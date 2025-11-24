Deviza
megélhetés
növény
hektár

Jókor jött a júliusi eső: kedvező lett az idei magyar dohánytermés – a francia Virginia dobta meg az idei eredményeket

A nyári eleji aszály sem tudott ártani idén a dohánynak. Jó minőségű és a tavalyinál bővebb termést takarítottak be a dohánytermelők idén ősszel.
Zováthi Domokos
2025.11.24., 09:25

Idén mintegy 1800 tonna dohányt szállítottak be a gazdák Magyarország egyetlen dohányfermentálójába, a Continental Dohányipari Csoporthoz tartozó Dofer Zrt.-be. A Világgazdaság kérdésére elmondták, hogy ez 200 tonnával több, mint amit tavaly adtak le, holott akkor 70 hektárral nagyobb területen gazdálkodtak, vagyis javult a terméshozam.

dohány
Jókor jött a júliusi eső: kedvező lett az idei dohánytermés / Fotó: Balázs Attila

A termés legnagyobb részét a Virginia típusú dohány adta, Burley-ből 62 tonna termett.

A francia Virginia mély gyökeret eresztett a szabolcsi talajba

Az eredményt elsősorban a nyár második felében megérkező csapadéknak, az öntözésnek, valamint a francia Virginia dohány kedvező tulajdonságainak tudja be – mondta Pomázi István, a Dofer Dohányfermentáló Zrt. vezérigazgatója.

A nyár elejei szárazságra a dohány a gyökérzete megerősítésével reagált. Amikor júliusban ismét esett az eső, amit a gazdák öntözéssel is kipótoltak, a dohány erőteljes növekedésnek indult

– magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy a magas terméshozamban az is szerepet játszott, hogy a tavalyinál nagyobb területet vetettek be francia nemesítésű dohányfajtával, amely jól alkalmazkodott a hazai talaj- és időjárási viszonyokhoz. 

Nemcsak a dohány mennyisége volt idén kimagasló, de a minősége sem maradt el a tavalyitól.

Az igazgató elmondása szerint az anyalevelek egységesen aranysárgák voltak, ami

  • a dohány egészségére
  • és magas nikotintartalmára 

utal. Dicsérte a dohánytermelők szaktudását is, akik jól választották meg a betakarítás időpontját, ami az előző évhez képest két héttel későbbre, október elejére tolódott. Ennek is fontos szerepe volt a kiváló minőségben. Hozzátette, hogy a gazdák egész évben nagy szakértelemmel gondozták és törték a dohányt. 

Biztos háttér a dohánytermesztéshez

A cég vásárolja fel a Magyarországon megtermő dohány mintegy 40 százalékát, amelynek tetemes hányada kerül külföldre, ugyanis a Continental Csoport világszerte 40 országban értékesít különböző dohánytermékeket. A szolnoki dohányfermentáló az elmúlt évtizedekben jelentős beszállítói hálózatot épített ki, amelynek tagjai olyan, többségében nyírségi dohánytermelők, akik sok éve állnak szerződéses kapcsolatban a céggel.

Ezrek megélhetése függ közvetlenül a dohánytól Magyarországon

Magyarországon a dohány termőterülete az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent: az 1980-as években még 27-28 ezer hektáron folyt dohánytermesztés, ami az ezredfordulóra 5500 hektár körüli szintre esett vissza. A csökkenés egészen a 2020-as évekig tartott, amikor 3000 hektár körül stabilizálódott a dohány termőterülete Magyarországon, főként Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú vármegyére összpontosulva. 

A dohány rendkívül munkaigényes növény, amely még jelenleg is 10-12 ezer embernek nyújt megélhetést, főként olyan régiókban, ahol a talaj minősége gyenge és kevés a munkalehetőség.

Mivel számos szabolcsi településen a dohány a fő, ha nem az egyetlen megélhetési forrás, a magyar kormány az uniós, területalapú agrártámogatások megszűnése után is tovább támogatja a dohánytermesztő gazdákat.

