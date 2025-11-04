Lázár János minisztériuma bejelentette a következményét a Strabag-botránynak: ilyen még nem volt Magyarországon

A magyar adófizetők pénzének hatékonyabb védelmét és a tisztességes verseny erősítését szolgálja a közbeszerzési törvény most elfogadott módosítása – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) kedden. A tárca szerint a változtatások célja, hogy végleg kizárják az állami beruházásokból azokat a cégeket, amelyek korábban megszegték szerződéses kötelezettségeiket, kárt okoztak vagy nem teljesítettek megfelelő minőségben.

Az ÉKM szerint a közbeszerzési törvény módosítása a csalók és trükközők kiszűrését szolgálja, hogy egyetlen tisztességtelen cég se nyúlhasson többé a magyar emberek pénzéhez / Fotó: Balogh Zoltán

A módosítás értelmében tehát nem csupán lehetőség lesz a tisztességtelen szereplők kizárására: aki egyszer hibázik vagy tudatosan megkárosítja az államot, az többé egyetlen közpénzből finanszírozott építési projektben sem vehet részt.

Aki egyszer átveri az államot, végleg becsukja maga előtt a kapukat

– olvasható a minisztérium közleményében.

A szigorítás másik eleme a jótállási kötelezettség szigorúbb kezelése. Azok a cégek, amelyek nem vagy nem határidőre teljesítik a jótállási feltételeket, szintén kizárásra kerülnek a jövőbeli pályázatokból. Az ÉKM szerint ez azért fontos, mert sok esetben csak a jótállási időszakban derülnek ki a kivitelezési hibák – és ezeket is ugyanúgy meg kell torolni, mint a szerződésszegést.

A minisztérium példaként a Strabag ügyét említette, amely 50 milliárd forintért épített meg egy tíz kilométeres autópálya-szakaszt, ami rövid időn belül használhatatlanná vált. „Ez ugyanúgy átverés, mint az eleve hibás teljesítés” – írták, hozzátéve: „A kontároknak nincs keresnivalójuk a magyar beruházások környékén.”

ÉKM: a visszaélésekre azonnali válasz fog érkezni

A közlemény kitért arra is, hogy a szigorítás azonnali hatással jár: ha egy cég tisztességtelenül jár el, a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokból is kizárják, tehát minden aktuális megbízástól elesik.

Az ÉKM élesen bírálta Vitézy Dávidot is, aki a tárca szerint „hobbi közbeszerzési szakértőként” a módosítás ellen érvel, és „egy olyan cég érdekeit védi, amely borsodiak ezreinek életét keseríti meg”. A minisztérium hozzátette: a kormány célja, hogy a magyar közpénzekből csak tisztességesen dolgozó vállalkozások részesüljenek, és hogy az ilyen ügyek többé ne ismétlődhessenek meg az állami beruházásoknál.