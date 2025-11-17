Elszakadt a cérna, Magyarország visszatámad: Brüsszel bíróság elé kerül, ha betiltja az orosz energiát az EU-ban – "Ez egy óriási csalás"

Magyarország bírósághoz fordul, ha az Európai Unió csalással fogadtatja el az orosz energiatilalom intézkedését, mert Szijjártó Péter szerint „itt nemcsak a lóláb lóg ki, hanem az egész istálló”. A közlemény szerint a külgazdasági és külügyminiszter a brunei külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón, újságírói kérdésre válaszolva erősítette meg, hogy a magyar kormány az Európai Bírósághoz fordul, ha az unió mégis áterőlteti a tilalmat.

„Nemcsak a lóláb lóg ki” – Magyarország kész bíróság elé vinni az energiatilalom kérdését / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Energiatilalom: elszakadt a cérna, Magyarország megfenyegette Brüsszelt

„Ez a szabályozás csalással készül, egy nagy csalással, mert a tartalmában szankciós intézkedés, hiszen tiltja az orosz energiahordozók használatát, és szankciókat egyhangúsággal lehetne elfogadni” – jelentette ki. A külügyminiszter szerint Brüsszel tudja, hogy „vannak olyan tagállamok, melyek nem fogadják el ezt az intézkedést, mert az alapvetően veszélyezteti az energiaellátásuk biztonságát, ezért csalással, az európai szabályok szégyentelen felrúgásával, ezt kereskedelempolitikai intézkedésnek álcázzák, így minősített többséggel akarják elfogadtatni”.

Ez egy óriási csalás. Nem csak a lóláb lóg ki, hanem az egész istálló. Úgyhogy természetesen a bíróság előtt, amennyiben elfogadásra kerül ez a szabály, ezt meg fogjuk támadni. Arról nem is beszélve, hogy az EU létrehozásáról szóló szerződés, az EU működési szerződései is világosan beszélnek arról, hogy a tagországok energiaellátásához szükséges döntései nemzeti hatáskörben vannak

– fejtette ki.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy az energiaszállítások kapcsán hatalmas képmutatás uralkodik máig Európában, mivel kollégái rendre odamennek hozzá a folyosón, „és mondják, hogy valahogy próbáljuk már meg megakadályozni a szankciókat, mert az ő gazdaságukat is lábon, térden, tüdőn szíven lövi ez az intézkedés, de ők nem mernek szólni”.

„Úgyhogy abban biztosak lehetnek, hogy amikor elintézünk egy-egy energiaszankció alóli mentesítést, vagy felszólalunk a teljesen őrült energiakorlátozások ellen, akkor azért jó néhányan nagyon örülnek ennek, csak nem merik mondani” – fogalmazott. Ezt követően rámutatott, hogy ő ott volt Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök legutóbbi tárgyalásán, ahol hazánk mentességet kapott az orosz energiavállalatokra kivetett szankciók alól.

Afelől mindenki nyugodt lehet, hogy mindaddig, amíg Donald Trump az elnök az Egyesült Államokban, Orbán Viktor a miniszterelnök Magyarországon, addig ez a kettejek közti megegyezés érvényes. Ennek ellenkezőjét, mármint a személyi konstelláció ellenkezőjét meg nem javaslom kipróbálni

– mondta.