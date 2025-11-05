Új emlékérmét bocsát ki az MNB – Széchenyi hagyatéka és a magyar tudomány kétszáz éves küldetése fémpénzbe verve

A Magyar Nemzeti Bank ma új forgalmi emlékérmét bocsát ki a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) alapításának 200. évfordulója alkalmából. Az új, különleges 200 forintos érme nemcsak gyűjtők számára izgalmas hír, hanem azoknak is, akik szeretik, ha a pénztárcájukban történelmi érték lapul – olvasható az Origón.

Hébé, az ifjúság és tudás istennője az érme központi alakja / Forrás: ritkapenz.hu

Az érme összesen egymillió példányban készül

Az érmével a jegybank a magyar tudomány és kultúra kétszáz éves öröksége előtt tiszteleg. Az MTA 1825-ben, gróf Széchenyi István felajánlásával született meg, és azóta a magyar nyelv, kutatás és tudományos élet egyik legfontosabb intézménye. A 200 forintos érmét úgy tervezték, hogy a tudás szimbolikáját látványosan jelenítse meg. Az előlap központi alakja Hébé, az ifjúság és tudás istennője, aki a tudás serlegét nyújtja a nemzetet jelképező sasnak – ez az ikonikus motívum Johann Nepomuk Ender 19. századi festménye alapján készült, amely az akadémia címerében is megjelenik.

A háttérben a Magyar Tudományos Akadémia klasszicista palotája rajzolódik ki, finom, vonalas ábrázolással. A köriraton a „MAGYARORSZÁG” és a „200 ÉVES A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA” felirat olvasható, alul a „2025” verési évszám.

A 200 forintos emlékérme megjelenésében a jól ismert forgalmi érmékre épít.

Anyaga: kétszínű réz-nikkel-cink ötvözet

Súlya: 9 gramm

Átmérője: 28,3 milliméter

Pereme: szaggatottan recézett

A hátlapon a jellegzetes, egymásba csúsztatott „200 FORINT” értékjelzés látható, a verdejellel: „BP.”

Az érme összesen egymillió példányban készül, így nemcsak gyűjtői különlegesség, hanem valódi forgalmi pénz is – vagyis bármikor a kezünkbe kerülhet egy darabka magyar történelem.

Nem csupán fizetőeszköz

Az MNB ezzel az érmével is hangsúlyozza, hogy a forgalmi emlékveretek nem csupán fizetőeszközök, hanem kulturális üzenetet is hordoznak. A Magyar Tudományos Akadémia az elmúlt 200 évben a magyar szellemi élet egyik alappillére volt – a kutatás, az oktatás és a nemzeti identitás erősítésének központja.

A most kibocsátott 200 forintos így a mindennapokban is emlékeztet arra, hogy a tudás, a kutatás és az újítás értékei nélkül nem létezhet fejlődés.

A Magyar Tudományos Akadémia 200 éves 200 forintos forgalmi emlékérme 2025. november 5-én jelenik meg. A darabok forgalomba is kerülnek, de gyűjtői minőségben (UNC, rollnis vagy verdefényes állapotban) a Magyar Pénzverő Zrt. webshopjában is elérhetők lesznek a kibocsátás napjától.