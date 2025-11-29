Orbán: teljesen új helyzet van, sikerrel használta a magyar diplomácia nemzetközi kapcsolatait

Orbán Viktor bejegyzésében azt írta: "Tegnap hosszú napunk volt. Moszkvából egyenesen Nyíregyházára vitt az út. Új helyzet van".

A magyar diplomácia sikeresen használta kapcsolatrendszerét / Fotó: Orbán Viktor, Facebook

Miközben a brüsszeliek egymást túllicitálva vágják maguk alatt a fát, mi az évek alatt következetesen felépített és megőrzött kapcsolatainkat az elmúlt napokban két fő cél érdekében kamatoztattuk.

Kifejtette: egyrészt, hogy mentesítsük magunkat a Magyarország működésére veszélyt jelentő intézkedések alól. "Ezt három héttel ezelőtt sikerült elérnünk, amikor Washingtonban Trump elnök úrral megállapodtunk, hogy Magyarország felmentést kap az orosz energiaszektort sújtó amerikai szankciók alól. Láttuk Szerbiában, mi történik ott, ahol ezek a szankciók életbe lépnek" – tette hozzá.

A második feladatnak azt nevezte, hogy

továbbra is megfizethető áron biztosítsák a magyar családok és vállalatok számára az energiát.

"Ezt tárgyaltuk ki sikerrel tegnap Moszkvában" – írta Orbán Viktor.

Ukrajnának ismét ütközőállammá kellene válnia

Az ukrajnai háború okozta helyzetre az egyetlen tartós megoldás, ha Ukrajna ismét egyfajta ütközőövezetté válik Oroszország és a NATO között - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Welt am Sonntag című német lapnak adott interjúban, amelyet péntek éjjel tettek közzé az újság internetes honlapján.

A lap a magyar kormányfő moszkvai útjával kapcsolatban kérdezett rá arra, hogyan látja az amerikai béketerv esélyeit.

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy

a NATO keleti bővítését követően Ukrajna a semleges ütközőzóna szerepét töltötte be a NATO és Oroszország között, ami védelmi szempontból biztonságot és egyensúlyt biztosított Európának.

Ám ma már a két fél kölcsönösen azzal vádolja egymást, hogy megbontotta ezt a szerkezetet. Úgy vélte, az egyetlen tartós megoldás az lehet, ha a háború utáni rendszer kialakításakor Ukrajnát ismét ütközőállammá teszik a majdani békekonferencián kialkudott határain belül.

A NATO-nak és Oroszországnak ezzel egy időben meg kell állapodniuk az ukrán erők mértékében és felszerelésében, és garanciát kell adniuk arra, hogy az ütközőzónát nem próbálják meg saját fennhatóságuk alá vonni. Orbán Viktor kijelentette, hogy ideje szembenézni a realitásokkal, és a józan valóságot a 28 pontos amerikai béketerv tartalmazza.