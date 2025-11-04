Deviza
EUR/HUF388.2 +0.23% USD/HUF338.07 +0.54% GBP/HUF439.95 -0.4% CHF/HUF417.36 +0.29% PLN/HUF91.08 +0.05% RON/HUF76.32 +0.2% CZK/HUF15.91 -0.06% EUR/HUF388.2 +0.23% USD/HUF338.07 +0.54% GBP/HUF439.95 -0.4% CHF/HUF417.36 +0.29% PLN/HUF91.08 +0.05% RON/HUF76.32 +0.2% CZK/HUF15.91 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,029.49 +0.25% MTELEKOM1,760 0% MOL2,920 +0.21% OTP32,500 +0.03% RICHTER10,500 +1.45% OPUS540 +0.19% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 -1.39% BUMIX10,179.9 -0.63% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,289.76 -0.53% BUX108,029.49 +0.25% MTELEKOM1,760 0% MOL2,920 +0.21% OTP32,500 +0.03% RICHTER10,500 +1.45% OPUS540 +0.19% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 -1.39% BUMIX10,179.9 -0.63% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,289.76 -0.53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Debrecen
üzletház
bevásárlóközpont

Titkolózik a kivitelező, hamarosan nyitnak, de még mindig nem árulja el, hogy mi épül Debrecenben

A cívisváros keleti részén, az egykori baromfi-feldolgozó helyén lázasan dolgoznak. Hiába keresték meg a kivitelező, nem mondta el, mi épül. A helyiek szerint újabb bevásárlóközpont átadása állhat a küszöbön.
Andor Attila
2025.11.04, 18:08

Valami nagyon épül a debreceni Diószegi úton, talán egy pláza? – bizonyára sokan tették fel ezt a kérdést, mióta 2022-ben elkezdték bontani a Barnevált, a debreceni baromfi-feldolgozót. A változásokat nem lehet nem észrevenni: az egykori szocialista üzemet elbontották, és a helyén egy modern épület nőtt ki a földből.

Debrecen
Debrecen: nagy az átalakulás az egykori baromfi-feldolgozó helyén

A Haon meg is kereste a telek tulajdonosát, aki azonban igen szűkszavú volt: nem árulta el pontosan, mi készül. Markovits László a most készülő épületkomplexumról sejtelmesen nyilatkozott, nem akart konkrétumokat elárulni, azt viszont megosztotta a lappal, hogy a keleti városrész számára hiánypótló létesítmény épül, és már nagyon sokat nem is kell várni az átadására: tél végén, azaz 2026 elején terveznek nyitni. Ennek pedig minden bizonnyal örülni fognak a környéken élők, mivel számukra szükséges szolgáltatás költözik ide.

Markovits László válaszából arra lehet következtetni, hogy 

valamilyen bevásárlóközpont-üzletház nyílhat ezen a helyen, tehát nem egy újabb üzemet, gyárat építenek.

 Minden bizonnyal logikus lépés lenne, ha egy bevásárlóközpont nyitná meg a kapuit, ugyanis Debrecen keleti része kereskedelmi szempontból kevésbé lefedett, mint a nyugati. A nagy áruházak szinte kivétel nélkül a város nyugati részén, a Balmazújvárosi úton vannak. Emellett Debrecen egyértelműen regionális központtá vált, a BMW-gyár és CATL-akkumulátorgyár mellett számtalan kisebb üzemet, telephelyet nyitottak. A városnak szinte már agglomerációs gyűrűje is van, és a környező kisebb településekről is sokan járnak be vásárolni, ügyeket intézni Debrecenbe.    

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu