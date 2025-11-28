Deviza
EUR/HUF381.39 -0.04% USD/HUF329.82 +0.26% GBP/HUF435.73 +0.04% CHF/HUF409.33 +0.12% PLN/HUF89.98 -0.26% RON/HUF74.92 -0.03% CZK/HUF15.78 -0.08% EUR/HUF381.39 -0.04% USD/HUF329.82 +0.26% GBP/HUF435.73 +0.04% CHF/HUF409.33 +0.12% PLN/HUF89.98 -0.26% RON/HUF74.92 -0.03% CZK/HUF15.78 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,993.95 +0.56% MTELEKOM1,766 -0.45% MOL2,912 0% OTP34,430 +1.25% RICHTER9,800 +0.05% OPUS539 +0.19% ANY7,180 -1.39% AUTOWALLIS151 -1.32% WABERERS5,460 +1.1% BUMIX10,438.56 -0.04% CETOP3,735.96 -0.38% CETOP NTR2,345.34 +0.26% BUX109,993.95 +0.56% MTELEKOM1,766 -0.45% MOL2,912 0% OTP34,430 +1.25% RICHTER9,800 +0.05% OPUS539 +0.19% ANY7,180 -1.39% AUTOWALLIS151 -1.32% WABERERS5,460 +1.1% BUMIX10,438.56 -0.04% CETOP3,735.96 -0.38% CETOP NTR2,345.34 +0.26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
egészségügy
EgészségAblak
Magyarország
EESZT
Rétvári Bence

Új szakaszba lépett az e-egészségügy Magyarországon: több millióan használják már az EgészségAblakot – ez már európai szint

A hazai egészségügy digitalizációja az elmúlt években látványosan gyorsult, és mára több milliós felhasználói bázissal működnek a legfontosabb platformok. A e-egészségügy Magyarországon olyan szolgáltatásokkal bővült, mint az EgészségAblak, az EESZT és a digitális időpontfoglalás. A szakmai szereplők szerint ezek az eszközök javítják a betegutak átláthatóságát és az ellátás hatékonyságát.
VG
2025.11.28., 14:01

A magyar egészségügy digitalizációja újabb mérföldkőhöz ért, derült ki a 6. Digital Health Summit konferencián, ahol állami és piaci szereplők együtt értékelték az elmúlt évek folyamatát. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott: az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér (EESZT), a járóbeteg-irányítási rendszer (JIR) és az EgészségAblak alkalmazás működése alapján Magyarországon „európai szintű e-egészségügy” valósult meg.

Új szakaszba lépett az e-egészségügy Magyarországon: több millióan használják már az EgészségAblakot – ez már európai szint
Új szakaszba lépett az e-egészségügy Magyarországon: több millióan használják már az EgészségAblakot – ez már európai szint / Fotó: Máthé Zoltán

Nagy sikereket értünk el az e-egészségügyben

Szerinte ezt csak egységes, állami egészségbiztosítási struktúra mellett lehet fenntartani, és a digitalizált időpontfoglalás kulcsfontosságú ahhoz, hogy a növekvő orvosi kapacitások valóban érzékelhetően javítsák a betegutakat.

Az EgészségAblak ma már 4,4 millió letöltéssel számol, havonta 17 millió lelet és 19 millió e-recept jelenik meg a rendszerben, és 3100 digitális időpontfoglalás zajlik naponta. 

Utóbbihoz kapcsolódóan az államtitkár kiemelte: országosan kétmillió szabad időpont érhető el, vagyis a digitális foglalási lehetőségekben még jelentős tartalék van. A rendszerben a lemondás és a módosítás is egyszerű, ami azért fontos, mert a páciensek jelenleg a foglalások 20–30 százalékánál nem jelennek meg. Az EgészségAblak emellett gyógyszertári és háziorvosi keresőt, ügyeleti információt, szűrési adatokat és TB-jogviszony-ellenőrzést is kínál.

Milyen szerepet szánnak az MI-nek a jövő egészségügyében?

A konferencián a digitális fejlesztések tágabb iparági háttere is hangsúlyt kapott. A hazai egészségügyi digitalizációt az adatalapú működés és a mesterséges intelligencia alkalmazása határozza meg, az orvosok pedig leginkább az adminisztráció csökkentését, valamint a diagnosztikai és terápiás támogatást tartják kulcsfontosságúnak. A szereplők ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a különböző adatrendszerek összehangolása, a társadalmi bizalom erősítése és az adatbiztonság továbbra is kihívást jelent, különösen a „black box” MI-megoldások kapcsán.

Több előadó hangsúlyozta: az MI önmagában nem cél, hanem olyan eszköz, mely jelenleg főként a képalkotó diagnosztikában és a beszédfelismerésben segíti a munkát. 

A jövőbeli fejlesztések alapját a jól strukturált adatállomány és a stabil infrastruktúra adja, ezek nélkül Magyarország kiszolgáltatottá válhat a külföldi technológiai szolgáltatókkal szemben. Emellett továbbra is prioritás a betegellátási utak átláthatóvá tétele, a kutatás-fejlesztés támogatása és a csalásmegelőzési rendszerek fejlesztése.

A szakértők szerint a digitalizáció hosszú távú hatása már most érzékelhető: az egészségügyi ellátás javulásával az elmúlt hat évtizedben húsz évvel nőtt a várható élettartam Európában. Magyarország azonban még jelentős lemaradással küzd: a jó egészségben eltöltött évek száma a férfiaknál 63, a nőknél 65 év, vagyis életünk csaknem negyedét valamilyen krónikus probléma árnyékolja be. Az életmódtényezők – a mozgás, a táplálkozás, a dohányzás elhagyása és a stresszkezelés – akár további húsz egészséges évet jelenthetnek, emlékeztetett Balázs Anna, a CMC Déli Klinika orvosigazgatója.

A digitalizáció kritikus pont a fejlesztésben

A gyógyszeripari vállalatoknál is új korszak kezdődött: a személyre szabott információátadás és a kétirányú kommunikáció már nem képzelhető el digitális fejlesztések nélkül. A Sanofi Magyarország vezetője, Deszk Anikó szerint az MI-alapú értékteremtéshez a vállalatoknak pontos igényfelmérésre, jól felépített folyamatokra és folyamatos finomhangolásra van szükség.

A konferencián bemutatott egyik pilot szerint az adatalapú döntéstámogatás különösen a légzőszervi betegségek kezelésében jelenthet előrelépést. 

Magyarországon 1,2 millió ember érintett valamilyen tüdőbetegségben, évente 46 ezer halálesettel. 

A betegút, a gyógyszerelés és a kockázati tényezők átláthatóvá tétele jelentős segítséget hozhat a terápia tervezésében – mondta Bogos Krisztina, a Korányi Intézet főigazgató főorvosa.

A digitalizáció a leszakadó térségekben is gyors ütemben erősödik. A Felzárkózó Települések program keretében 300 településen bővítették az alapellátást, létrehoztak egy virtuális szakorvosi hálózatot és modern adatplatformot: a Semmelweis Egyetem és az InterSystems közös IRIS-rendszere ma már gépi tanulási modelleket is használ a betegségek szegmentációjára és a várható forgalom becslésére. 

A cél egy stabil, összeurópai szinten is kompatibilis egészségügyi adatstruktúra kialakítása, 

melyhez az Európai Egészségadat-tér (EHDS) csatlakozása komoly versenyelőnyt kínálhat: akár 15 százalékos költségcsökkentést, gyorsabb ellátást és könnyebben elérhető szolgáltatásokat.

A Digital Health Summit tapasztalatai alapján a hazai e-egészségügy fejlődési iránya világos: a jól szervezett adatkezelés, a korszerű digitális platformok és a nyitott, intézmények közötti együttműködés hosszú távon meghatározó lehet a magyar egészségügyi rendszer teljesítményére.

Ajánlott videók

Továbbiak
9 perc
EgészségAblak

Új szakaszba lépett az e-egészségügy Magyarországon: több millióan használják már az EgészségAblakot – ez már európai szint

A hazai egészségügy digitalizációja az elmúlt években látványosan felgyorsult.
5 perc
Tisza Párt

A Tisza szakértői a kormányzásra készülnek – már írja a kormányprogramot Lengyel László

Leleplezte magát a baloldali közgazdász. Azt ugyanakkor tagadta, hogy bármi köze lenne a 3700 milliárd forintos megszorítócsomaghoz.
3 perc
háború

Olajfinomító és légi felderítés is ment a levesbe – véres hetet zár az ukrán hadsereg

Ez nem a kritikus infrastruktúra hete Oroszországban.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.