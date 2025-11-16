Hétfőtől láthatjuk a BKV új, nagy reményű buszait, ez még csak a teszt, decembertől éles az üzem

A tervezettnél korábban, már holnap elindul az új elektromos buszok próbajárata Budapesten, és szintén a tervezettnél korábban, már december elejétől forgalomba is állhatnak – közölte a Főpolgármesteri Hivatal az MTI-vel. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megrendelésére 2027-ig 82 új elektromos busz érkezik a fővárosba.

Hamarabb érkezik a kínai elektromos busz a magyar fővárosba a tervezettnél / Fotó: ArrivaBus

Az ArrivaBus Kft. tulajdonában és üzemeltetésében 58 szóló és 24 csuklós busz közlekedik majd. Az Arriva tavaly októberben jelentette be, hogy tartalék járművekkel együtt 82, tisztán elektromos BYD busszal járul hozzá a budapesti közösségi közlekedés fejlesztéséhez. Európában a magyarországi lesz az első főváros, amely a kínai társaság vadonatúj, pengeakkumulátoros technológiáját használó buszokat napi forgalomban üzemelteti.

Az ArrivaBus által elnyert E3 tender értelmében

a tartalékokkal együtt 58 BYD B12 típusú szóló autóbusz,

az E4 tender értelmében pedig 24 BYD B19 típusú csuklós autóbusz érkezik.

Mindkét szerződés tartalmaz opciós járműlehívási lehetőséget is. A szóló járműveken 32 ülőhely van, a befogadóképességük 87 fős. A csuklósokon 41 ülőhely van, a befogadóképességük 125 fő. Mindkét típus alacsony padlós és lítium-vas-foszfát akkumulátorral rendelkezik, amely 491, illetve 563 kilowatt teljes kapacitású. A járművezetők kényelmét digitális tükör és ülésfűtés is szolgálja.

A fővárosi elektromos flottát a villamosok uralják

A fővárosi tömegközlekedés kétharmada már most is elektromos járművel történik – emeli ki a közlemény –, de nagy kihívás, hogy a buszágazatban is növekedjen az elektromos járművek száma. Előrelépés, hogy az új flotta részeként az országban egyedülállóan jelentős számú csuklós elektromos busz is forgalomba áll Budapesten. Ennek köszönhetően a fővárosi lesz az ország legnagyobb csuklósflottája.

Az új elektromos buszok

alacsony padlósak,

klimatizáltak,

van holttérfigyelőjük,

kerékpáros- és gyalogosérzékelőjük

és a rendszerük figyeli a vezető fáradtságát.

Praktikus kialakítások és funkciók további tömege

A tágas elsőbbségi tér áll a kerekes székesek és babakocsisok rendelkezésére, a járművek alkalmasak kerékpárszállításra, és számos USB-töltőpont is van rajtuk. Modern töltési rendszerük optimalizálja a járművek éjszakai töltését a reggeli forgalomba állásukkal és a napközbeni üzemeltetésükkel.