Ezt a vasúti szolgáltatást már nem támogatja külön az állam, helyette az infrastruktúrát javítják

Lendületét veszíti tizenegy hazai vasúti árufuvarozó azon törekvése, hogy kilobbizza az öt év után idén utoljára élvezhető állami támogatás folytatását. Az eddig együtt kapott, évi 5,6 milliárd forinttal megtérülhettek az amiatti többletköltségeik, hogy az egyeskocsi-szolgáltatást plusz idő-, munka- és energiaköltség mellett nyújtják. E szolgáltatás során ugyanis a szerelvényeket az útjuk során többször meg kell bontaniuk és újra összeállítaniuk, hogy kiemeljék a már megérkezett, vagy beillesszék az új vagonokat.

Jövőre is kap segítséget az egyeskocsi-szolgáltatás, de nem közvetlenül / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A támogatás fenntartása melletti érveiket a Világgazdaság többször ismertette. Azt is, hogy – közlésük szerint – mintegy 700 hazai vállalkozás veszi igénybe az egyeskocsi-szolgáltatást. Vannak közöttük stratégiailag fontos, nagy megbízók is, a többséget azonban kisebb, költségérzékenyebb, ezért sérülékenyebb vállalkozások alkotják. Még sincs sínen, sőt, lekerült a terítékről a támogatás folytatása, alapvetően két okból:

Az Építési és Közlekedési Minisztérium nem a felsorolt okok miatt keletkezett többletköltségek, hanem a teljes vasúti árufuvarozás versenyképessége oldaláról közelíti meg a kérdést.

A szaktárca értékelése szerint a támogatás nem a veszteségességnek veszi elejét, hanem egyes társaságok jövedelmezőségét javítja.

Ez kiviláglik az illetékesek korábbi közléseiből, de a Világgazdaságnak frissen küldött válaszból is.

A szaktárca nem enged

Eszerint meg kell változtatni az egyeskocsi-támogatás rendszerét. Az állam előtt ugyanis két lehetőség áll: vagy néhány cég jövedelmezőségét segíti, vagy azt az infrastruktúrát fejleszti, amelyet valamennyi árufuvarozó társaság igénybe vesz. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) célja, hogy a fejlesztések hasznából mindenki részesüljön, ne csak néhány cég. Vagyis az államnak elsősorban az infrastruktúra fejlesztését kell figyelembe vennie, ezzel tudja leginkább támogatni a hazai vasúti árufuvarozást, egyben javítani a vasút versenyképességét.

Mit tehetnek az érintett vasútvállalatok?

Kétségtelen, hogy a támogatásról lemondani kényszerülő vasútvállalatok egyszerre igyekeznek majd megtartani az egyeskocsi-szolgáltatást igénybe vevő eddigi ügyfeleiket, megbízásaikat, és próbálják meg gazdaságosabbá tenni a tevékenységet. A következő tűnik a mozgásterüknek:

Arra törekednek, hogy csökkentsék az egyeskocsi-szolgáltatás költségeit.

Díjat emelnek ott, ahol úgy látják, hogy azt az ügyfél megfizeti.

Egyben árversenyre is kényszerülnek az ügyfelekért.

Lemondanak azon megbízásokról, amelyeket végképp nem éri meg teljesíteniük.

Tudomásul veszik, hogy bizonyos olyan fuvarjaikat is elviszi a közút, amelyeket esetleg megtartanának.

Pedig – mint Hódosi Lajos, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület ügyvezetője a Világgazdaságnak nemrég kifejtette – az eddigi támogatás hatása éppen a folytatásnak köszönhetően érne be. Éppen az elmúlt négy év kiszámíthatóságának ismeretében kezdték el e szegmensbeli képességeiket erősíteni, például mozdonyt vásároltak, vasúti kocsikat szereztek be, illetve béreltek.