Nem verték nagy dobra: átadták az eddigi legfontosabb akkumulátorokhoz szükséges gyárat Magyarországon – most nem kínaiak építették

Akkora lesz ennek a gyárnak a termelése, ami a teljes európai elektromos autópiac három negyedéves eladásait jelenti. Az EcoPro beruházása mérföldkő.
Hecker Flórián
2025.11.29, 07:25
Frissítve: 2025.11.29, 07:47

Gazdaságtörténeti jelentőségű beruházást adtak át Debrecenben – erről Joó István írt a közösségi médiában. Ezzel az EcoPro gyáravatására utalt.

EcoPro: átadták az eddigi legfontosabb akkumulátorokhoz szükséges gyárat Magyarországon / Fotó: Horvath Viktor / Joó István / Facebook

Óriási fejlesztésről van szó: a koreai EcoPro vállalat közel 300 milliárd forint értékben építette fel első európai katódgyárát. A több száz főt foglalkoztató üzemben az elektromos autókhoz, ezáltal az elektromos átálláshoz és a környezetvédelemhez nélkülözhetetlen katódot fognak gyártani. 

A termelt mennyiség évente 1,3 millió elektromos autó gyártását fogja lehetővé tenni. Ez a szám megegyezik a 2025 első három negyedévében Európában értékesített elektromos autók számával. "Debrecen a ma átadott beruházással az elektromobilitás megkerülhetetlen tényezőjévé vált" – fogalmazott.

EcoPro: átadták az eddigi legfontosabb akkumulátorokhoz szükséges gyárat

Ma Debrecenben ismét bebizonyosodott: a hangos kritikák helyett a csendes számoknak van igazuk – erről már Magyar Levente írt a közösségi oldalán. "Miközben sokan támadnak bennünket azért, mert Magyarországot elektromos autóipari központtá tesszük, az európai piac ebben a szegmensben ma 25 százalékos növekedést mutat" – hívta fel a figyelmet.


A dél-koreai EcoPro lítium-ion akkumulátorokhoz használatos katódanyag-gyártó beruházást valósított meg Debrecenben, amely teljes kapacitás mellett évi 1,3 millió autóhoz állítja majd elő ezt a kulcskomponenst.

Egyetlen gyár, amely az európai piac nagy részét lefedi – ez a magyar ipar mai léptéke.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszter-helyettese szerint a debreceni ipari övezet mára Európa élvonalába került, sorra kezdik meg működésüket az elmúlt években felépült, hasonló léptékű üzemek. Az elektronikai iparban a beruházásösztönzési rendszeren keresztül érkező beruházások értéke 2014 óta meghaladta a 9000 milliárd forintot. Ez már nem egyszerű fejlesztéssorozat, hanem 21. századi iparszerkezet-váltás. 

Korea ma Magyarország negyedik legnagyobb befektetője – ez a stratégiai együttműködés tette lehetővé, hogy ilyen kapacitások épüljenek fel. "Helyesen döntöttünk, amikor belevágtunk abba a folyamatba, amely hazánkat egy gazdasági vezetőágazatban globálisan is megkerülhetetlen szereplővé teszi" – értékelt.

Ünnepi beszédében aláhúzta, hogy a beruházás különös jelentőséggel bír az elektromos autógyártás értéklánc-folyamatában, miután a katódok határozzák meg az akkumulátorok élettartamát és teljesítményét. Azt is elmondta, hogy az elektromos autók értékének a 60 százalékát az akkumulátor adja, ennek pedig 40 százalékát a katódanyag képezi.

Magyarán ha veszünk egy elektromos járművet, akkor annak az értéknek nagyjából a 25 százalékát ez a gyár fogja előállítani az európai piac nagy részére. Az üzem teljes kapacitással 1,3 millió autóhoz elegendő katódanyag gyártására lesz majd képes. "Tehát nagyságrendileg akkora lesz ennek a gyárnak a termelése, ami a teljes európai elektromos autópiac három negyedéves eladásait jelenti" - mutatott rá.

Elektromos átállás: már nincs él a kritikáknak

Majd leszögezte, hogy a mai nap ezért óriási, fontos mérföldkövet jelent nem csupán Debrecen, hanem egész Magyarország szempontjából is azt illetően, hogy a gazdaság megújítása a jó irányba haladjon. "Ezzel is szeretném érzékeltetni, micsoda hatalmas lépést teszünk afelé ezen gyár megnyitásával, hogy a magyar gazdaság és a magyar iparszerkezet megtegye a döntő lépést a jövő felé".

Magyar Levente üdvözölte, hogy a legfrissebb adatok szerint már élénkülőben van az elektromos autók piaca Európában, az év első kilenc hónapjában 25 százalékkal nőttek az eladások a tavalyihoz képest, ez 

zárójelbe teszi azokat a kritikákat és azokat a gunyoros megjegyzéseket, amelyek arra vonatkoztak, hogy miért jönnek ide ezek a gyárak Magyarországra.

Ennek kapcsán pedig hangsúlyozta, hogy hazánk az elmúlt időszak beruházásainak nyomán mára a világ élvonalába került az elektromos autógyártás, az elektromobilitás területén.

