EUR/HUF383.73 -0.15% USD/HUF330.69 -0.07% GBP/HUF435.35 -0.04% CHF/HUF416.15 -0.12% PLN/HUF90.87 -0.1% RON/HUF75.47 -0.24% CZK/HUF15.89 -0.03%
BUX107,471.61 +0.16% MTELEKOM1,746 +0.34% MOL3,052 +0.2% OTP32,200 +0.09% RICHTER9,755 +0.31% OPUS527 0% ANY7,360 +1.63% AUTOWALLIS150.5 -2.33% WABERERS5,600 +1.43% BUMIX10,488.78 -0.08% CETOP3,736.58 -0.71% CETOP NTR2,335.95 -0.05%
Ausztria

Rohamosan terjeszkednek külföldön a magyar webshopok, Ausztria és Románia is a célpontok között van

Egyre több magyar webáruház lép ki a határon túlra: bár a hazai online boltok mindössze 13–15 százaléka exportál, a régiós terjeszkedés dinamikusan bővül.
Andor Attila
2025.11.17, 10:12
Frissítve: 2025.11.17, 10:55

A legnépszerűbb célországok Románia, Szlovákia és Ausztria – ezek földrajzilag közeli, logisztikailag jól elérhető és vásárlóerős piacok. A Webshippy tapasztalatai szerint az exportáló e-kereskedők száma 2024-ben meredeken emelkedett, köszönhetően az európai csomagponthálózatok terjedésének és a regionális kézbesítési rendszerek integrációjának.

export
Export: a külpiacokon terjeszkednek a magyar webshopok / Fotó: Shutterstock

A PwC Digitális Kereskedelmi Jelentése 2024 szerint a magyar online kiskereskedelem 1 945 milliárd forintos bruttó forgalmat ért el 2024-ben, ami 15 százalékos növekedést jelent. A belföldi piac azonban telítődik, miközben az importkereskedelem (pl. kínai és nyugat-európai webáruházak) térnyerése egyre érezhetőbb.

A magyar webáruházak számára az export ma már nem extra lehetőség, hanem a versenyképesség alapfeltétele 

– mondta Perényi András, a Webshippy alapítója és ügyvezetője. Hozzátette: „A külföldi piacra lépés ma logisztikai szempontból is sokkal egyszerűbb, mint néhány éve volt – az európai átadópont- és csomagautomata-hálózatok integrációja ma már a kisebb webshopok számára is megnyitja a határokon túli értékesítés lehetőségét.”

Románia, Szlovákia, Ausztria: a „klasszikus” exporttrió

A Webshippy tapasztalatai szerint a magyar e-kereskedők leggyakrabban Románia, Szlovákia és Ausztria felé terjeszkednek elsőként. Ezek a piacok földrajzilag közel vannak, logisztikailag jól elérhetők, és a vásárlóerő is meghaladja a hazai átlagot.

„A régióban három ország emelkedik ki a magyar webshopok számára: Románia, Szlovákia és Ausztria. Ezeken a piacokon gyorsan validálható a kínálat, és a kézbesítés is hatékonyan szervezhető a jelenlegi hálózatainkkal” – mondta Perényi András, a Webshippy alapítója és ügyvezetője.
Az exportfolyamatokat látványosan gyorsítják az európai out-of-home kézbesítési (OOH) megoldások. A La Poste Groupe adatai szerint

több mint 140 000 átadópont működik Európa-szerte, és az OOH csomagforgalom éves szinten 26 százalékkal nőtt.

Ez azt jelenti, hogy egy magyar webshop gyakorlatilag ugyanazzal a hálózattal képes kiszolgálni a környező országokat, mint a belföldi vásárlókat.

A Webshippy rendszerének köszönhetően a magyar webshopok számára az exportkézbesítéshez szükséges logisztikai folyamatok (pl. címkézés, szállítási szabályok) nagyrészt integráltan elérhetők – így a külpiaci kiszállítás már a meglévő infrastruktúrán keresztül is indítható.

Adatok és lehetőségek: nagy, még kiaknázatlan potenciál 

A magyar webáruházak mindössze 13–15 százaléka értékesít külföldre. Ez a szám azonban évről évre nő, főként a középvállalati szektorban. A legnagyobb exportőrök az olyan termékkategóriákban találhatók, mint a divat, az  elektronika, az étrend-kiegészítők és a lakberendezés.

A belföldi növekedés egyre inkább importból táplálkozik – ez pedig erős jelzés a magyar webshopoknak: ha tartani akarják a piaci pozíciót, külföldi vevőket is el kell érniük.
 

