelmű nem a migrációra, egyértelmű igen a családtámogatásokra” – hangsúlyozta.

Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár arról beszélt: 

jövőre minden eddiginél többet, 4802 milliárd forintot fordít a kormány a családokra, ami a GDP 5 százaléka. 

Szerinte „2025 a családok éve", hiszen

  • életbe lépett Európa legnagyobb adócsökkentési programja;
  • elindult az Otthon Start Program;
  • a háromgyermekes anyák pedig szja-mentessé váltak.

Emellett több közösségi és generációkat összekötő programot is útjára indítottak, köztük a senior örömtáncot, amely 400 településen elérhető, és 2030-ra ezret céloznak meg.

Betettek éjjel egy csavart az Otthon Startba: segíthet a testvér, de akkor már nem kap ilyen hitelt

Az Otthon Start programban bővülnek a jogosultsági feltételek és rugalmasabbá válnak a finanszírozási szabályok. A testvér adóstársként bevonható, valamint áron aluli önkormányzati lakások és öröklött résztulajdonok is megvásárolhatók a hitelből.

 

 

