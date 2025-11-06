Úgy veszik az elektromos autókat, mint a cukrot – soha még ennyi nem kelt egy hónap alatt, mint szeptemberben

A múlt hónapban 2935 klímabarát gépjármű kapott zöld rendszámot, kilenccel több, mint az eddigi csúcstartó márciusban – írta az Energiaügyi Minisztérium Facebook-bejegyzésében.

Úgy viszik az elektromos autókat, mint a cukrot / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A teljes flotta darabszáma a 96 ezret közelíti. Így minden bizonnyal még 2025-ben munkába áll a százezredik a leginkább környezetkímélő gépkocsikból.

A tiszta és csendes járművekből az évtized elejéhez képest tizenkétszer többet szereltek már fel világoszöld hatósági jelzéssel. Számuk 2023 ősze óta a duplájára nőtt.

Már szeptemberben bizonyossá vált, hogy az idei a valaha volt legerősebb év lesz a zöldautó-állomány bővítésében. Az első tíz hónapban 25,5 ezer feletti volt a gyarapodás. Az egész éves adat jó eséllyel 30 ezer darab fölött alakul majd.

A kereslet élénkítéséhez nagyban hozzájárul a népszerű vállalati e-autó-program.

Már több mint 7000 cégnek ítéltek meg és több mint ötezernek ki is fizettek átlagosan 4,3 millió forint támogatást. A lehetőség a 40 milliárd forintra megemelt keretösszegnek köszönhetően még mindig elérhető a gazdasági társaságok számára.