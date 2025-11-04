Titkolózik a kivitelező, hamarosan nyitnak, de még mindig nem árulja el, hogy mi épül Debrecenben

Valami nagyon épül a debreceni Diószegi úton, talán egy pláza? – bizonyára sokan tették fel ezt a kérdést, mióta 2022-ben elkezdték bontani a Barnevált, a debreceni baromfi-feldolgozót. A változásokat nem lehet nem észrevenni: az egykori szocialista üzemet elbontották, és a helyén egy modern épület nőtt ki a földből.

Debrecen: nagy az átalakulás az egykori baromfi-feldolgozó helyén

A Haon meg is kereste a telek tulajdonosát, aki azonban igen szűkszavú volt: nem árulta el pontosan, mi készül. Markovits László a most készülő épületkomplexumról sejtelmesen nyilatkozott, nem akart konkrétumokat elárulni, azt viszont megosztotta a lappal, hogy a keleti városrész számára hiánypótló létesítmény épül, és már nagyon sokat nem is kell várni az átadására: tél végén, azaz 2026 elején terveznek nyitni. Ennek pedig minden bizonnyal örülni fognak a környéken élők, mivel számukra szükséges szolgáltatás költözik ide.

Markovits László válaszából arra lehet következtetni, hogy

valamilyen bevásárlóközpont-üzletház nyílhat ezen a helyen, tehát nem egy újabb üzemet, gyárat építenek.

Minden bizonnyal logikus lépés lenne, ha egy bevásárlóközpont nyitná meg a kapuit, ugyanis Debrecen keleti része kereskedelmi szempontból kevésbé lefedett, mint a nyugati. A nagy áruházak szinte kivétel nélkül a város nyugati részén, a Balmazújvárosi úton vannak. Emellett Debrecen egyértelműen regionális központtá vált, a BMW-gyár és CATL-akkumulátorgyár mellett számtalan kisebb üzemet, telephelyet nyitottak. A városnak szinte már agglomerációs gyűrűje is van, és a környező kisebb településekről is sokan járnak be vásárolni, ügyeket intézni Debrecenbe.