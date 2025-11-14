Deviza
EUR/HUF384.76 +0.12% USD/HUF331.24 +0.23% GBP/HUF435.16 +0.13% CHF/HUF418.24 +0.42% PLN/HUF90.87 +0.02% RON/HUF75.65 +0.09% CZK/HUF15.91 +0.07% EUR/HUF384.76 +0.12% USD/HUF331.24 +0.23% GBP/HUF435.16 +0.13% CHF/HUF418.24 +0.42% PLN/HUF90.87 +0.02% RON/HUF75.65 +0.09% CZK/HUF15.91 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,624.84 -0.54% MTELEKOM1,748 -0.8% MOL3,038 -0.79% OTP32,300 -0.43% RICHTER9,780 -0.56% OPUS532 +0.94% ANY7,360 -1.63% AUTOWALLIS153 -0.33% WABERERS5,580 -0.36% BUMIX10,552.81 -0.24% CETOP3,763.42 +0.15% CETOP NTR2,330.62 -0.99% BUX107,624.84 -0.54% MTELEKOM1,748 -0.8% MOL3,038 -0.79% OTP32,300 -0.43% RICHTER9,780 -0.56% OPUS532 +0.94% ANY7,360 -1.63% AUTOWALLIS153 -0.33% WABERERS5,580 -0.36% BUMIX10,552.81 -0.24% CETOP3,763.42 +0.15% CETOP NTR2,330.62 -0.99%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
elektromos autók
flotta
zöldítés

Brutális ütemben halad a céges flották zöldítése

Tízezernél is több elektromos autóval zöldíthetik flottáikat a hazai cégek.
Andor Attila
2025.11.14, 11:08
Frissítve: 2025.11.14, 11:18

Meghaladta a tízezret a vállalati e-autó-program segítségével beszerezni kívánt klímabarát járművek száma. Az igénylések alapján közel 7800 környezetkímélő személygépkocsi és több mint 2200 kisteherautó zöldítheti az állományt.

Elektromos autókkal zöldíthetik flottáikat a cégek / Fotó: Masanori Inagaki

A gazdasági társaságok a 40 milliárd forintra megemelt keretösszegből kérhetnek támogatást tisztán elektromos gépjárművek megvásárlásához. 

A pályázatnak köszönhetően egyre több zöldautó közlekedik a hazai utakon. Térnyerésükkel csökken a levegőszennyezés és zajterhelés, tulajdonosaik üzemeltetési-karbantartási költségeket takaríthatnak meg.
Az eddigi kérelmekben 10 030 gépkocsira érkezett be támogatási igény. A legkeresettebb márka több mint kétezer darabbal a BYD, a legnépszerűbb típus a Tesla Model Y. Több mint 5700 gépkocsira már ki is fizettek összesen 22 milliárd forintot.
A támogatási lehetőség érdemben élénkíti a zöldautók hazai piacát. Októberben megdőlt a forgalomba helyezésük havi rekordja, már biztosra vehető az újabb éves csúcs is. A kormányzati program jóvoltából idén munkába állhat a százezredik tisztán elektromos gépjármű Magyarországon.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu