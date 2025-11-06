Deviza
EUR/HUF386.55 -0.08% USD/HUF335.57 -0.27% GBP/HUF439.37 +0.04% CHF/HUF414.94 -0.12% PLN/HUF90.83 -0.08% RON/HUF76.01 -0.1% CZK/HUF15.87 -0.02% EUR/HUF386.55 -0.08% USD/HUF335.57 -0.27% GBP/HUF439.37 +0.04% CHF/HUF414.94 -0.12% PLN/HUF90.83 -0.08% RON/HUF76.01 -0.1% CZK/HUF15.87 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,417.69 -0.06% MTELEKOM1,780 +1.01% MOL2,904 +0.48% OTP32,540 +0.18% RICHTER10,080 -1.88% OPUS545 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS154.5 -0.32% WABERERS5,400 -3.33% BUMIX10,225.35 +0.06% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,313.81 +0.96% BUX107,417.69 -0.06% MTELEKOM1,780 +1.01% MOL2,904 +0.48% OTP32,540 +0.18% RICHTER10,080 -1.88% OPUS545 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS154.5 -0.32% WABERERS5,400 -3.33% BUMIX10,225.35 +0.06% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,313.81 +0.96%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
uniós oltalom
bor
Etyek
Európai Bizottság
pezsgő

Erre pezsgőt bonthatunk: uniós oltalom alá került egy kedvelt magyar pezsgő

Az Európai Bizottság döntése nyomán az etyeki pezsgő bekerült az oltalom alatt álló eredetmegjelölések (OEM) nyilvántartásába. Ezzel az etyeki pezsgő a kontinens egyik kiemelkedő bor- és pezsgőtermékévé vált.
VG/MTI
2025.11.06, 11:09
Frissítve: 2025.11.06, 11:15

Az Európai Bizottság (EB) szerdai jóváhagyása az etyeki pezsgő név használatára az Etyek település környékéről származó szőlőből előállított pezsgőre vonatkozik – adta hírül az Origo.

pezsgő, etyeki pezsgő
Uniós oltalom alá került az etyeki pezsgő / Fotó: Victor Prilepa / Shutterstock

Az etyeki pezsgő ízvilágát alakító tényezők

A földrajzi terület jellemzői, a folyamatos széljárás, a talaj mészköves alapkőzete, az alacsony hőmérséklet és a párás levegő biztosítják a friss, citrusos jellegű, gyümölcsös ízt, valamint a gerincet adó savtartalmat. A pezsgő jelentős érlelési potenciállal rendelkezik. 

Az állandósult folyamatos széljárás segít a levélzet szárazságának fenntartásában, miközben véd a penészedéstől és a betegségektől. A mészköves talaj különösen kedvező az első osztályú szőlő növekedéséhez, mivel a mészkő kiváló vízháztartási és tápanyagvezető képességgel rendelkezik, ami hozzájárul a termés összetettségéhez.

Az alacsony hőmérséklet és a párás levegő szintén kulcsfontosságú, mert ezek adják a pezsgő frissességét és gyümölcsös aromáját. A kézi szüret és a precíz feldolgozás biztosítják, hogy a szőlőben megőrződjön a kívánt savtartalom és aromakészlet, ami nélkülözhetetlen a kiváló minőségű pezsgő alapjának.

Az idősebb pezsgőkre jellemzőek a kekszes, kenyérhéjas jegyek, melyeket bársonyos buborékok és harmonikus savak egészítenek ki, hosszú lecsengéssel – írja az uniós oltalom alá való helyezésről kiadott közlemény.

Az etyeki pezsgő megjelölés ezzel bekerült a már több mint 3679 védett megnevezést tartalmazó eAmbrosia uniós adatbázisba.

Az unió élelmiszer-minőségjelző rendszerében – az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (angolul: protected designations of origin, PDO) mellett, amelyet mostantól az etyeki pezsgő is élvez – az oltalom alatt álló földrajzi jelzés (angolul: protected geographical indications, PGI) az egyik legfontosabb kategória.

Ennek az elismerésnek köszönhetően hatalmas lehetőségek nyílhatnak meg nem csak az etyeki pezsgő, de más hazai bor- és pezsgőtermékek előtt is – erről itt olvashat bővebben.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.