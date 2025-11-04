„Leegyszerűsített, vágyvezérelt értelmezés, hogy a kormányváltás esélye miatt erősödik a forint" – ezt mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Az elmúlt hetekben több értelmezése is megjelent a nyilvánosságban a forint folyamatos erősödésének. A hazai fizetőeszköz árfolyama az év eleje óta az euróval szemben több mint 5 százalékot, a dollárral szemben pedig mintegy 15 százalékot erősödött, amivel bekerült a világ legjobban teljesítő devizái közé. Az erős forint kifejezetten jót hír az importőröknek és a fogyasztóknak a magasabb inflációs közegben, viszont kevésbé örömteli az exportőröknek.

Itt az igazság az erős forintról: nagyon más a valóság, mint egyes elemzők állítanak / Fotó: Vémi Zoltán

Erős forint: az elemző szerint a piac a Tiszának örülne, Orbán is reagált

Németh Dávid, K&H Bank vezető elemzője hétfőn egy sajtóeseményen a forint mostani teljesítményét azzal magyarázta, hogy a piac jobban örülne egy Tisza-kormánynak, aki a Európai Unióval sokkal barátibb kapcsolatot ápolna, mint a jelenlegi kormány, ezért a választások után nagy valószínűséggel az uniós források is megindulhatnának Magyarországra, akárcsak Lengyelországban a Jog és Igazságosság bukása után.

Orbán Viktor miniszterelnök sem hagyta szóvá a K&H elemzőjének okfejtését, a kormányfő kedd reggel egy Facebook posztban azt írta : „leadták a rendelést. Tegnap egy belga nagybank vezető elemzője is beszállt a kormányellenes kórusba. Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét. Az a bajuk, hogy a bankadóval bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért ekéznek lépten-nyomon." Szerinte azt várják a következő kormánytól, hogy csökkentse a gazdasági támogatásokat, vegye el a 13. havi nyugdíjat és felejtse el a 14. havit, vezesse ki a három- és kétgyermekes anyák adómentességét, csökkentse a sport- és kulturális támogatásokat és szántsa be a 3 százalékos hitelprogramot.

Leegyszerűsítő, és vágyvezérelt narratíva

Regős Gábor is úgy véli, hogy a helyzet annál némileg összetettebb, mint amit állított a K&H elemzője állít.

A fenti narratívát kicsit leegyszerűsítőnek, vágyvezéreltnek érzem

– fogalmazott az elemző, aki ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a választások eredményéhez kapcsolódó bizonytalanság semmiképpen nem tesz jót a forintnak és a választásokhoz kapcsolódó ígérgetések sem segítik az árfolyamot. Azt elismerte, hogy valóban kedvező lehet külföldi befektetői szemmel, az unióval való jobb viszony, a hazánknak járó, de a Bizottság által visszatartott forrásokhoz való hozzáférés nagyobb esélye. Azonban úgy véli a fentiek alapján, hogy a választás és az esetleges kormányváltás eseménye több, egymással ellentétes hatást fejt ki. „Tehát nem ezt gondolom a forint erősödésének elsődleges okának, sőt, még a másodlagosnak sem" – vágta rá a közgazdász.