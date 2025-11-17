Deviza
bűnözés
rendőrség
marihuána
amfetamin
kábítószer
rendőrségi akció
drog

Elképesztő drogfogás: mosószeresflakonban csempészték Magyarországra az amfetamint, valamint két kiló marihuánát találtak náluk a rendőrök - több millió forint készpénz is előkerült

Hollandiából hazatérve csaptak le a rendőrök két budapesti férfira, akik egy mosószeresflakonba rejtve próbáltak amfetamint becsempészni Magyarországra. A folyadékból akár 10 kilogramm drogot is előállíthattak volna. A rajtaütés után a teljes droghálózat is lebukott, összesen mintegy két kilogramm marihuánával, további drogokkal, készpénzzel és járművekkel együtt.
VG/MTI
2025.11.17, 10:25
Frissítve: 2025.11.17, 10:52

Elfogtak két budapesti férfit, akik mosószeresflakonban csempésztek amfetamint Hollandiából Magyarországra – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) hétfőn a Police.hu oldalon.

Budapesti drogbanda bukott le
Budapesti drogbanda bukott le / Fotó: police.hu

A közlemény alapján a két férfi éppen Hollandiából tért haza, amikor az M1-es autópálya Hansági pihenőjében lecsaptak rájuk a rendőrök.

A kocsijukban megtalálták azt a 4,5 literes mosószeresflakont, amiben amfetamin volt. Az illegális folyadék szakértői vizsgálata még zajlik, de

az előzetes számítások szerint nem kizárt, hogy több mint 10 kilogramm kábítószert tudtak volna előállítani belőle.

A rendőrök a két férfitól a kábítószergyanús anyagon túl 620 ezer forintot, 1600 eurót, valamint mobiltelefonokat és egy gépkocsit is lefoglaltak.

Mindkettőjüknek kábítószer-terjesztés miatt kell felelniük – tették hozzá.

A nyomozók nem sokkal később elfogták a kábítószer-láncolat alsóbb kapcsolatait is: egy budapesti férfit és annak élettársát, valamint a férfi egyik vásárlóját.

A három gyanúsított személytől összesen majdnem 2 kilogramm marihuánát, valamint több mint 600 gramm más drogot foglaltak le, ezeken túl pedig mobiltelefonokat, több mint 4,6 millió forint készpénzt, 100 eurót és egy gépkocsit is.

A férfit és élettársát kábítószer-kereskedelemmel, míg vásárlójukat kábítószer birtoklásával gyanúsította meg a KR NNI.

Egy budapesti áruház parkolójában a nyomozók lecsaptak a bűnbanda köztes terjesztőjére is, ő volt az, aki a Hollandiából beszerzett drogot a két férfitől átvette, majd továbbértékesítette a budapesti párnak.

A nő autójából 52 gramm zöld, kábítószergyanús növényi törmelék került elő, de a lakóhelyén tartott kutatás során a nyomozók további kábítószergyanús növényi anyagot, valamint 407 ezer forintot és több mobiltelefont foglaltak le – áll a közleményben.

