Jókor jött a júliusi eső: kedvező lett az idei magyar dohánytermés – a francia Virginia dobta meg az idei eredményeket
Idén mintegy 1800 tonna dohányt szállítottak be a gazdák Magyarország egyetlen dohányfermentálójába, a Continental Dohányipari Csoporthoz tartozó Dofer Zrt.-be. A Világgazdaság kérdésére elmondták, hogy ez 200 tonnával több, mint amit tavaly adtak le, holott akkor 70 hektárral nagyobb területen gazdálkodtak, vagyis javult a terméshozam.
A termés legnagyobb részét a Virginia típusú dohány adta, Burley-ből 62 tonna termett.
A francia Virginia mély gyökeret eresztett a szabolcsi talajba
Az eredményt elsősorban a nyár második felében megérkező csapadéknak, az öntözésnek, valamint a francia Virginia dohány kedvező tulajdonságainak tudja be – mondta Pomázi István, a Dofer Dohányfermentáló Zrt. vezérigazgatója.
A nyár elejei szárazságra a dohány a gyökérzete megerősítésével reagált. Amikor júliusban ismét esett az eső, amit a gazdák öntözéssel is kipótoltak, a dohány erőteljes növekedésnek indult
– magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy a magas terméshozamban az is szerepet játszott, hogy a tavalyinál nagyobb területet vetettek be francia nemesítésű dohányfajtával, amely jól alkalmazkodott a hazai talaj- és időjárási viszonyokhoz.
Nemcsak a dohány mennyisége volt idén kimagasló, de a minősége sem maradt el a tavalyitól.
Az igazgató elmondása szerint az anyalevelek egységesen aranysárgák voltak, ami
- a dohány egészségére
- és magas nikotintartalmára
utal. Dicsérte a dohánytermelők szaktudását is, akik jól választották meg a betakarítás időpontját, ami az előző évhez képest két héttel későbbre, október elejére tolódott. Ennek is fontos szerepe volt a kiváló minőségben. Hozzátette, hogy a gazdák egész évben nagy szakértelemmel gondozták és törték a dohányt.
Biztos háttér a dohánytermesztéshez
A cég vásárolja fel a Magyarországon megtermő dohány mintegy 40 százalékát, amelynek tetemes hányada kerül külföldre, ugyanis a Continental Csoport világszerte 40 országban értékesít különböző dohánytermékeket. A szolnoki dohányfermentáló az elmúlt évtizedekben jelentős beszállítói hálózatot épített ki, amelynek tagjai olyan, többségében nyírségi dohánytermelők, akik sok éve állnak szerződéses kapcsolatban a céggel.
Ezrek megélhetése függ közvetlenül a dohánytól Magyarországon
Magyarországon a dohány termőterülete az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent: az 1980-as években még 27-28 ezer hektáron folyt dohánytermesztés, ami az ezredfordulóra 5500 hektár körüli szintre esett vissza. A csökkenés egészen a 2020-as évekig tartott, amikor 3000 hektár körül stabilizálódott a dohány termőterülete Magyarországon, főként Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú vármegyére összpontosulva.
A dohány rendkívül munkaigényes növény, amely még jelenleg is 10-12 ezer embernek nyújt megélhetést, főként olyan régiókban, ahol a talaj minősége gyenge és kevés a munkalehetőség.
Mivel számos szabolcsi településen a dohány a fő, ha nem az egyetlen megélhetési forrás, a magyar kormány az uniós, területalapú agrártámogatások megszűnése után is tovább támogatja a dohánytermesztő gazdákat.
