Hétfőtől láthatjuk a BKV új, nagy reményű buszait, ez még csak a teszt, decembertől éles az üzem
A tervezettnél korábban, már holnap elindul az új elektromos buszok próbajárata Budapesten, és szintén a tervezettnél korábban, már december elejétől forgalomba is állhatnak – közölte a Főpolgármesteri Hivatal az MTI-vel. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megrendelésére 2027-ig 82 új elektromos busz érkezik a fővárosba.
Az ArrivaBus Kft. tulajdonában és üzemeltetésében 58 szóló és 24 csuklós busz közlekedik majd. Az Arriva tavaly októberben jelentette be, hogy tartalék járművekkel együtt 82, tisztán elektromos BYD busszal járul hozzá a budapesti közösségi közlekedés fejlesztéséhez. Európában a magyarországi lesz az első főváros, amely a kínai társaság vadonatúj, pengeakkumulátoros technológiáját használó buszokat napi forgalomban üzemelteti.
Az ArrivaBus által elnyert E3 tender értelmében
- a tartalékokkal együtt 58 BYD B12 típusú szóló autóbusz,
- az E4 tender értelmében pedig 24 BYD B19 típusú csuklós autóbusz érkezik.
Mindkét szerződés tartalmaz opciós járműlehívási lehetőséget is. A szóló járműveken 32 ülőhely van, a befogadóképességük 87 fős. A csuklósokon 41 ülőhely van, a befogadóképességük 125 fő. Mindkét típus alacsony padlós és lítium-vas-foszfát akkumulátorral rendelkezik, amely 491, illetve 563 kilowatt teljes kapacitású. A járművezetők kényelmét digitális tükör és ülésfűtés is szolgálja.
A fővárosi elektromos flottát a villamosok uralják
A fővárosi tömegközlekedés kétharmada már most is elektromos járművel történik – emeli ki a közlemény –, de nagy kihívás, hogy a buszágazatban is növekedjen az elektromos járművek száma. Előrelépés, hogy az új flotta részeként az országban egyedülállóan jelentős számú csuklós elektromos busz is forgalomba áll Budapesten. Ennek köszönhetően a fővárosi lesz az ország legnagyobb csuklósflottája.
Az új elektromos buszok
- alacsony padlósak,
- klimatizáltak,
- van holttérfigyelőjük,
- kerékpáros- és gyalogosérzékelőjük
- és a rendszerük figyeli a vezető fáradtságát.
Praktikus kialakítások és funkciók további tömege
A tágas elsőbbségi tér áll a kerekes székesek és babakocsisok rendelkezésére, a járművek alkalmasak kerékpárszállításra, és számos USB-töltőpont is van rajtuk. Modern töltési rendszerük optimalizálja a járművek éjszakai töltését a reggeli forgalomba állásukkal és a napközbeni üzemeltetésükkel.
Ez még a tanulóidő – az elektromos busz más, mint a hagyományos
Az új járműveket a vezetőknek és a karbantartóknak is meg kell ismerniük, mert ezek a buszok másképp működnek, mint a jelenleg forgalomban lévők. Éppen ezt a célt szolgálja a hétfői próbaüzem. A tesztelés a 105-ös és a 210-es útvonalakon zajlik, ahol az elektromos buszok december elejétől a forgalomban is megjelennek.