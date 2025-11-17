Rohamosan terjeszkednek külföldön a magyar webshopok, Ausztria és Románia is a célpontok között van
A legnépszerűbb célországok Románia, Szlovákia és Ausztria – ezek földrajzilag közeli, logisztikailag jól elérhető és vásárlóerős piacok. A Webshippy tapasztalatai szerint az exportáló e-kereskedők száma 2024-ben meredeken emelkedett, köszönhetően az európai csomagponthálózatok terjedésének és a regionális kézbesítési rendszerek integrációjának.
A PwC Digitális Kereskedelmi Jelentése 2024 szerint a magyar online kiskereskedelem 1 945 milliárd forintos bruttó forgalmat ért el 2024-ben, ami 15 százalékos növekedést jelent. A belföldi piac azonban telítődik, miközben az importkereskedelem (pl. kínai és nyugat-európai webáruházak) térnyerése egyre érezhetőbb.
A magyar webáruházak számára az export ma már nem extra lehetőség, hanem a versenyképesség alapfeltétele
– mondta Perényi András, a Webshippy alapítója és ügyvezetője. Hozzátette: „A külföldi piacra lépés ma logisztikai szempontból is sokkal egyszerűbb, mint néhány éve volt – az európai átadópont- és csomagautomata-hálózatok integrációja ma már a kisebb webshopok számára is megnyitja a határokon túli értékesítés lehetőségét.”
Románia, Szlovákia, Ausztria: a „klasszikus” exporttrió
A Webshippy tapasztalatai szerint a magyar e-kereskedők leggyakrabban Románia, Szlovákia és Ausztria felé terjeszkednek elsőként. Ezek a piacok földrajzilag közel vannak, logisztikailag jól elérhetők, és a vásárlóerő is meghaladja a hazai átlagot.
„A régióban három ország emelkedik ki a magyar webshopok számára: Románia, Szlovákia és Ausztria. Ezeken a piacokon gyorsan validálható a kínálat, és a kézbesítés is hatékonyan szervezhető a jelenlegi hálózatainkkal” – mondta Perényi András, a Webshippy alapítója és ügyvezetője.
Az exportfolyamatokat látványosan gyorsítják az európai out-of-home kézbesítési (OOH) megoldások. A La Poste Groupe adatai szerint
több mint 140 000 átadópont működik Európa-szerte, és az OOH csomagforgalom éves szinten 26 százalékkal nőtt.
Ez azt jelenti, hogy egy magyar webshop gyakorlatilag ugyanazzal a hálózattal képes kiszolgálni a környező országokat, mint a belföldi vásárlókat.
A Webshippy rendszerének köszönhetően a magyar webshopok számára az exportkézbesítéshez szükséges logisztikai folyamatok (pl. címkézés, szállítási szabályok) nagyrészt integráltan elérhetők – így a külpiaci kiszállítás már a meglévő infrastruktúrán keresztül is indítható.
Adatok és lehetőségek: nagy, még kiaknázatlan potenciál
A magyar webáruházak mindössze 13–15 százaléka értékesít külföldre. Ez a szám azonban évről évre nő, főként a középvállalati szektorban. A legnagyobb exportőrök az olyan termékkategóriákban találhatók, mint a divat, az elektronika, az étrend-kiegészítők és a lakberendezés.
A belföldi növekedés egyre inkább importból táplálkozik – ez pedig erős jelzés a magyar webshopoknak: ha tartani akarják a piaci pozíciót, külföldi vevőket is el kell érniük.