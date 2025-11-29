Nem verték nagy dobra: átadták az eddigi legfontosabb akkumulátorokhoz szükséges gyárat Magyarországon – most nem kínaiak építették

Gazdaságtörténeti jelentőségű beruházást adtak át Debrecenben – erről Joó István írt a közösségi médiában. Ezzel az EcoPro gyáravatására utalt.

EcoPro: átadták az eddigi legfontosabb akkumulátorokhoz szükséges gyárat Magyarországon / Fotó: Horvath Viktor / Joó István / Facebook

Óriási fejlesztésről van szó: a koreai EcoPro vállalat közel 300 milliárd forint értékben építette fel első európai katódgyárát. A több száz főt foglalkoztató üzemben az elektromos autókhoz, ezáltal az elektromos átálláshoz és a környezetvédelemhez nélkülözhetetlen katódot fognak gyártani.

A termelt mennyiség évente 1,3 millió elektromos autó gyártását fogja lehetővé tenni. Ez a szám megegyezik a 2025 első három negyedévében Európában értékesített elektromos autók számával. "Debrecen a ma átadott beruházással az elektromobilitás megkerülhetetlen tényezőjévé vált" – fogalmazott.

Ma Debrecenben ismét bebizonyosodott: a hangos kritikák helyett a csendes számoknak van igazuk – erről már Magyar Levente írt a közösségi oldalán. "Miközben sokan támadnak bennünket azért, mert Magyarországot elektromos autóipari központtá tesszük, az európai piac ebben a szegmensben ma 25 százalékos növekedést mutat" – hívta fel a figyelmet.



A dél-koreai EcoPro lítium-ion akkumulátorokhoz használatos katódanyag-gyártó beruházást valósított meg Debrecenben, amely teljes kapacitás mellett évi 1,3 millió autóhoz állítja majd elő ezt a kulcskomponenst.

Egyetlen gyár, amely az európai piac nagy részét lefedi – ez a magyar ipar mai léptéke.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszter-helyettese szerint a debreceni ipari övezet mára Európa élvonalába került, sorra kezdik meg működésüket az elmúlt években felépült, hasonló léptékű üzemek. Az elektronikai iparban a beruházásösztönzési rendszeren keresztül érkező beruházások értéke 2014 óta meghaladta a 9000 milliárd forintot. Ez már nem egyszerű fejlesztéssorozat, hanem 21. századi iparszerkezet-váltás.

Korea ma Magyarország negyedik legnagyobb befektetője – ez a stratégiai együttműködés tette lehetővé, hogy ilyen kapacitások épüljenek fel. "Helyesen döntöttünk, amikor belevágtunk abba a folyamatba, amely hazánkat egy gazdasági vezetőágazatban globálisan is megkerülhetetlen szereplővé teszi" – értékelt.