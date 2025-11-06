Szomorú fotók: csütörtök éjjel leomlott az egyik leghíresebb magyar vár fala, csak találgatják a szakértők, mi történhetett – videó

A csütörtök éjjel omlást elszenvedett Föld-bástya falának többi része is hasasodik, félő, hogy ott is leomlik a falköpeny. Az egri vár ezen részével a korábbi korokban is foglalkoztak, de kicsit hevenyészve — közölte a HEOL.

Csütörtökön éjjel az egri vár tövében videófelvételek szerint éjjel 1 óra 9 perckor leomlott a Föld-bástya köpenyfalának egy szakasza. Itt már korábban is láttak repedést, most pedig egy, a kamerafelvételt megtekintők elmondása alapján fal alján lévő kő repült ki, majd megindultak a mázsás kövek fentről is. Többet egyben is tartott még a malter, az előtte lévő padot pedig kicsit arrébb is tolta a lezúduló tömeg. Ilyen késői órán senki nem járt erre, reggel és este azonban többen is erre mennek munkába, akkor bajt okozhatott volna. Lehet, hogy kicsit túlzóan, de elhangzott az is, csak a Szentlélek tartja a Föld-bástya falának köpenyét és a Tömlöc-bástya egyes részeit is.

A várba éppen csütörtökön látogattak építési szakemberek, statikusok, tervezők, ők is szemrevételezték a helyzetet. Több ötlet is volt, miért történhetett az eset, felvetődött, hogy a talaj tömörödése is okozhatta, valószínűbbnek tartják azonban azt, hogy a több évtizedes vizesedés, ázás és a mostanában már növekedő hőingás okozta a fal rétegeinek szétválását. A középkori fal ugyanis állva maradt, az újabb burkolat omlott le. Persze a probléma rövidesen eszkalálódhat és a többi rész is megindulhat. A további omlást megelőzendő lépéseket nagyon gyorsan meg akarják tenni, már csütörtökön is megnézte statikus a helyszínt, de pénteken is érkezik szakember. A tervezők egyébként szétnéztek a Szép-bástyán is, amelynek fala néhány éve omlott le.

Novákné Mlakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója Vágner Ákos polgármesternek is elmondta a helyszínen, hogy az ott négy méter magas falszakasz egy perc alatt kihasasodott, majd kirobbant. Tíz-tizenöt méter hosszon történt a várfalomlás.