technológia
6G Labor
Ericsson

Újabb bizonyíték, hogy Magyarország nem csak egy összeszerelő üzem: világmárka nyitott 6G Labort Budapesten

A jövő hálózatain dolgoznak majd az egyik legnagyobb távközlési vállalat új k+f-központjában, Budapesten. Az Ericsson egyetemekkel, hazai és nemzetközi kutatóintézetekkel együttműködve tervez közös kísérleteket.
Zováthi Domokos
2025.11.13., 16:23

Az Ericsson megnyitotta új 6G Laborját budapesti kutatás-fejlesztési központjában november 13-án. A vállalat ezzel tovább erősíti a jövő hálózatainak fejlesztésére vonatkozó elkötelezettségét, ugyanakkor fokozza a következő generációs mobiltechnológia kutatására és szabványosítására tett erőfeszítéseit.

ericsson
Az Ericsson új 6G Labor-átadója / Fotó: Bodo_Gabor

Az új labor a jövő hálózati megoldásain dolgozik majd, és olyan alapvető 6G-funkciók fejlesztésére összpontosít, mint a hálózatok programozhatósága és a szolgáltatások rugalmas, nyílt hozzáférhetősége (network exposure). A 6G a folyamatosan fejlődő 5G Core technológiára épül, és nagyban támaszkodik a felhőalapú rendszerek, az automatizáció, a nyílt interfészek, valamint a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás gyors fejlődésére.

Az Ericsson a világszinten vezető technológiai vállalatokkal és mobilszolgáltatókkal kialakított együttműködései mellett Magyarország meghatározó akadémiai intézményeivel is tervez közös kísérleteket és fejlesztéseket, többek között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME), az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE), az Óbudai Egyetemmel, valamint a HUN-REN kutatóhálózattal.

Az Ericsson elkötelezett az innováció iránt: Budapesten találta meg számításait a cég

Antonio Passarella, az Ericsson Közép-Európáért és Észak-Balkánért felelős értékesítési vezetője elmondta: „Magyarországi 6G Laborunk megnyitása megerősíti hosszú távú elkötelezettségünket a kutatás és innováció iránt. A 6G-korszak felé haladva az a célunk, hogy a mai 5G Core technológiát egy még rugalmasabb, nyitottabb és intelligensebb platformmá fejlesszük, amely teljesen új felhasználási területek, iparágak és társadalmi előnyök előtt nyitja meg az utat” – tette hozzá.

Boráros András, az Ericsson Magyarország kutatás-fejlesztési vezetője a következőképpen nyilatkozott: „Azzal a céllal nyitottuk meg a budapesti 6G Labort, hogy tudományos áttörések helyszíne és egyben a gyakorlati innováció műhelye is legyen. A munkánk nem csak arról szól, hogy felkészüljünk az 5G utáni világra, szeretnénk valóban hasznára lenni a társadalomnak. Azon dolgozunk, hogy az emberek a jövőben minél hatékonyabban tudjanak kommunikálni, együttműködni egymással.”

A magyarországi 6G Labor kulcsszerepet játszik majd az Ericsson globális 6G-kutatási programjában, illetve annak vizsgálatában, hogy a jövő hálózatai miként támogathatják a fenntarthatóbb, reziliensebb és emberközpontú digitális társadalmak kialakulását.

A kezdeményezés egyúttal erősíti az Ericsson pozícióját a magyarországi innovációs ökoszisztémában, és új lehetőségeket teremt közös kutatásokra, egyetemi együttműködésekre és tehetséggondozásra.

Az Ericsson 1991 óta van jelen Magyarországon, és az Ericsson Research csapata 1996-ban kezdte meg működését. A 6G Labor budapesti létrehozásával a vállalat célja, hogy Magyarország aktív szerepet töltsön be a jövő kommunikációs technológiáinak fejlesztésében.

