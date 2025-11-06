Hátránnyal indul jövőre egy nélkülözhetetlen vasúti szolgáltatás

Az idén már ötödik éve, de feltehetően utoljára élvez állami támogatást a vasúti egyeskocsi-fuvarozás. Ez olyan tevékenység, amelynek során egy vasúti szerelvényt az útja során több megállóban is meg kell bontani azért, hogy kiemeljenek már célba ért vagonokat, illetve újakat illesszenek a sorba.

Jövőre megszűnhet az egyeskocsi-szolgáltatás támogatásának mostani formája / Fotó: BalkansCat / Shutterstock

Segítette a vasúti fuvarozókat az egyeskocsi-támogatás

Ez az idő- és munkaigényes, valamint megfelelő adottságú megállókat, pályaudvarokat feltételező tevékenység értelemszerűen sokkal drágább az irányvonatok közlekedtetésénél, hiszen az irányvonatok meg sem állnak az útjuk során. Ugyanakkor nagy szükség van az egyeskocsi-szolgáltatásra a nem egész vonatnyi árut feladó vagy rendelő vállalkozások kiszolgálásához. A tevékenység versenyhátrányát az érintett vasúti szolgáltatóknak nyújtott támogatás tartotta meg, ilyenből az idén tizenegy volt. A támogatás nélkül a vasútvállalatok érvei szerint nem éri meg, hogy ilyen, vegyes összetételű, extra költségek mellett kezelhető szerelvényeket közlekedtessenek. Ám, ha nem teszik, veszélybe kerülnek az árujukat más módon célba juttatni nem képes termelők.

Mintegy hétszáz hazai kis- és középvállalkozás, illetve nemzetgazdasági szempontból fontos üzem évi négy-öt millió tonna árujáról van szó.

Kézenfekvőnek tűnik tehát a támogatás folytatása, de a jelek szerint ez nincs sínen. Az idő pedig sürget, mert közel az év vége, a támogatásra vonatkozó magyarországi kormányhatározatot még uniós szinten is jóvá kell hagyatni. Ráadásul a brüsszeli döntés sem születik meg azonnal, ezért a Világgazdaság már áprilisban megkérdezte az előkészületekről az ügyben illetékes Építőipari és Közlekedési Minisztériumot (ÉKM), mire számíthatnak a hazai egyeskocsi-szolgáltatók jövőre.

Az akkor kapott válasz szerint a tárca a KTI Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft.-t bízta meg azzal, hogy értékelje az eddigi programot, és készítsen egy, a program folytatását megalapozó tanulmányt. A folytatásról azonban nem érkezett hírt, és az ÉKM sem válaszolt a Világgazdaságnak a kérdésben bő egy hete feltett kérdéseire. (Amint érkezik válasz, beszámolunk róla.) Szerencsésebb volt a Telex, amely a napokban Csepreghy Nándortól, az ÉKM miniszterhelyettesétől megtudta, hogy megváltozik a rendszer, de döntés még nincs.