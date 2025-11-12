Elf Bart árult, elkapták, milliós bírság várhat rá – mutatjuk, miért jár ilyenkor többszörös büntetés

Az adóhivatalnál arról számoltak be, hogy a NAV Győr-Moson-Sopron vármegyei ellenőrei az egyik közösségi oldal zárt, dohánytermék-kereskedelemre létrehozott csoportjában figyeltek fel egy hirdetésre, melyben nagy tételben kínáltak Elf Barokat.

Nem éri meg Elf Bar-árusnak menni / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az Elf Bar terjesztése jogsértés hazánkban

A budapesti hirdető csak személyes találkozással árusított, ezért a revizorok egy tatabányai bevásárlóközpont parkolójában vették át tőle a dohánygyártmányokat közel félmillió forintért. Kiderült, hogy az eladó egyéni vállalkozó, így a próbavásárlás után

az ellenőrök nemcsak jövedéki jogsértés miatt indítottak eljárást, hanem a nyugtaadás elmulasztása miatt is,

az illegálisan forgalmazott árut pedig lefoglalták. Az eladó milliós nagyságrendű bírságra számíthat a NAV tájékoztatása szerint.

A pénzügyőrök az eladó gépkocsijában egy engedély nélkül tartott gázpisztolyt találtak, ezért értesítették a rendőrség munkatársait, akik lefoglalták a fegyvert, és szabálysértési eljárást indítottak – áll a közleményben.